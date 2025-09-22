Spojené státy mohou ohrozit bezpečnost baltských států a NATO
22. 9. 2025Spojené státy plánují zastavit určitou bezpečnostní pomoc Lotyšsku, Litvě a Estonsku – členským státům NATO, které sousedí s Ruskou federací.
První známkou takového rozhodnutí je narušení mnohamiliardového obchodu o prodeji Patriotu do Dánska. Země vyjednávala o dohodě po dlouhou dobu, ale když se zdálo, že se blíží k dokončení, Pentagon "náhle ztratil zájem". Informovaný zdroj novináři řekl, že Dánsko nechápe, proč se to stalo.
Podle představitelů administrativy vyjádřil zástupce šéfa politických záležitostí Pentagonu Elbridge Colby skepsi ohledně jednotlivých zahraničních prodejů. Řekl, že Spojené státy si nemohou dovolit distribuovat Patrioty, které samy potřebují. Spojené státy mají pouze 25 % z celkového počtu potřebného "pro vojenské plány Pentagonu", informovali zástupci amerického ministerstva obrany. Vzhledem ke zjištěnému nedostatku určitých typů zbraní Amerika omezuje jejich prodej do Evropy. Mediální partneři poznamenali, že v současné době není jasné, jak dlouho bude toto omezení trvat.
Patriot nemá v Evropě obdoby, díky čemuž je velmi populární. Zejména na pozadí hrozeb ze strany Ruska, jehož vojenská letadla narušila 19. září vzdušný prostor Estonska.
Navzdory předchozím slibům podpory se zdá, že Spojené státy mění priority - od dodávek spojencům k doplňování vlastních rezerv. To představuje výzvu pro země, které na Ukrajinu předaly značnou část svých zbraní a doufaly v rychlou obnovu vlastních arzenálů díky nákupům od Spojených států.
Bývalý plukovník americké armády, hlavní poradce Centra pro strategická a mezinárodní studia Mark Cansian v rozhovoru s médii zdůraznil, že takové akce, jak jsou popsány v publikaci, jsou v rozporu se sliby a ovlivňují obranné schopnosti Evropy.
Z Bílého domu zatím nepřicházejí žádné oficiální informace týkající se ukončení nebo zpomalení prodeje systémů protivzdušné obrany.
