Stručný přehled úspěšného působení ministerského předsedy Petra Fialy
21. 9. 2025 / Boris Cvek
Vzpomene si vlastně ještě někdo na tu dobu, kdy pravicová vláda úpěnlivě apelovala na lidi, aby se nestyděli žádat si o dávky? To taky zmizelo. Sociální svědomí vlády ministr Jurečka to pak ořezal i těm nejchudším, aby je zadupal do země ve jménu omezení zneužívání dávek, což je téma z hlediska rozpočtu úplně marginální.
Pak premiér delší dobu omílal, že inflace je poražena, že vláda uspěla. Ale brzy pochopil, že lidi nesou břímě vysokých cen pořád, protože ty neklesly (a stále rostou, zejména ceny potravin, a ty jsou u nás ve stejné sazbě DPH jako luxusní dovolená ve Špindlu), a tak rozjel spektakulární akci s německou nutelou. To taky netrvalo dlouho, protože si uvědomil, že problém jsou mzdy (za jeho vlády proběhl největší pokles reálných mezd v dějinách ČR). Inu slíbil německé mzdy. Vzpomínáte na ten rozruch? Pořád hledal nějakou cestu, jak lidi obalamutit. Tohle ovšem taky nevyšlo. Dnes už o tom ani nepípne.
Nějakou dobu to zkoušel s tím, že vláda odřízla ČR od ruského plynu, což znamenalo, že v listopadu 2024 téměř všechen plyn, který proudil do ČR, byl z Ruska. Skončilo to až v době, kdy Ukrajina veškerý ruský plyn k nám zastavila. V téže době generál Šedivý prohlásil, že česká armáda je v kritickém stavu, byť premiér se stále chvástá tím, jak je obrana prioritou. Aby to jeho vláda dokázala, zahrnuje do výdajů na obranu i běžné výdaje, které by dělala bez ohledu na ohrožení republiky Ruskem. V létě 2025 nás také pan premiér nezapomněl ujistit, že prezident Trump usiluje o mír. Výsledky vidíme.
Důležitým tématem premiérových projevů byl a je také zdravý rozpočet. Zdravý je v tom smyslu, že dluhová služba letos je sto miliard a peníze nejsou na nic. A už vůbec ne na školství, které mělo podle premiéra být prioritou (platy učitelů stále klesají), na vzdělanou společnost, která měla být centrem nových technologií a prosperity. Nějakou dobu měl premiér v oblibě řadit Českou republiku na nějakou z nejvyšších příček nejvyspělejších zemí v Evropě. Zařadili jsme se na jedno z nejhorších v dostupnosti bydlení. Ale zpět k rozpočtu: premiér spolu s ANO a SPD v něm nadělal díru za sto, dnes už sto padesát, miliard ročně, ale mohl do něj vrátit, jak ukazují analýzy, 70 miliard ročně, i kdyby ve prospěch lidí s nízkým příjmem pustil čtyřicet miliard do ekonomiky (což by povzbudilo HDP spotřebou i odlivem pracovní síly z šedé ekonomiky). Neudělal to. Asi proto, že chtěl zdravý rozpočet. Jak jinak?
A co vlastně říká premiér v posledních měsících? Na jaře to byla radost nad tím, že stát získal miliardu od drogového dealera, ale s tím už taky přestal. Škoda, že se tu miliardu nepodařilo využít pro soudy, protože ty bez ní teď kolabují. Zcela aktuálně premiér mluví o tom, že lidem někdo vtlouká do hlavy blbou náladu... ale to je vlastně téma už skoro rok staré, protože loni na podzim sděloval, že kdo říká, že se nám nevede dobře, šíří ruskou propagandu. Asi jako ten generál Šedivý... No a všechno je vlastně, když se podíváme dozadu, opravdu maximálně rozumné.
