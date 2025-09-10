Největší německý obranný koncern poskytne Ukrajině systémy protivzdušné obrany na ochranu před drony
10. 9. 2025
Německý obranný koncern Rheinmetall dodá Ukrajině mobilní systémy protivzdušné obrany Skyranger speciálně určené pro boj s drony, uvedl šéf společnosti Armin Papperger. "Každý z těchto systémů může pokrýt plochu čtyř krát čtyř kilometrů a poskytnout tak kompletní ochranu proti dronům. To znamená, že všechny drony (v této zóně) budou zničeny," řekl Papperger v rozhovoru pro televizi ZDF.
Šéf Rheinmetallu dodal, že k podpisu smlouvy o dodávkách dojde tento týden v Londýně a do konce letošního roku budou do Kyjeva převezeny první mobilní protiletadlové platformy, které lze instalovat na tanky Leopard. Ukrajina tak obdrží Skyranger dříve než německé ozbrojené síly, poznamenává dpa. Bundeswehr zadal objednávku na vývoj a dodávku těchto systémů protivzdušné obrany v únoru 2024. Zakázka v hodnotě 595 milionů eur počítá s dodávkou prototypu a dalších 18 sériových vozidel. Podle Pappergera Bundeswehr toto vybavení dosud neobdržel. Předtím poznamenal, že Skyranger by se mohl stát základem pro vytvoření obdoby izraelské Iron Dome v Evropě.
Nový systém protivzdušné obrany by měl Ukrajině pomoci v boji proti zintenzivnění ruských vzdušných útoků. Takže od 6. do 7. září Rusko použilo 810 dronů typu Šáhid spolu se simulátory k úderům na ukrajinské cíle. Toto číslo bylo nejvyšší za celou válku. Předchozí rekord byl zaznamenán 9. července - tehdy ruská armáda použila 728 zařízení. Ruské útočné drony, což jsou upravené íránské drony, se zároveň staly technicky sofistikovanějšími. Nyní mohou létat ve vysoké nadmořské výšce, kam nedosáhnou kulomety mobilních brigád protivzdušné obrany, a poté se vrhnout na budovy. Pokud se dříve ukrajinské armádě dařilo neutralizovat drtivou většinu zařízení, pak letos byla míra sestřelení asi 50-60 %.
Také kvůli rozsahu ruských útoků a zpomalení amerických dodávek se Kyjev potýká s problémem nedostatku systémů protivzdušné obrany. "Je otázkou času, kdy dojde munice," řekl jeden zdroj. Mezitím ruská armáda zintenzivňuje údery na energetická zařízení v očekávání nástupu chladného počasí, takže Kyjev očekává pokračování rozsáhlých leteckých úderů v nadcházejících měsících.
