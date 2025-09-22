Největší evropská letiště zasažena kybernetickým útokem

22. 9. 2025

Nejméně tři hlavní letiště v Evropě - londýnské Heathrow, Brusel a Berlín - masivně zpozdila a zrušila lety po kybernetickém útoku, který se odehrál v pátek večer. Heathrow na X uvedlo, že "technický problém" vznikl u společnosti Collins Aerospace, která organizuje odbavovací a nástupní systémy pro různé letecké společnosti po celém světě.

Letiště Berlin Brandenburg také zaznamenalo prodloužení čekacích dob při odbavení kvůli technickým problémům s poskytovatelem služeb a dodalo, že porucha ovlivnila další letiště po celém kontinentu. "Kvůli technickým problémům s dodavatelem systému působícím po celé Evropě se prodloužila čekací doba při odbavení. Pracujeme na rychlém řešení problému," uvedlo letiště se na webových stránkách. Administrativa zdůraznila, že letiště nebylo přímým cílem útoku a utrpělo nepřímo.

Jak bylo uvedeno na webových stránkách bruselského letiště, v důsledku kybernetického útoku selhaly automatizované systémy, cestující se mohli odbavit a nastoupit do letadla pouze "ručně". "To významně ovlivňuje letový řád a bohužel to může vést ke zpoždění a zrušení letů... Poskytovatel služeb aktivně pracuje na vyřešení problému a snaží se jej vyřešit co nejdříve," ujistilo bruselské letiště.

Zdroj v ruštině: ZDE

