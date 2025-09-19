Každá šestá velká společnost v Rusku přestala zvládat dluhy
19. 9. 2025
Potíže se splácením dluhů mají také strojírenský holding OMZ, raketová a kosmická korporace Eněrgija, maloobchodní řetězec M.Video-Eldorado, teplárenská a energetická společnost TGC-2, výrobce trubek TMK, carsharingová služba Delimobil a silniční dopravce Globaltruck. Podle The Bell činí celkový čistý dluh těchto organizací téměř 3,5 bilionu rublů, což je asi 1,7 % ruského HDP za rok 2024.
Zejména sociální síť VKontaktě za tři roky ztrojnásobila svůj dluh a rok 2024 zakončila s rekordní ztrátou téměř 100 miliard rublů. Společnost má několik úkolů najednou - nalákat publikum z YouTube na videoslužbu VKontakte a z Telegramu na státní messenger Max. To se však zatím nepodařilo.
V loňském roce se tržiště Ozon téměř vyrovnalo obratu největších maloobchodních řetězců, ale utrpělo ztrátu 59 miliard rublů s dluhem více než 240 miliard. Dluh UAC zase přesáhl 2,3 bilionu rublů a civilní projekty Superjet-100 a MS-21 nahrazující dovoz zatím společnost nevyvedly z chronických ztrát. Situaci nezachraňují ani vojenské zakázky, protože náklady na obsluhu dluhu rostou rychleji než výnosy.
Hliníkový gigant Rusal nahromadil dluh ve výši více než 6 miliard dolarů a balancuje na pokraji ziskovosti, zatímco pozitivní výsledek je možný pouze s vysokými světovými cenami hliníku. Uhelná a metalurgická skupina Mechel se zároveň ocitla v dluhové pasti: v roce 2024 činila ztráta 36,3 miliardy rublů, čistý dluh holdingu dosáhl 230 miliard rublů, což je více než sedmkrát více než jeho kapitalizace. Na tomto pozadí se Mechel snaží vyjednávat se státními bankami o odkladu splátek jistiny dluhu a připravuje se na pozastavení nejméně rentabilní produkce.
Společnost AFK Sistěma, která vlastní MTS, Ozon, Medsi a desítky dalších aktiv, také v posledních dvou letech vykázala ztráty. Čistý dluh společnosti dosáhl 315 miliard rublů. Bez snížení klíčové sazby centrální banky budou problémy holdingu nadále růst, poznamenává The Bell.
Ruský svaz průmyslníků a podnikatelů (RSPP) již dříve vyzval ke snížení klíčové sazby, která se v současné době pohybuje na úrovni 17 % ročně. Sberbank označila za pohodlnou úroveň pro společnosti sazbu pod 15 %. Centrální banka však snižuje pomalu kvůli nevyrovnanému rozpočtu na pozadí války, ve které výdaje daleko převyšují příjmy.
"Obecně platí, že podnikový sektor si zachovává finanční stabilitu a schopnost splácet závazky vůči věřitelům," uvádí se v přehledu centrální banky. Skutečně problémové firmy podle regulátora tvořily na konci loňského roku pouze 8 % dluhu celého firemního sektoru, letos se toto číslo může zvýšit až na 10 %.
