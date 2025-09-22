Vdechování konopí může výrazně zvýšit riziko vzniku astmatu
22. 9. 2025
Studie publikovaná v Journal of General Internal Medicine zjistila, že každodenní inhalace marihuany je spojena se 44 % vyšší pravděpodobností vzniku astmatu. Zvýšila také pravděpodobnost vzniku chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) o 27 %.
Riziko CHOPN může být podhodnoceno, protože vývoj nemoci trvá desítky let a vědci neměli podrobné informace o tom, jak dlouho lidé ve studii konopí užívali.
Při definování konceptu inhalace vědci zahrnuli kouření, vaping a takzvaný "dabbing", který zahrnuje vdechování výparů koncentrované marihuany.
Studie zjistila souvislost mezi zvýšeným rizikem pro plíce člověka a některé z těchto věcí s konopím, a to i u těch, kteří nikdy nekouřili cigarety.
U této skupiny bylo každodenní inhalování marihuany spojeno s 51 % zvýšením pravděpodobnosti vzniku astmatu. Souvislost s CHOPN byla také zvýšená, ale nebyla statisticky významná.
Studie je dosud největší, která zkoumá souvislost mezi inhalací konopí a riziky pro zdraví dýchacích cest u lidí, kteří nekouřili cigarety. Z 380 000 dospělých účastníků téměř 222 000 nikdy nekouřilo tabák. Údaje pocházejí ze systému sledování behaviorálních rizikových faktorů, národního průzkumu Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).
Odborníci tvrdí, že široká legalizace marihuany a vnímání, že je zdravější než tabák, vedla lidi k podceňování rizik.
Zdroj v angličtině: ZDE
