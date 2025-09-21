Velká Británie uznala Palestinu jako nezávislý stát
21. 9. 2025
Oznámení Keira Starmera přichází sedmdesát let po skončení britského mandátu v Palestině a vytvoření státu Izrael
Velká Británie formálně uznala Palestinu jako nezávislý stát, oznámil Keir Starmer.
Tento symbolický krok přichází sedmdesát let po skončení britského mandátu v Palestině a vytvoření státu Izrael.
Kanada a Austrálie v neděli rovněž vydaly vlastní oficiální prohlášení, ve kterém uznávají Palestinu, a to před konferencí Valného shromáždění OSN v New Yorku.
Kanada, Austrálie a Velká Británie oficiálně uznaly samostatný stát Palestina. Vlády zmíněných zemí se chtějí zasadit o dvoustátní řešení táhlého konfliktu.— Dan Priban (@DanPriban) September 21, 2025
Česko nebylo schopno v OSN ani pro podporu dvoustátního řešení hlasovat
Britský premiér řekl: „Naděje na řešení spočívající ve dvou státech slábne, ale nemůžeme dopustit, aby tato naděje zcela zmizela... Abychom dnes oživili naději na mír a řešení spočívající ve dvou státech, jasně prohlašuji jako premiér této velké země, že Spojené království oficiálně uznává stát Palestina.“
Dodal: „Tváří v tvář rostoucím hrůzám na Blízkém východě jednáme tak, abychom udrželi při životě možnost míru a řešení dvou států. To znamená bezpečný Izrael vedle životaschopného palestinského státu. V současné době nemáme ani jedno.“
Londýn vnímá tento krok jako páku k prosazení trvalého urovnání, které by ukončilo nelegální izraelskou okupaci Palestiny. Podle této plánované dohody by vedle Izraele fungovala reformovaná a volená palestinská vláda, zbavená vlivu Hamásu.
Tento krok není prezentován jako trest pro Izrael, ale je nepravděpodobné, že by k němu došlo, kdyby izraelský premiér Benjamin Netanjahu vedl vojenskou kampaň v Gaze s menší krutostí a větším ohledem na mezinárodní právo.
Krátce před oznámením mluvčí Netanjahua uvedl, že uznání považuje za „absurdní a pouhou odměnu za terorismus“.
Ve snaze reagovat na kritiku tohoto kroku ze strany USA a Izraele Starmer trval na tom, že uznání není odměnou pro Hamás a že Spojené království v nadcházejících týdnech zavede další sankce proti vysokým představitelům této militantní skupiny.
Uvedl: „Buďme upřímní, Hamas je brutální teroristická organizace. Naše výzva k opravdovému řešení dvou států je přesným opakem jejich nenávistné vize. Aby bylo jasno, toto řešení není odměnou pro Hamas, protože znamená, že Hamas nemůže mít žádnou budoucnost, žádnou roli ve vládě, žádnou roli v oblasti bezpečnosti.“
Starmer vyzval Izrael, aby umožnil větší pomoc Gaze, a dodal: „Umělá humanitární krize v Gaze dosahuje nových hlubin. Neúprosné a stále intenzivnější bombardování Gazy izraelskou vládou, ofenzíva posledních týdnů, hladovění a devastace jsou naprosto nepřijatelné. Desítky tisíc lidí byly zabity, včetně tisíců, kteří se pokoušeli sbírat jídlo a vodu. Tato smrt a zničení nás všechny děsí. Musí to skončit.“
Starmer v červenci oznámil, že Spojené království uzná Palestinu do začátku Valného shromáždění OSN, které začíná příští týden, pokud Izrael nedodrží příměří a nezaváže se k řešení dvou států na Blízkém východě.
Stalo se tak po intenzivním tlaku ze strany Labouristické strany, která požadovala přijetí opatření vzhledem k rostoucí humanitární krizi v Gaze, a navazuje na podobné plány Francie a Kanady.
Starmer uvedl, že k uznání dojde, pokud Izrael nebude souhlasit s řadou podmínek stanovených v osmi bodovém mírovém plánu vedeném Velkou Británií a podporovaném spojenci.
Tyto podmínky spočívají v tom, že Izrael podnikne „podstatné kroky“ k ukončení situace v Gaze, dosáhne příměří a zaváže se k neanektování Západního břehu a k dlouhodobému mírovému procesu. Starmer před oznámením hovořil s Netanjahuem.
V rámci tohoto uznání může Spojené království nyní uzavírat smlouvy s palestinskou vládou a uzná Husama Zomlota jako plnohodnotného palestinského velvyslance ve Spojeném království, přičemž velvyslanec bude muset předložit své pověřovací listiny králi Karlovi.
Zomlot uvedl, že „dlouho očekávané uznání znamená konec popírání nezadatelného práva palestinského lidu na sebeurčení, svobodu a nezávislost v naší vlasti ze strany Británie“.
Dodal: „Znamená to nezvratný krok směrem ke spravedlnosti, míru a nápravě historických křivd, včetně koloniálního dědictví Británie, Balfourovy deklarace a její role v vyvlastnění palestinského lidu.“
Uznání Palestiny Spojeným královstvím je součástí mezinárodně koordinovaného úsilí. Očekává se, že do konce příštího týdne uzná Palestinu více než 150 zemí, i když některé z nich mohou stanovit podmínky.
USA, které jsou nyní fakticky proti řešení dvou států, krok Velké Británie odmítly.
K rozhodnutí Velké Británie vedl hněv nad zacházením Izraele s Palestinci a pocit, že pokud Británie nebude jednat nyní, Izrael by anexí zničil poslední naději na palestinské sebeurčení.
Velká Británie doufá, že formální uznání Palestiny by mohlo pomoci zachovat myšlenku řešení dvou států, které podporuje ona sama i mnoho dalších zemí a v němž by palestinský stát koexistoval vedle Izraele.
Britští představitelé se obávají, že Netanjahuova vláda se snaží toto řešení fakticky znemožnit anexí Západního břehu nebo tím, že učiní Gazu tak neobyvatelnou, že Palestinci budou nuceni překročit hranice do Jordánska nebo Egypta.
Velká Británie uvedla, že si představuje palestinský stát, ve kterém bude Hamas odzbrojen a nebude hrát žádnou roli v budoucí vládě a ve kterém bude vedení Palestinské samosprávy podléhat volbám do jednoho roku.
Požadavek, aby Hamás ustoupil, který je považován za předpoklad uznání Francií, byl podpořen v newyorské deklaraci schválené arabskými státy 29. července a poté přijaté valným shromážděním 12. září.
Před oficiálním oznámením David Lammy, britský vicepremiér, který byl ministrem zahraničí v době, kdy byl dohodnut harmonogram uznání, řekl, že velká část této myšlenky je „zabalená v naději“.
„Nakrmí to děti? Ne, to ne, to je na humanitární pomoci. Osvobodí to rukojmí? To musí být na příměří,“ řekl v neděli v televizi.
Dodal: „Co řekneme dětem budoucího palestinského státu? Řekneme jim, že musíme počkat na ideální podmínky, než budeme moci uznat palestinský stát?“
Australský premiér Anthony Albanese řekl: „Další kroky, včetně navázání diplomatických vztahů a otevření ambasád, budou zvažovány v závislosti na tom, jak palestinská samospráva pokročí v plnění svých závazků k reformám.“
Kanadský premiér Mark Carney řekl: „Uznání palestinského státu vedeného Palestinskou samosprávou posiluje ty, kteří usilují o mírové soužití a konec Hamásu. To v žádném případě neznamená legitimizaci terorismu ani odměnu za něj.
„Kanada si sice nedělá iluze, že toto uznání je všelékem, ale je pevně v souladu s principy sebeurčení a základních lidských práv zakotvenými v Chartě Organizace spojených národů a s dlouhodobou politikou Kanady.“
