V Guineji se konalo referendum o nové ústavě
22. 9. 2025
V neděli se v Guineji otevřely volební místnosti pro referendum, které by mohlo umožnit vojenskému vůdci této západoafrické země kandidovat na prezidenta.
Generál Mamady Doumbouya se chopil moci při převratu v roce 2021 a slíbil, že do konce loňského roku vrátí zemi k civilní vládě.
Ačkoliv by návrh ústavy vydláždil cestu k konání voleb, je kontroverzní, protože by také umožnil příslušníkům armády ucházet se o úřad, prodloužil by prezidentské období z pěti na sedm let a ztížil by politickým stranám kandidaturu ve volbách.
Kampaň "ano" uspořádala řadu shromáždění, čtení Koránu a koncertů a oblepila Conakry plakáty.
Uprostřed tvrdých zákroků proti opozici kampaň za "ne" téměř neexistovala, protože byla většinou odsunuta na sociální média.
Volební místnosti se uzavřely v 18:00 místního času (18:00 GMT), ale volební úřady uvedly, že výsledky budou známy nejdříve v úterý večer.
Zdroj v angličtině: ZDE
