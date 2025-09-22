Britské stíhačky zahájily misi NATO nad Polskem
22. 9. 2025
Večer 19. září vzlétly ze základny na východě Anglie dvě letadla Královského letectva a zamířila do Polska na hlídku, která měla za úkol předcházet hrozbám ze vzduchu, včetně útoků bezpilotních letounů. Brzy ráno 20. září se stíhačky vrátily do Velké Británie, vyplývá ze zprávy. Britský ministr obrany John Healy zdůraznil, že mise je zaměřena na ochranu vzdušného prostoru aliance a je "jasným signálem: NATO bude bránit své nebe".
Vrchní velitel britského letectva, letecký maršál Harv Smith, poznamenal, že britští piloti operují společně se spojenci v alianci na východním křídle NATO. "Zůstáváme mobilní, integrovaní a připraveni nasazovat leteckou sílu na dálku," řekl.
Podle britských úřadů byla mise reakcí na "nejvýznamnější narušení vzdušného prostoru NATO Putinem" od začátku totální ruské invaze na Ukrajinu. V noci na 10. září překročilo polské hranice během masivního úderu na území Ukrajiny nejméně 19 ruských dronů. Na jejich zachycení se nejprve podílely síly NATO a později byly na území Polska nalezeny trosky 17 dronů.
V reakci na tyto události zahájila aliance 12. září operaci Eastern Sentinel a 14. září polský prezident Karol Nawrocki oficiálně povolil vojákům NATO zůstat v zemi. 15. září Londýn potvrdil, že vyšle stíhačky Typhoon k účasti na misi.
19. září Estonsko ohlásilo narušení svého vzdušného prostoru třemi ruskými vojenskými letadly, která tam byla asi 12 minut. O několik dní dříve, 13. září, vletěl do Rumunska ruský dron. Ministr obrany John Healy po incidentu v Estonsku hovořil o "bezohledné a nebezpečné činnosti" ze strany Ruska a poznamenal, že jde o třetí narušení vzdušných hranic NATO v posledních dnech.
Britská vláda také oznámila záměr zvýšit výdaje na obranu na 2,6 % HDP do dubna 2027, čímž demonstruje svou připravenost posílit evropskou bezpečnost společně se Spojenými státy. Americký prezident Donald Trump již dříve kritizoval evropské země za nedostatečné financování obrany a přílišnou závislost na Washingtonu.
Zdroj v angličtině: ZDE
