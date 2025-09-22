Saúdská Arábie v rámci vojenské aliance s Pákistánem může získat přístup k jaderným zbraním
Pákistánský ministr obrany Khawaja Muhammad Asif řekl, že nová obranná dohoda se Saúdskou Arábií by mohla království poskytnout přístup k pákistánskému jadernému arzenálu. "Dovolte mi objasnit jednu otázku týkající se jaderných schopností. Příležitosti, které máme, mohou být k dispozici Saúdské Arábii v souladu s dohodou," řekl Asif.
Dodal, že pákistánská armáda se na realizaci takového partnerství dlouho připravovala. Ministr také poznamenal, že otázka možného přistoupení dalších zemí k paktu je stále předčasná, ale tuto možnost nelze vyloučit.
Strategická obranná dohoda byla podepsána 17. září pákistánským premiérem Shahbazem Sharifem a saúdským korunním princem Muhammadem bin Salmanem. Dokument stanovuje vzájemné závazky poskytnout vojenskou pomoc v případě agrese proti kterékoli straně, včetně společného plánování operací a posílení obranné spolupráce.
Mluvčí pákistánského ministerstva zahraničí Shafqat Ali Khan zdůraznil, že dohoda má výhradně obrannou povahu a není namířena proti třetím zemím. Vicepremiér Ishaq Dar upřesnil, že vypracování dokumentu trvalo několik měsíců a že o podobné dohody s Islámábádem projevily zájem i další země.
Uzavření paktu přichází uprostřed rostoucího napětí na Blízkém východě a rostoucích obav států Perského zálivu o spolehlivost Spojených států jako garanta bezpečnosti. Za poslední rok byl Katar dvakrát přímo napaden: jednou Íránem a podruhé Izraelem.
Saúdská Arábie zdůrazňuje, že sblížení s Pákistánem nezabrání posílení vztahů s Indií, jaderným rivalem Islámábádu. Vysoký představitel v Rijádu v rozhovoru s Reuters popsal dohodu jako "institucionalizaci hlubokého partnerství", které je výsledkem let diskusí.
