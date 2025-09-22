V Guineji se konalo referendum o nové ústavě

22. 9. 2025

Opoziční strany bojkotovaly hlasování uprostřed širšího potlačování disentu v Guineji. Navrhovaná nová ústava by prodloužila prezidentské funkční období a umožnila příslušníkům armády kandidovat na úřad, upozorňuje Zac Crellin.

V neděli se v Guineji otevřely volební místnosti pro referendum, které by mohlo umožnit vojenskému vůdci této západoafrické země kandidovat na prezidenta.

Generál Mamady Doumbouya se chopil moci při převratu v roce 2021 a slíbil, že do konce loňského roku vrátí zemi k civilní vládě.

Ačkoliv by návrh ústavy vydláždil cestu k konání voleb, je kontroverzní, protože by také umožnil příslušníkům armády ucházet se o úřad, prodloužil by prezidentské období z pěti na sedm let a ztížil by politickým stranám kandidaturu ve volbách.

Kampaň "ano" uspořádala řadu shromáždění, čtení Koránu a koncertů a oblepila Conakry plakáty.

Uprostřed tvrdých zákroků proti opozici kampaň za "ne" téměř neexistovala, protože byla většinou odsunuta na sociální média.

Volební místnosti se uzavřely v 18:00 místního času (18:00 GMT), ale volební úřady uvedly, že výsledky budou známy nejdříve v úterý večer.

