Hamas „vítá“ nový návrh USA na příměří, Izrael bombarduje město Gaza
8. 9. 2025
Izrael útočí na výškovou budovu v Gaze: Obytný blok v hustě osídlené oblasti byl srovnán se zemí
Izraelská armáda v neděli zabila nejméně 65 lidí
Zdroje v nemocnicích v Gaze sdělily, že od nedělního rána bylo zabito nejméně 65 lidí, z toho 49 v Gaze a na severu pásma, kde Izrael soustřeďuje své útoky.
USA „znepokojeny“ pokračováním genocidy v Gaze
Poslední Trumpova slova o návrhu na příměří jsou podle Ramiho Khouriho, významného člena Americké univerzity v Bejrútu, známkou toho, že Washington je „stále více znepokojen pokračováním izraelské genocidy v Gaze“.
Zatímco USA signalizují, že chtějí ukončení války, respekt k humanitárnímu právu není hnací silou této změny. „Američané se obávají o své místo ve světě a svou dominanci v globálním systému,“ řekl Khoury, protože vidí, jak jejich rivalové, včetně Číny, těží z politické reakce na izraelskou válku.
„Chtějí ukončit tuto genocidu, ale nevědí, jak to udělat, protože jsou její součástí,“ dodal analytik. „USA se snaží být zároveň prostředníkem, podporovatelem genocidy a realitním agentem.“
Co obsahuje Trumpův návrh na příměří?
Trump údajně před přesně týdnem hrál golf se zvláštním vyslancem Stevem Witkoffem, když vypracovali nový návrh na příměří.
Sdělili jej Hamásu nikoli prostřednictvím zavedených kanálů – prostřednictvím zprostředkovatelů Kataru a Egypta – ale spíše prostřednictvím neoficiálních kanálů, konkrétně izraelského mírového aktivisty a izraelsko-amerického podnikatele.
Podle zpráv jsou podmínky této dohody takové, že Hamás propustí všech 48 zbývajících zajatců výměnou za asi 3 000 Palestinců, kteří jsou vězněni v Izraeli.
Izrael by souhlasil, že neprovede invazi a neobsadí město Gaza, a Trump by osobně dohlížel na dohodu, zatímco by začala jednání o ukončení války a pokračovalo příměří bez stanoveného data ukončení.
Není jasné, zda Izrael s těmito podmínkami souhlasí, jak Trump tvrdil ve svém příspěvku na Truth Social.
Izraelská armáda zničila leteckým úderem další výškovou budovu v Gaze v rámci své pokračující kampaně na dobytí města, která z velké části této oblasti činí neobyvatelnou.
Pro budovu al-Ruya Tower byl vydán příkaz k nucené evakuaci poté, co Izrael prohlásil, že se uvnitř budovy nebo v její blízkosti nachází infrastruktura Hamásu. Neexistují však žádné důkazy, že tomu tak skutečně bylo.
Amjad Shawa je ředitelem palestinské sítě nevládních organizací. Říká, že vysídleným Palestincům docházejí místa, kde by se mohli v Gaze ukrýt.
Izraelský prezident naléhá na zřízení vyšetřovací komise pro 7. říjen
Isaac Herzog říká, že Izrael „musí zřídit státní vyšetřovací komisi“, která prošetří, co vedlo k útoku ze 7. října, čemuž se vláda brání již téměř dva roky.
„Je to správný postup a musí být proveden co nejdříve,“ uvedl Herzog v komentáři pro deník The Times of Israel. Vyjádřil se tak na zasedání Rady října, skupiny zastupující rodinné příslušníky zajatců a obětí útoku Hamásu v roce 2023.
„Musíme důkladně prozkoumat selhání a katastrofu, celou tuto pohromu, abychom pochopili, poučili se a vyvodili z toho ponaučení. Musíme zřídit státní vyšetřovací komisi,“ řekl prezident.
Mahmúd Abbás zahájil státní návštěvu Velké Británie, aby jednal o příměří a pomoci pro Gazu
Prezident Palestinské samosprávy Mahmúd Abbás dnes večer přicestoval do Velké Británie na třídenní oficiální státní návštěvu na pozvání premiéra Keira Starmera.
Oba lídři podle agentury Wafa budou diskutovat o způsobech, jak podpořit pokračující úsilí o dosažení okamžitého a trvalého příměří v Gaze, ukončení ničení a hladovění palestinského lidu, zajištění propuštění zajatců a vězňů, usnadnění okamžitého vstupu humanitární pomoci do pásma Gazy a zajištění stažení izraelských sil.
Jednání se budou také zabývat umožněním Palestině převzít plnou odpovědnost za správu zpustošeného pásma Gazy.
Izrael nikdy nereagoval na dohodu o příměří přijatou Hamásem
Před téměř třemi týdny zprostředkovatelé předložili rámcovou dohodu, kterou Hamás přijal. Zprostředkovatelé, jimiž jsou Katar a Egypt, uvedli, že tato dohoda zahrnuje téměř vše, co Izrael požadoval – asi 90 procent – a o zbývajících 10 procentech se bude jednat od prvního dne platnosti dohody.
Izrael však na tuto dohodu nikdy nereagoval, ale pokračoval v okupaci města Gaza a dalších vojenských akcích.
Z izraelských médií se dozvídáme, že nový návrh [Trumpa] počítá s propuštěním 48 zajatců v první den platnosti dohody, což Hamás odmítl, protože by tím ztratil veškerý vliv na Izrael.
Někteří členové izraelské opozice tvrdí, že Izrael na [již předložený rámec] nereagoval, protože neexistuje žádný plán, co se stane po skončení války v Gaze. Netanjahuova vláda dosud nepředložila žádný plán, jak bude postupovat po konfliktu, který trval téměř dva roky.
Hamás reaguje na nejnovější návrh USA na příměří
Ve svém prohlášení skupina potvrzuje, že obdržela „několik návrhů od americké strany směřujících k dosažení dohody o příměří“.
Uvádí, že vítá „jakoukoli iniciativu, která přispívá k úsilí o zastavení agrese proti našemu lidu“, a je ochotna jednat o propuštění všech zajatců, které drží, výměnou za „jasné prohlášení“ o ukončení války a úplném stažení Izraele z Gazy.
Hamaás také uvádí, že v polovině minulého měsíce souhlasil s podobným návrhem, a znovu tvrdí, že Izrael dosud neodpověděl.
Jak jsme již dříve informovali, USA vypracovaly nový návrh a předaly jej Izraeli a Hamásu, který počítá s okamžitým příměřím výměnou za propuštění všech zajatců držených Hamásem a propuštění tisíců palestinských vězňů držených v izraelských věznicích.
Varování před evakuací jsou „nástrojem psychologické války“
Vydání varování izraelskou armádou krátce před útokem na obytné věžáky v Gaze „není humanitárním gestem“, tvrdí novinář a vojenský a politický analytik Elijah Magnier.
Spíše se jedná o „nástroj psychologické války a nuceného přesunu obyvatelstva“, uvedl.
Netanjahuův odhad, že z Gazy dosud uprchlo asi 100 000 Palestinců, znamená pouze 10 procent jejího obyvatelstva, které se odhaduje na přibližně jeden milion.
„To představuje pro izraelské síly skutečnou zátěž a obrovskou starost při postupu“ v rámci pozemní operace, uvedl analytik.
„Pokud chce pokračovat v bombardování, bude trvat mnoho týdnů, než se podaří evakuovat polovinu nebo tři čtvrtiny obyvatelstva – pokud se to vůbec podaří.“
Rodiny vítají Trumpův návrh dohody jako „průlom“ pro návrat zajatců domů
Rodiny zbývajících zajatců v Gaze tvrdí, že návrh Donalda Trumpa na dohodu o návratu jejich blízkých domů představuje „průlom“.
„Osobní záruka prezidenta Spojených států je historickým krokem bez precedentu. Taková dohoda by přispěla k širšímu regionálnímu urovnání, zajistila propuštění všech rukojmích, umožnila vojákům a záložníkům vrátit se domů, aby mohli znovu vybudovat své rodiny a živobytí, a položila základ pro bezpečnost Izraele – ukončila by válku, která se táhne již téměř dva roky,“ uvedla skupina ve svém prohlášení na Twitteru.
Jejich komentáře přicházejí poté, co Trump prohlásil, že Izrael již přijal jeho podmínky dohody o návratu zajatců domů a ukončení války v Gaze, a řekl, že „je čas, aby Hamás také přijal“.
Podle izraelských zpráv N12 by podle dohody Hamás propustil všech zbývajících 48 zajatců první den příměří výměnou za tisíce palestinských vězňů uvězněných v Izraeli a během příměří v enklávě by vyjednal ukončení války.
Netanjahu tvrdí, že z Gazy uprchlo 100 000 Palestinců
Izraelský premiér tvrdí, že podle izraelských médií dosud opustilo Gazu asi 100 000 Palestinců, zatímco armáda pokračuje v plánech na dobytí města.
Benjamin Netanjahu také uvedl, že armáda „likviduje teroristickou infrastrukturu a zlovolné teroristické výškové budovy“.
Izrael nepředložil důkazy, které by potvrdily jeho tvrzení, že Hamás využívá obytné věžáky ke svým vojenským účelům. Jeho útoky na obytné budovy ve městě vyhnali od začátku poslední kampaně z domovů tisíce lidí.
Trump požaduje, aby Hamás přijal „jeho podmínky“ pro ukončení války v Gaze
Na online platformě Truth Social americký prezident tvrdí, že Izrael již přijal jeho podmínky pro dohodu, která by přivedla izraelské zajatce domů a ukončila válku v Gaze, a říká, že „je čas, aby Hamás také přijal“.
Tento příspěvek zřejmě potvrzuje zprávy, že USA předaly Izraelcům nový návrh na příměří, které by válku rychle ukončilo.
„Varoval jsem Hamás před důsledky nepřijetí,“ napsal Trump. „Toto je moje poslední varování, další už nebude!“
Americký prezident již dříve, naposledy koncem minulého měsíce, slíbil ukončení války se svou typickou bombastičností. Jeho prohlášení však nevedla k příměří ani k volnému toku humanitární pomoci palestinskému obyvatelstvu, které trpí pod tvrdou izraelskou blokádou.
Trumpova administrativa dodala Izraeli zbraně v hodnotě miliard dolarů a odmítla mezinárodní snahy o uznání palestinského státu.
Dva mrtví v uprchlickém táboře Nuseirat
Zdroj z nemocnice al-Awda sdělil, že izraelský útok dronem zabil dva lidi a „mnoho“ jich zranil v táboře Nuseirat v centrální Gaze.
Co víme o nejnovějším návrhu USA na příměří?
Axios o tom informoval s odvoláním na dva nejmenované zdroje, které mají „přímé znalosti“ o této záležitosti:
Americké muzeum holocaustu odstranilo příspěvek proti genocidě uprostřed zvěrstev v Gaze
Muzeum holocaustu v Los Angeles čelí kritice poté, co smazalo příspěvek na Instagramu, který naznačoval, že fráze „nikdy více“ by se měla vztahovat na všechny lidi – nejen na židy.
Příspěvek, který sdílelo Muzeum holocaustu v Los Angeles se svými 24 200 sledujícími na Instagramu, zněl: „Nikdy více nemůže znamenat nikdy více pouze pro židy.“ Slogan „nikdy více“, který je již dlouho spojován s připomínkou holocaustu, je také širším způsobem používán jako slib, že se v budoucnu zabrání genocidám.
Zpráva na Instagramu byla zpočátku chválena online a někteří ji interpretovali jako uznání utrpení Palestinců uprostřed izraelské války v Gaze, kterou četní experti OSN, vědci a lidskoprávní organizace popsali jako genocidu.
Je al-Mawasi „bezpečnou zónou“, jak tvrdí Izrael?
Izrael nadále vydává rozkazy, aby přinutil Palestince přesunout se na jih do oblasti al-Mawasi v Khan Younis, kterou označil za „humanitární“ nebo „bezpečnou“ zónu.
Od začátku války však tato oblast pro Palestince nikdy nebyla bezpečná. Zde je stručný přehled toho, co tato oblast a její obyvatelé zažili od 7. října 2023.
Po útoku v září 2024 analýza záběrů kráteru po bombě provedená jednotkou Al Jazeera Sanad pro ověřování faktů zjistila, že Izrael nasadil na tábor bombu MK-84 o hmotnosti 907 kg (2 000 liber) vyrobenou v USA, která má smrtící dosah 370 metrů.
Poté, co Izrael v březnu obnovil válku v Gaze po krachu dohody o příměří, tiše odstranil bezpečnou zónu al-Mawasi ze svých map, přestože nadále nutí Palestince, aby se do této oblasti stěhovali, zatímco rozděluje další části Gazy.
Izraelská armáda vydala v sobotu prohlášení, ve kterém tuto oblast opět označila za „humanitární zónu“ a tvrdila, že je bezpečná pro Palestince, kterým bylo nařízeno opustit město Gaza a přestěhovat se tam.
Ministerstvo vnitra Gazy označuje tvrzení Izraele o humanitární zóně za „klamné“
Ministerstvo vydalo prohlášení, ve kterém varuje Palestince v Gaze, aby nevěřili tvrzení Izraele, že v oblasti al-Mawasi v Khan Younis zřídil humanitární zónu.
„Vyzýváme občany města Gaza, aby si dávali pozor na klamná tvrzení okupantů o existenci humanitární bezpečné zóny na jihu pásma,“ uvedlo ministerstvo ve svém prohlášení.
Zdroj v angličtině ZDE
