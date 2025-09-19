Mezitím v Absurdistánu 250. O každodenním úporném boji mezi "námi" a "jimi"
19. 9. 2025 / Tomasz Oryński
Největším problémem Polska již dvě desetiletí je to, že je rozděleno na tábory, které jsou natolik rozdělené, že fakta a činy již nemají žádný význam. Vše se točí kolem toho, zda něco udělal „jeden z nich“ nebo „jeden z nás“. Nedávné rozhodnutí prezidenta Nawrockého, kterým vetoval návrh zákona upravující státní pomoc ukrajinským uprchlíkům v Polsku, vyvolalo pobouření poté, co prezident argumentoval, že „navrhovaný zákon o pomoci Ukrajincům neposkytuje opravu, o které se široce diskutovalo, že 800 plus [příspěvek na dítě] by mělo být vypláceno pouze Ukrajincům, kteří přispívají svou prací“. PO to využívá k útoku na Nawrockého za to, že je protiukrajinský, a pohodlně zapomíná zmínit, že myšlenku zbavit nezaměstnané ukrajinské uprchlíky přídavků na děti do veřejné diskuse vnesl nikdo jiný než jejich vlastní protikandidát v prezidentských volbách, Rafał Trzaskowski.
Dalším argumentem je, že Nawrocki svým vetem tohoto zákona také omezil polské financování systémů Starlinks, které poskytují podporu ukrajinským ozbrojeným silám a zajišťují internet civilistům na frontových územích. I když je to pravda, opět je třeba brát v úvahu širší kontext. Polská ústava je koncipována tak, že prezident má převážně destruktivní pravomoci – nejsilnější zbraní v jeho politickém arzenálu je veto. V situacích, kdy je prezident z opačného politického tábora (nebo dokonce ze stejného, ale nelze mu plně důvěřovat, jako v případě Andrzeje Dudy), se vláda často snažila dostat ho do obtížné situace tím, že do jednoho zákona zahrnula dvě nebo více různých věcí, protože věděla, že prezident nemá možnost vetovat pouze část zákona – může jej pouze podepsat nebo odmítnout v celém rozsahu, a doufají, že se bude bát negativní reakce vyvolané vetováním věci, která má širokou podporu, aby se zbavil věci, která se mu nelíbí. Pokud to měl být zátěžový test, Nawrocki se ukázal být silnější, než očekávali.
Obecně se zatím zdá, že Nawrocki se neodchyluje od mezistranické linie podpory Ukrajiny jako celku. Alespoň na deklarativní úrovni vyjadřuje silnou podporu Ukrajině a neváhá nazývat Rusko agresorem – přičemž se stále snaží uklidnit radikální pravici tím, že očekává, že Ukrajina napraví své historické zločiny proti polskému národu, jako například volyňské msakry. Zároveň se zdá, že ho má rád Trump, což za současných nešťastných okolností nemusí být na škodu: Trumpa snadno rozčílí lidé, kteří se mu odváží postavit, takže mít prezidenta, který je připraven podlézat tomu idiotovi v Bílém domě, nám dává naději, že Trump alespoň neudělá nic ukvapeného, co by Polsku uškodilo. Zároveň by vláda mohla spolupracovat s Evropou, Kanadou a dalšími národy, aby udělala něco skutečného na pomoc Ukrajině.
Rozdělení však Polsko nerozděluje na dvě poloviny pouze podle linie PiS/PO. Pravice také sílí a je vnímána jako hrozba oběma stranami starého rozdělení. Ale opět, místo skutečné opozice a schopnosti brát vážně to, co říkají, to jen přináší mentalitu „my proti nim“. Pozoroval jsem to zblízka po nedávném ruském útoku dronů na Polsko, kdy Sławomir Mentzen, vůdce ultrapravicové Konfederace, řekl, že je sice dobře, že stíhačky použily rakety k sestřelení dronů, ale není finančně udržitelné, aby naše protivzdušná obrana musela vystřelovat rakety v hodnotě milionů, aby sestřelila dron vyrobený z překližky a polystyrenu, který stojí jen pár tisíc dolarů. I v mé vlastní bublině na sociálních médiích jsem viděl mnoho lidí – mého věku nebo věku mých rodičů – útočit na Mentzena za to, že „se snaží určit cenu bezpečnosti naší vlasti“ a „mluví jen o penězích, když jsme napadeni“. Někteří ho dokonce otevřeně nazývali zrádcem. Když však druhý den jeden z armádních generálů prakticky stejnými slovy argumentoval, že Polsko musí vytvořit levnou formu protidronových obranných systémů podobných těm, které používá Ukrajina, protože si nemůžeme dovolit vystřelovat drahé rakety pokaždé, když některý z nich pronikne do našeho vzdušného prostoru, titíž lidé generála chválili za jeho moudrost.
Toto rozdělení a praktická nemožnost naslouchat lidem z opačných táborů skutečně poškozuje polský politický život. Tyto tři tábory se opevnily ve svých pozicích a ani neuvažují o tom, že by naslouchaly tomu, co druhá či třetí strana skutečně říká. A pak je tu mladá sociálnědemokratická strana Razem, která se snaží přinést skutečný problém do politické diskuse, ale s malým úspěchem, protože jak tábor PiS, tak tábor PO je považují za zrádce, protože pokud nepodporují jejich politiku, MUSÍ zjevně spolupracovat s druhou stranou. Paradoxně je Razem nejvíce respektována radikálně pravicovou Konfederací, která sice stojí na opačném konci politického spektra, ale alespoň uznává, že Razem se snaží řešit skutečné problémy, místo aby se účastnila války mezi Kaczyńským a Tuskem, která dominuje polské politice posledních 20 let.
Rostoucí popularita Konfederace mezi mladými lidmi, stejně jako skutečnost, že Razem také získává popularitu mezi mladší částí populace, ukazuje, že dny dominance PiS-PO v polské politice by jednoho dne mohly skončit. Ale nestane se to v dohledné době.
A proč by se mladí lidé odvrátili od dvou hlavních stran? I když jejich řešení může být dvojí: obrátit se k radikální pravici, která jim nabízí snadné řešení založené na obviňování těch či oněch skupin, nebo k nové sociálnědemokratické levici, která doufá, že jednoho dne přinese model občanského státu severského typu, mají stejné důvody jako v jiných západních zemích: zatímco starší generace si zajistila základní potřeby a nyní se může zapojit do ideologických válek, mladí lidé bojují o dosažení i těch nejzákladnějších životních jistot. Nejmladší generace Poláků se potýká s nedostatkem dostupného bydlení, zkostnatělým systémem vysokoškolského vzdělávání, nedostatečnými vládními investicemi do vědy a výzkumu a omezováním práv zaměstnanců.
A žádná z hlavních stran (ani jejich satelity jako Polska 2050, Lewica nebo PSL) nenabízí žádné řešení tohoto problému. Ve skutečnosti, pokud dojde ke konfliktu mezi zájmy společnosti a zájmy velkého byznysu, zatímco PiS je známá tím, že správně identifikuje problém a pak se ho snaží vyřešit tím, že do něj vrhá peníze, z nichž polovina bude v průběhu procesu ukradena jejich kumpány, vždy bude sázkou na jistotu, že strana Donalda Tuska se postaví na stranu těch druhých. Dobrým příkladem toho je nedávný boj o zavedení zákazu prodeje alkoholu v noci ve Varšavě. Podobný zákaz zavedený v desítkách polských měst a zavedení takového řešení v Krakově před několika lety radikálně snížily antisociální chování a snížily potřebu policejního zásahu téměř o třetinu již v prvním roce a o 70 % v dlouhodobém horizontu. Ale navzdory tomu, že veřejné konzultace k této záležitosti ukazují 80% podporu tohoto řešení, většinová skupina ve varšavské radě, ovládaná členy strany Donalda Tuska a Rafała Trzaskowského, se jeho zavedení tvrdě brání a používá při tom ty nejabsurdnější argumenty. Můj osobní favorit je tweet od Leszka Balcerowicze, papeže polského neoliberalismu, který tvrdí, že zavedení prohibice v Rusku v září 1917 vedlo k oslabení carského režimu. To by bylo obrovské, pokud by to byla pravda, protože jak si možná pamatujete, carský režim v Rusku skončil o šest měsíců dříve, poté, co Mikuláš II. abdikoval a jeho bratr odmítl převzít korunu.
Skutečnost, že strana Donalda Tuska je ochotna tak silně jít proti vůli voličů, ukazuje, že si velmi dobře uvědomuje, že ve světě, kde je důležité pouze to, „na které straně stojíte“, nezáleží na tom, co děláte. Stará karikatura Janka Kozy ukazuje muže v kravatách, jak kopou do jiného muže, který leží na zemi. Jeden se ptá: „Bolí ho to?“ a druhý odpoví: „Ne, je to náš hlavní volič.“ Takhle to u nás vypadá.
Ale samozřejmě to nejsou jen politici, kteří se naučili, že Polsko je jen hra. Poté, co EU uvolnila prostředky na plán obnovy a odolnosti po pandemii covidu, vláda zajistila, aby peníze co nejrychleji poplynuly podnikatelům – na úkor kontroly, což vyústilo v obrovský skandál, když vyšlo najevo, že mnoho podniků bylo schopno získat prostředky z fondu „inovace a diverzifikace“ jen proto, aby si zajistily pasivní příjem, nebo jen aby si koupily luxusní gadgety. Mezi nejznámější příklady patří cateringové společnosti, které získaly prostředky na nákup charterových jachet, podniky kupující nájemní byty nebo malé solárium, které získalo prostředky na nákup luxusních kávovarů. Zpočátku se PiS snažila za tyto prohřešky napadnout PO, ale poté, co vyšlo najevo, že dotace byly rozdělovány místními radami – z nichž mnohé jsou stále ovládány její stranou – a že se na tom podílelo mnoho jejích kumpánů, kteří nabízeli „poradenské služby“, celá záležitost pomalu zmizela ze zpravodajství.
To však není překvapivé, protože skutečnost, že Polsko bylo otevřeně napadeno ruskými drony, je skutečně mnohem větší zprávou. Zatímco celý příběh pouze upevnil odhodlání evropské části NATO, protože drony byly sestřeleny polským, nizozemským a italským letectvem, které spolupracovaly, a hned po útoku mnoho dalších zemí EU slíbilo další podporu a poskytlo své systémy protivzdušné obrany, letadla nebo v případě České republiky vrtulníky, aby pomohly polské protivzdušné obraně, některé body si zaslouží i Rusko: útok dronů byl doprovázen obrovskou vlnou ruské dezinformace a analýza sociálních médií krátce po útoku ukazuje, že asi polovina hlasů online (což zdůrazňuji, že to neznamená názor skutečných Poláků, protože většina z nich by pravděpodobně byla ruskými dezinformačními boty) obviňovala z útoku buď Ukrajinu (provokace s cílem vtáhnout nás do „naší války“ nebo úmyslné selhání sestřelení dronů směřujících do Polska), nebo, což trochu připomíná bývalého papeže Františka, který byl vatnikem, jsme byli napadeni, protože jsme na Rusko příliš štěkali.
Ačkoli reakce vlády byla mnohem lepší než za dob PiS, kdy se Morawieckiho vláda snažila podobné případy zamést pod koberec, nebyla dokonalá a také napomohla ruské propagandě: fotografie poškozeného domu byly zpochybněny jako netypické pro dopad dronu (ale také šířením falešných screenshotů ze starého novinového článku s vyměněnou fotografií, což naznačovalo, že k poškození došlo před několika měsíci během extrémního počasí), a vládě trvalo několik dní, než přiznala, že škody byly ve skutečnosti způsobeny selháním jedné z raket vystřelených polským stíhacím letounem.
Protože zatímco naši stateční piloti jsou sice schopni sestřelit drony směřující do Polska z Běloruska a ruští sabotéři jsou také často včas zadrženi (nedávno také v Litvě), vláda se zdá být zcela neschopná vypořádat se s ruským vměšováním do polských vnitřních záležitostí. A nemluvím jen o dezinformacích. Pokud se vrátíme k nedávným prezidentským volbám, určitě je třeba zodpovědět některé otázky: jak je možné, že populární osobnost YouTube, která se označuje za novináře, Krzysztof Stanowski, sotva dokázal shromáždit 100 000 podpisů, které mu umožnily zúčastnit se voleb, zcela neznámý Maciej Maciak, prorusky orientovaný aktivista a pravidelný komentátor rozhlasové stanice podporující běloruský režim, byl schopen tyto podpisy předložit, přestože neměl prakticky žádné zázemí a nevedl žádnou prezidentskou kampaň? Není divné, že muž, který se nedokázal stát starostou ani radním ve svém rodném městě Włocławek s přibližně 100 000 obyvateli, se tak snadno dostal do prezidentských voleb, přestože jeho skutečná podpora činila méně než 0,2 % hlasů?
A není divné, že Joanna Senyszyn, postkomunistická politička, která jen dva roky předtím nedokázala shromáždit 2000 podpisů, aby mohla kandidovat v senátních volbách, byla najednou schopna získat 100 000 podpisů a připojit se k prezidentské kampani jako pozdní příchozí? A může s tím mít něco společného skutečnost, že její obchodní partner Dariusz Cychol je otevřeným zastáncem proruských aktivistů?
To jsou jistě otázky, na které by mnoho Poláků rádo znalo odpověď. Alespoň pokud by přestali být zaneprázdněni každodenním bojem mezi „námi“ a „jimi“.
