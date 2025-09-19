Kreml utratil rekordní částku za šíření svého vlivu v zahraničí
19. 9. 2025
Většina finančních prostředků - 357,3 milionu rublů - šla na hlavní program Rossotrudničestvo "Nová generace", který je určen k rozšíření sítě loajálních mladých aktivistů, novinářů, blogerů, vědců a podnikatelů v zahraničí. V loňském roce na to bylo vyčleněno téměř třikrát méně - 127,8 milionu rublů V rámci programu jsou cizincům ve věku 14 až 40 let financovány krátkodobé cesty do Ruska, kde jsou bráni na výlety, túry, zváni na setkání s úředníky a školení propagandistů. Kreml očekává, že příslušníci "nové generace" nakonec zaujmou vysoké posty ve své vlasti a budou "konstruktivní" vůči Rusku.
V loňském roce navštívilo Rusko 921 lidí v rámci "nové generace". Z toho 603 bylo z postsovětských zemí, 264 z Afriky, Asie, Středního východu a Ameriky. Přesný počet účastníků z evropských zemí nebyl zveřejněn: patří mezi zbývajících 54 delegátů. Očekává se, že v letošním roce zemi navštíví 1 600 účastníků programu.
Kromě toho Rusko zvýšilo výdaje na propagaci ruského jazyka v zahraničí. Pokud bylo v roce 2024 vyčleněno 500 milionů rublů na odpovídající státní program, pak v roce 2025 to bylo 1,8 miliardy.
Současně bylo vynaloženo asi 170 milionů rublů na nákup vzdělávacích materiálů v ruštině, které jsou zasílány do škol a center ruské kultury v zahraničí, ve srovnání s 90 miliony v loňském roce. Učebnice byly prostřednictvím Rossotrudničestva zasílány do zemí Evropy, Asie, Afriky a bývalého SSSR. Mimo jiné byla do zahraničí poslána učebnice dějepisu přepsaná pro potěšení Kremlu, jejímž jedním z autorů byl prezidentův poradce Vladimir Medinskij.
Šéf Rossotrudničestva Jevgenij Primakov již dříve hovořil o plánech na vytvoření obdoby USAID (Americká agentura pro mezinárodní rozvoj), která byla za amerického prezidenta Donalda Trumpa uzavřena. Navzdory prudkému nárůstu nákladů je však schopnost ruské agentury používat "měkkou sílu" v zahraničí zatím značně omezená. Rozpočet Rossotrudničestvo má rozpočet 5,5 miliardy rublů ročně (66 milionů dolarů), zatímco rozpočet USAID před likvidací dosáhl 44 miliard dolarů, což bylo téměř sedmsetkrát více.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse