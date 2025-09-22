Channel 4 News: Zatímco Izrael ničí město Gaza, Británie, Austrálie a Kanada uznaly palestinský stát
22. 9. 2025
Keir Starmer: „Tváří v tvář rostoucí hrůze na Blízkém východě jednáme tak, abychom udrželi při životě možnost míru a řešení dvou států. To znamená bezpečný Izrael vedle životaschopného palestinského státu. V současné době nemáme ani jedno.“
Moderátor: Dobrý večer z Olivové hory v Jeruzalémě, kde Benjamin Netanjahu odmítl uznání nezávislého palestinského státu jako absurdní odměnu za teror. Británie, Kanada a Austrálie se připojily k téměř 150 zemím, které již Palestinu uznávají, v naději, že se řešení dvou států vrátí na pořad dne, navzdory zapřísáhlému odporu izraelské vlády. Očekává se, že Francie a Belgie učiní totéž zítra v OSN v New Yorku, kde Netanjahu prohlásil, že bude bojovat proti uznání Palestiny, které by ohrozilo existenci Izraele. Náš politický korespondent Paul McNamara podává zprávu:
Reportér: Mrtvoly začaly přicházet v noci, smuteční hosté od časného rána. Izrael tvrdí, že jejich cílem byli militanti. Zdravotní úřad v Gaze uvádí, že letecké údery zasáhly obytné budovy a zabily nejméně 31 lidí. Téměř dva roky po začátku této války, která začala zvěrstvy spáchanými Hamasem a nyní se vyznačuje zintenzivněním vojenských akcí ze strany Izraele, se britská vláda rozhodla, že nastal čas pro historické prohlášení.
Keir Starmer: Abychom dnes oživili naději na mír a řešení dvou států, jako premiér této velké země jasně prohlašuji, že Spojené království oficiálně uznává stát Palestina. Před více než 75 lety jsme uznali stát Izrael jako domovinu židovského národa. Dnes se připojujeme k více než 150 zemím, které uznávají také palestinský stát.“
Tato válka neustává. V červenci Keir Starmer pohrozil uznáním, pokud se Izrael nezaváže k příměří a dlouhodobému míru, který by vedl k řešení dvou států. Dnes postupuje ve shodě s Francií, Kanadou a Austrálií, ale byl kritizován USA a Izraelem.
Netanjahu: „Budeme muset bojovat, jak v OSN, tak na všech ostatních fórech, proti falešné propagandě namířené proti nám a proti výzvám k založení palestinského státu, který by ohrozil naši existenci a představoval absurdní odměnu za terorismus.
Dnes ráno si podal ruku s palestinským zástupcem ve Velké Británii, bývalý ministr zahraničí David Lammy. Podle některých rodin těch, kteří jsou stále drženi jako rukojmí Hamásem, však nejde o historický den. Tyto rodiny dnes napsaly otevřený dopis britské vládě, ve kterém uvádějí, že to komplikuje snahy o návrat jejich blízkých domů. Mnozí členové židovské komunity tvrdí, že tím odměňujete teroristické činy.
David Lammy: „Hamás v Gaze nemá místo, ale nesmíme zaměňovat palestinský lid s Hamásem. Je důležité, abychom trvali na dvou státech.“
Hamas však prohlásil, že uznání Palestiny je jedním z plodů 7. října. Vy jim jeden z těchto plodů, jeden z jejich darů, dáváte. Nečiníte z propuštění rukojmích podmínku.
David Lammy: „Je důležité zdůraznit, že v tuto chvíli je důležité, abychom směřovali k příměří a míru, a že není správné říkat palestinským dětem, které se dívají do budoucnosti, že Hamás by měl mít právo veta na jejich vyhlídky na palestinský stát.“
Sir Keir Starmer řekl, že na Hamás budou uvaleny další sankce, ale chybí podrobnosti o tom, jak by to dnes přineslo mír.
David Lammy: "Symbolika je důležitá. Musíme však být realističtí, pokud jde o ukončení války v Gaze. Bez uklidnění situace na Západním břehu to zůstane hlavně gestem dobré vůle a nezmění to běh dějin Izraele a Palestiny."
Premiér však nemá podporu některých členů své vlastní strany, včetně lorda Turnberga, který opustil Labouristickou stranu pod vedením Jeremyho Corbyna, ale byl přesvědčen Keirem Starmerem, aby se vrátil:
„Myslím, že je to chyba. Vždy jsem byl zastáncem řešení dvou států, ale nevidím, že by Izrael tímto, podle mého názoru velmi slabým gestem, změnil svůj názor ani o píď.“
Proč si myslíte, že Kier Starmer v tom pokračuje?
„Myslím, že je to politické. Myslím, že je to kvůli tlaku jeho levého křídla a mezinárodnímu tlaku.“
Pro palestinského zástupce ve Velké Británii není dnešní den jen symbolický, ale je to krok směrem k míru:
„Uznání je tedy významným krokem správným směrem. Je to dlouho očekávané, dlouho očekávané, ale nyní je to uznání křivd minulosti.“
Reportér: Dnes mezinárodní společenství uznává palestinský stát jako moře lidí prchajících z Gazy pouze s tím, co si mohou odnést. Desítky tisíc lidí, kteří nejenže nemají stát, ale v tuto chvíli nemají ani střechu nad hlavou.
Moderátor: Palestinská samospráva, která spravuje Západní břeh, ale ne Gazu, tuto zprávu uvítala s tím, že uznání je vítané, ale samo o sobě nestačí. Co to tedy znamená? Je tu se mnou náš zahraniční korespondent Secunder Kermani.
Reportér: No, Krishi, myslím, že nikdo, ani západní lídři, ani palestinští lídři, si nedělají žádné iluze o tom, jak zoufalá je situace na místě. Samozřejmě, krveprolití v Gaze, ale také rekordní úroveň rozšiřování osad, kterou jsme viděli na okupovaném Západním břehu. Pro palestinské představitele je to ale významné diplomatické vítězství. Je to pokus západních lídrů udržet naději na řešení dvou států. Ale vzhledem k tomu, že USA jsou proti, není jasné, jaký konkrétní a okamžitý dopad to bude mít. Mluvil jsem s náměstkem ministra zahraničí Palestinské samosprávy. Nejprve jsem se ho zeptal, zda jsou tato prohlášení uznávající palestinský stát pouze symbolická.
„Nejsou pouze symbolická. Jsou praktickým krokem k realizaci řešení dvou států. Nejenže to vysílá palestinskému lidu zprávu naděje, ale také mu sděluje, že vidíme jeho boj. I když čelíte této existenční hrozbě, uznáváme vaše právo na život, právo na existenci, právo na vlastní stát. V tomto státě jste suverénní vy, ne Izrael. Vysílají tedy také zprávu Izraeli, že není suverénní na území palestinského státu, který uznává Velká Británie a další země. Je to tedy praktické. Je to v souladu s přirozeným, právním a morálním právem palestinského lidu na sebeurčení.“
Ale když se podíváte na krveprolití v Gaze, události na okupovaném Západním břehu, skutečnost, že Spojené státy nepodporují a neuznávají palestinský stát, jaký konkrétní rozdíl to podle vás nyní bude mít?
„Uznání by mělo být spojeno s praktickými opatřeními. Některá z těchto praktických opatření jsou embargo, zbrojní embargo. Některá z těchto praktických opatření jsou důsledky a sankce vůči tomuto režimu, který páchá zločin všech zločinů, kterým je genocida. Ve všech případech tedy uznání povede k činům směřujícím k boji proti nezákonnostem, kterých se Izrael dopouští.“
Palestinský prezident slíbil, že příští rok uspořádá volby, pokud vím. Všechny průzkumy před 7. říjnem i po 7. říjnu naznačují, že tyto volby vyhraje Hamas. Co to znamená pro jakýkoli palestinský stát?
„Pokud bude válka, do jednoho roku budeme mít volby. A pokud budou tyto volby demokratické, bude to znamenat, že budou odpovídat vůli palestinského lidu. A pochybuji, že existují nějaké průzkumy, které by se zabývaly touto frakcí nebo tamtou frakcí, tímto hnutím nebo tamtím hnutím. Věříme, že volby vyhrají ti, které si palestinský lid již vybral.“
Moderátor: A jaká je reakce Izraele?
Reportér: Premiér Netanjahu to označil za absurdní odměnu za terorismus. Zajímavé je, že i jeho političtí oponenti z levicového spektra tento krok odsoudili, stejně jako příbuzní izraelských rukojmích zadržovaných v Gaze. Netanjahuovi spojenci z krajně pravicové koalice chtějí, aby v reakci na to anektoval velké části okupovaného Západního břehu. Jeden z předních komentátorů, kterého jsem poslouchal, říká, že je pravděpodobné, že dojde k nějakému druhu územní expanze nebo územních změn. Co přesně to bude, se pravděpodobně dozvíme až na konci týdne, protože teď začíná židovský Nový rok.
Moderátor: Samozřejmě, že tento týden bude v New Yorku na Valném shromáždění OSN velká aktivita. Zítra Francouzi a Saúdové budou pokračovat ve svém úsilí o dvoustátní řešení a pravděpodobně také uvidíme, jak Francouzi a Belgičané formálně uznají palestinský stát. A pak v průběhu týdne uslyšíme projevy světových lídrů. Netanjahu si svou velkou odpověď schovává pro svůj projev v OSN. Z izraelského ministerstva zahraničních věcí máme jejich mluvčího Orena Marmorsteina. Děkujeme vám, že jste se přišel. Váš ministr vnitra Ben-Gvir, který je krajně pravicový, požaduje okamžitá protiopatření. Dostane je v této vládě?
"Dobrý večer, Krishnane. Rád jsem tu s vámi. Mohu začít velmi jednoduchou otázkou?"
Moderátor: Ne, to děláte vždycky a já chci, abyste vy odpověděl na mou otázku. Nepřicházejte s předem připraveným prohlášením. Co Ben-Gvir dostane za svou žádost o protiopatření? To je otázka, kterou si musíte položit. Dává to smysl.
"On je ministr. Já jsem tu, abych zastupoval ministra zahraničních věcí a izraelskou politiku. A otázka, kterou jsem vám chtěl položit, zní: doufáte v mír v armádě?"
Moderátor: Nejsem tu, abych odpovídal na vaše otázky. Chci, abyste vy odpověděl na moje. Nejsme tu na projevy. Žádné projevy. Jste tu, abyste odpovídal na otázky. Otázka zní: když říkáte, že je to odměna za teror, proč nevidíte, že vaši blízcí spojenci, Británie, Francie a další, Kanada, Austrálie, vám říkají, že se mýlíte, že si to musíte rozmyslet.
„Víte, že to Hamás nazval vlastními slovy plody masakru. Takže se vás zeptám. Chcete vidět mír na Blízkém východě? Odpovím. Chci vidět mír na Blízkém východě. Chci vidět své dcery vyrůstat v jiném...“
Moderátor: Proč tedy neposloucháte své spojence, kteří říkají, že cestou k míru na Blízkém východě je řešení dvou států a cestou k tomu je uznání palestinského státu?
"Toto prohlášení, které vychází z Londýna a dalších měst ve světě, nepodporuje mír. Možná to souvisí s některými jejich vnitřními domácími problémy. To nevím. Ale jedno vím jistě, mír to nepodporuje. Naopak, podporuje to destabilizaci Blízkého východu, destabilizaci oblasti, odměňování."
Moderátor: Jak to destabilizuje? Co to dělá?
"Je to dárek pro... pro teroristy, odměna za násilí."
Moderátor: Jak to vlastně něco destabilizuje? Palestinu již uznává téměř 150 zemí.
"Poselství, které vysíláte, nebo lidé, kteří vysílají toto prohlášení, tato deklarace, je: pokud vyjdete ven, pokud zabijete... 1 200 židů, vyvraždíte rodiny, upálíte je zaživa, budete odměněni. To je to nejhorší, co můžete udělat. A řeknu ještě jednu věc."
Moderátor: Ale počkejte, poslouchal jste Starmerův projev?
"Ano, poslouchal."
Moderátor: V něm řekl, že Hamás nemá v Gaze budoucnost. Podle jeho názoru jsou to teroristé a uvažuje se o dalších sankcích. Takže to není odměna pro Hamás. Říká, že pokud Izrael zabije 60 000 Palestinců, jak to již udělal, pokud nechá lidi hladovět, pokud bude pokračovat v ničení měst, váš ministr financí říká, že to, co se děje v Gaze, je fáze demolice a brzy se bude stavět. Pokud se budete chovat takto, vaši spojenci vám to dávají jasně najevo a řeknou: ne, musíte vytvořit palestinský stát. To je poselství.
"V tomto případě se velmi mýlí, protože to, co dělají, nepodporuje mír. Pokud chcete mír, musíte mít na paměti, že státnost je součástí mírových jednání. Je součástí rozhovorů, ústupků mezi oběma stranami. To se ale neděje."
Moderátor: Ale vy nejste připraveni vyjednávat, že? Vždyť jste zmařili jednání v Kataru a zabili jste vyjednavače.
"Ne, jednání není s Hamásem. Kdyby Hamás byl v tuto chvíli vedle nás, zabili by mě a udělali by totéž mé rodině. Mají to ve své chartě. Zabít každého žida. Tak to je. Takže s Hamásem nevyjednáváme.
Moderátor: Ale abyste ukončili válku, vyjednávali jste s Hamásem, a je jste bombardovali.
"A cílem je ukončit válku, a vy jste se dotkl kritického bodu. Pokud lidé v Londýně chtějí, aby tato válka skončila, a to je to, co chci vidět. Chci, aby tato válka skončila. Musí udělat dvě věci. Za prvé, požadovat okamžité propuštění rukojmích. Za prvé, požadovat, aby Hamás okamžitě odzbrojil. Gesta v politice jen dodávají Hamásu více energie k pokračování v boji. Proč by to měla být vůle lidí v Londýně? Mimochodem, nemyslím si, že je to vůle lidí v Londýně."
