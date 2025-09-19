Na Slovensku protestovaly tisíce lidí proti proruské politice a úsporným opatřením
Vláda rozhodla o zvýšení odvodů na zdravotní a sociální pojištění a DPH na některé potravinářské výrobky, zvýšení daně z příjmu pro bohaté občany a také oznámila snížení počtu státních svátků. Vláda opatření zdůvodnila potřebou snížit rozpočtový schodek, který v loňském roce činil 5,3 % HDP a byl druhý největší mezi zeměmi eurozóny. Letos opět překročí 5 %, přičemž limit EU je 3 %. Odbory a další kritici tvrdí, že hlavní tíha břemene dopadne na běžné občany, zatímco podniky si všímají nedostatku opatření ke stimulaci ekonomiky. "Slováci jsou z toho unavení," řekl šéf strany Progresivne Slovensko Michal Šimečka na náměstí Slobody v Bratislavě, kde se sešlo asi 20 tisíc občanů. Demonstranti vyzvali k demisi vlády v čele s Ficem, požadovali posílení boje proti korupci a vyjádřili podporu Ukrajině.
Lídr strany Svoboda a solidarita Branislav Greling vyhlásil celostátní stávku na 17. listopadu, kdy se na Slovensku slaví státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii, který vláda navrhuje odstranit ze seznamu dnů volna.
Protesty byly obnoveny minulý týden poté, co se Fico setkal s Putinem a dalšími autoritářskými vůdci v Pekingu. Slovenský premiér byl jedinou hlavou státu EU na vojenské přehlídce organizované čínským prezidentem Si Ťin-pchingem u příležitosti 80. výročí konce 2. světové války.
Fico je dlouhodobě kontroverzní postavou na Slovensku i mimo něj. Na post premiéra se vrátil počtvrté poté, co jeho strana Smer-SD vyhrála parlamentní volby v roce 2023, když vedla proruskou a protiamerickou kampaň s proruskými a protiamerickými hesly. Fico otevřeně kritizuje politiku EU vůči Rusku a staví se proti vojenské pomoci Ukrajině.
