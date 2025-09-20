Zelenskyj obviňuje spojence z „plýtvání časem“, zatímco se připravuje na setkání s Trumpem
20. 9. 2025
čas čtení 4 minuty
Ukrajinský prezident bude při setkání příští týden naléhat na Trumpa, aby uvalil na Rusko další sankce
Volodymyr Zelenskyj bude při setkání příští týden v New Yorku v sídle OSN naléhat na Donalda Trumpa, aby uvalil sankce na Rusko, a vyzval spojence Ukrajiny, aby „přestali plýtvat časem“.
Zelenskyj uvedl, že očekává uvalení dalších sankcí, pokud Vladimir Putin odmítne setkat se s ním k osobním rozhovorům nebo souhlasit s příměřím. „Pokud válka bude pokračovat a nedojde k žádným krokům směřujícím k míru, očekáváme sankce,“ řekl.
Trump opakovaně vyhrožoval, že podnikne kroky proti Rusku, ale dosud tak neučinil. Minulý týden uvedl, že USA jsou připraveny „uvalit významné sankce“ – ale pouze poté, co všechny země NATO souhlasí s tím, že přestanou nakupovat ropu z Ruska, a uvalí cla na Čínu, dalšího velkého dovozce.
V rozhovoru s skupinou novinářů v Kyjevě Zelenskyj vyjádřil frustraci z tempa událostí. Řekl, že „svázat“ možné sankce USA s požadavky na evropské země, aby učinily první krok, znamená „zpomalit tlak na Putina“.
„Prezident Trump očekává od Evropy rázné kroky. Myslím, že ztrácíme spoustu času, pokud nebudou uvaleny sankce nebo nebudou podniknuty některé kroky, které od něj [Trumpa] velmi očekáváme,“ řekl Zelenskyj ve své prezidentské kanceláři.
Trumpovi blízcí spojenci Maďarsko a Slovensko odmítli přerušit energetické vazby s Moskvou. Jsou to poslední dva členové EU, kteří stále nakupují ruskou ropu přes ropovod Družba. Ukrajina jej minulý měsíc bombardovala, což vyvolalo rozhořčenou reakci maďarského premiéra Viktora Orbána.
Zelenskyj řekl, že chce, aby sankce uvalila „celá Evropa“. Uvedl, že Trump by mohl „tlačit“ na evropské země, aby učinily více, a dodal, že proruská vláda Slovenska pravděpodobně na americký tlak zareaguje. „Všichni se dívají na Spojené státy,“ řekl.
Zopakoval svou ochotu setkat se s Putinem v jakékoli formě – buď jen s ním, nebo „trojstranně“ za přítomnosti amerického prezidenta. Kreml tvrdí, že předtím je třeba vyřešit „hlavní příčiny“ konfliktu, čímž požaduje kapitulaci Ukrajiny.
Během své cesty do New Yorku bude Zelenskyj také usilovat o vyjasnění, jaké bezpečnostní záruky jsou USA ochotny poskytnout v rámci mírového urovnání. Uvedl, že britský premiér Keir Starmer tuto otázku nadnesl Trumpovi během prezidentovy státní návštěvy ve Velké Británii a během jejich čtvrtečních rozhovorů v Chequers.
Zelenskyj uvedl, že jeho manželka Olena se „s největší pravděpodobností“ setká v New Yorku s Melanií Trumpovou. Budou diskutovat o návratu ukrajinských dětí unesených Ruskem. První dáma USA je obecně považována za více nakloněnou Kyjevu než prezident, který Zelenského během jejich únorového setkání v Oválné pracovně pokáral.
Jejich poslední setkání v Bílém domě v srpnu bylo úspěšnější, protože se k Zelenskému připojilo několik evropských lídrů, včetně Starmera. Bilaterální setkání příští týden se koná na pozadí provokativních ruských akcí v Evropě, při nichž v pátek tři ruské stíhačky porušily estonský vzdušný prostor.
Zelenskyj uvedl, že Ukrajina používá stále více dálkových dronů k útokům na nepřátelská energetická zařízení, která zásobují ruskou vojenskou mašinerii. V sobotu brzy ráno drony podruhé za týden zasáhly ropnou rafinérii v Saratově. Video zachytilo exploze a plameny. Další útok poškodil rafinérii v Samařské oblasti.
Ukrajinský prezident předpověděl, že ruská palivová krize, která v některých oblastech země vedla k dlouhým frontám na benzín, se ještě zhorší. Uvedl, že Kyjev se v oblasti výroby dronů přibližuje Moskvě, ale potřebuje více peněz na financování vlastní výroby zbraní.
V noci Rusko provedlo rozsáhlý útok dronů a balistických raket na Ukrajinu. Nejméně tři lidé zahynuli, když raketa nesoucí kazetovou munici zasáhla bytový dům ve městě Dněpr. Podle úředníků byly terčem útoku i další regiony, včetně Mykolajivu, Černihivu a Záporoží.
Zelenskyj na sociálních sítích napsal, že Kreml nebombarduje vojenské cíle, ale provádí „záměrnou strategii“ zaměřenou na terorizování civilistů a ničení infrastruktury.
„Je nutná silná mezinárodní reakce,“ uvedl a vyzval Evropu, aby posílila ukrajinskou protivzdušnou obranu a zvýšila dodávky zbraní.
Zdroj v angličtině ZDE
