Evropa reaguje na proniknutí ruských dronů nad polské území
10. 9. 2025
„Obrovské množství ruských dronů" narušilo náš vzdušný prostor, říká polský premiér
Tusk uvádí, že ty, které představovaly hrozbu, byly sestřeleny, zatímco Zelenskyj říká, že tento vpád vytváří „extrémně nebezpečný precedens pro Evropu“
Polský vzdušný prostor byl „narušen obrovským množstvím ruských dronů“, říká premiér Tusk
Vnoci byl polský vzdušný prostor narušen obrovským počtem ruských dronů, uvedl ve středu polský premiér Donald Tusk a dodal, že drony, které představovaly přímou hrozbu, byly sestřeleny.
Tusk napsal:
Včera v noci byl polský vzdušný prostor narušen obrovským počtem ruských dronů. Drony, které představovaly přímou hrozbu, byly sestřeleny.
Jsem v neustálém kontaktu s generálním tajemníkem NATO a našimi spojenci.
Macron označil narušení vzdušného prostoru Polska během ruského útoku za „prostě nepřijatelné
Francouzský prezident Emmanuel Macron ve středu uvedl, že narušení polského vzdušného prostoru drony během ruského útoku na západní Ukrajinu je „prostě nepřijatelné“, a dodal, že brzy bude hovořit s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem.
Macron napsal v příspěvku na Twitteru:
Nebudeme dělat kompromisy, pokud jde o bezpečnost našich spojenců.
Ruský útok dronů, který zasáhl také Polsko, je testem obranných schopností zemí NATO a je těžké uvěřit, že se jedná pouze o náhodu, uvedl ve středu český premiér Petr Fiala.
Fiala na Twitteru uvedl:
Noční útok ruských dronů, který zasáhl také polské území, je testem obranných schopností zemí NATO. Je těžké uvěřit, že se jedná pouze o náhodu.
Režim [ruského prezidenta Vladimira] Putina ohrožuje celou Evropu a systematicky zkoumá, jak daleko může zajít. Je uklidňující, že polské systémy protivzdušné obrany reagovaly účinně. Je zřejmé, že Rusko se pokouší ublížit obyvatelům jiných evropských zemí.
Stojíme za Polskem, protože jako naši spojenci jsou v první linii. Mějte to prosím na paměti – zejména nyní, kdy se mnoho extremistů snaží přesvědčit vás, že Rusko není nepřítel a že řešení spočívá v odzbrojení.
Polský prezident svolá zasedání bezpečnostní rady do 48 hodin
Polský prezident Karol Nawrocki se rozhodl svolat zasedání národní bezpečnostní rady do 48 hodin poté, co Polsko sestřelilo ruské drony, které vstoupily do jeho vzdušného prostoru během rozsáhlého ruského útoku na západní Ukrajině, informuje agentura Reuters.
„... zpráva, že do 48 hodin budeme mít úplné informace o tom, co se v Polsku stalo, mě vedla k rozhodnutí svolat národní bezpečnostní radu do 48 hodin,“ řekl Karol Nawrocki a dodal, že situace je bezprecedentním momentem v historii NATO a Polska.
Evropská unie plně solidarizuje s Polskem poté, co drony z ruského útoku na západní Ukrajině vstoupily do polského vzdušného prostoru, uvedl ve středu předseda Rady EU António Costa.
Na Twitteru napsal:
Události minulé noci jsou jasným připomenutím, že bezpečnost jednoho je bezpečností všech.
Plně solidarizujeme s Polskem po nepřijatelném narušení jeho vzdušného prostoru Ruskem. Pokračující agrese Ruska vůči Ukrajině a bezohledné narušování vzdušného prostoru členských států EU představují přímou hrozbu pro bezpečnost všech Evropanů a kritickou infrastrukturu na našem kontinentu.
Polsko má právo podniknout nezbytné kroky k obraně své suverenity. Evropa zvyšuje investice do své obrany, protože mír a bezpečnost v Evropě nelze považovat za samozřejmost.
Dva německé protivzdušné systémy Patriot rozmístěné v Polsku se v noci podílely na detekci ruských dronů nad polským územím, sdělil ve středu agentuře Reuters zdroj z bezpečnostních kruhů.
Ukrajinský prezident Zelenskyj tvrdí, že Polsko bylo záměrným cílem ruského útoku
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu uvedl, že Polsko bylo záměrným cílem nočního útoku ruských dronů.
„Stále více důkazů naznačuje, že tento pohyb, tento směr útoku, nebyl náhodný,“ napsal Zelenskyj na Twitteru.
Napsal:
Přicházejí další informace o vniknutí ruských útočných dronů na polské území. V tuto chvíli je známo asi osm dronů. Stále více důkazů naznačuje, že tento pohyb, tento směr útoku, nebyl náhodný. V minulosti již došlo k incidentům, kdy jednotlivé ruské drony překročily hranice a vletěly na krátkou vzdálenost do sousedních zemí. Tentokrát však zaznamenáváme mnohem větší rozsah a záměrné útoky.
Ukrajina je připravena poskytnout Polsku všechny dostupné údaje týkající se tohoto ruského útoku. Ukrajina je také připravena pomoci Polsku vybudovat účinný systém varování a ochrany před takovými ruskými hrozbami. Je zřejmé, že ruská agrese představuje nebezpečí pro všechny nezávislé národy v našem regionu, a proto pouze společné a koordinované jednání může zaručit spolehlivou bezpečnost.
Precedens současného použití bojových letadel z několika evropských zemí k sestřelení ruských zbraní a ochraně lidských životů je velmi významný. Ukrajina již dlouho navrhuje svým partnerům vytvoření společného systému protivzdušné obrany, který by zajistil zaručené sestřelování „shahedů“, jiných dronů a raket díky spojení sil našeho bojového letectva a protivzdušné obrany. Společně jsou Evropané vždy silnější. Rusko musí cítit, že reakce na tento eskalační krok, a ještě více na pokus o ponížení jedné z klíčových zemí Evropy, bude ze strany všech partnerů jasná a silná.
NATO nepovažuje vniknutí dronů na polské území za útok, sdělil ve středu agentuře Reuters zdroj z NATO a dodal, že podle prvních indicií se jednalo o úmyslné vniknutí šesti až deseti ruských dronů.
„Bylo to poprvé, co letadla NATO zasáhla proti potenciálním hrozbám ve vzdušném prostoru spojenců,“ uvedl zdroj a dodal, že systémy protivzdušné obrany Patriot NATO v regionu drony zachytily svými radary, ale nezasáhly proti nim.
Podle zdroje se na noční operaci podílely polské stíhačky F-16, nizozemské F-35, italské průzkumné letouny Awacs a letouny pro doplňování paliva za letu, které společně provozuje NATO.
Vpády ruských bezpilotních letounů do polského vzdušného prostoru jsou dalším důkazem toho, že válka Moskvy proti Ukrajině je hrozbou pro „nás všechny“ a NATO by mělo bezodkladně posílit protivzdušnou obranu na frontové linii, uvedl ve středu český ministr zahraničí Jan Lipavský.
Bezohledné vnikání ruských dronů do polského vzdušného prostoru je dalším důkazem toho, že válka Moskvy proti Ukrajině ohrožuje nás všechny.
NATO musí bezodkladně posílit protivzdušnou obranu na hranici. [Ruský prezident Vladimir] Putin nepřestane, pokud ho nezastavíme – ruku v ruce s přísnějšími sankcemi.
Agentura Reuters poskytla více podrobností k dřívější zprávě, že dron nebo podobný objekt zasáhl obytnou budovu ve Wyryki ve východním Polsku. Nikdo nebyl zraněn, řekl místní starosta státní zpravodajské stanici TVP Info.
Starosta Wyryki Bernard Blaszczuk řekl zpravodajské stanici:
V 6:45 ráno mi zavolal jeden z úředníků, že něco spadlo.
Na střechu určitě dopadl dron nebo raketa, v tuto chvíli nevíme... Policie zajišťuje bezpečnost a na místě máme krizový tým.
Agentura Reuters uvádí, že záběry na TVP Info ukázaly dům s poškozenou střechou a viditelnými krokvemi.
Jinde ve východním Polsku, v lublinském regionu, policie uvedla, že našla poškozený dron ve vesnici Czosnowka. Okresní prokuratura v Zamosci, rovněž v lublinském regionu, uvedla, že byla informována o nálezu součástí dronu poblíž hřbitova ve městě Czesniki.
NATO bude ve středu na pravidelném zasedání diskutovat o dronech, které vletěly do Polska
Severoatlantická rada (NATO) se ve středu ráno sejde na pravidelném zasedání a bude diskutovat o tom, jak NATO reagovalo na drony, které v noci vletěly do Polska, uvedla mluvčí NATO Allison Hartová.
Vstup ruských dronů do evropského vzdušného prostoru byl pravděpodobně úmyslný, říká Kallasová
První náznaky naznačují, že vstup ruských dronů do evropského vzdušného prostoru byl úmyslný, nikoli náhodný, uvedla ve středu nejvyšší diplomatka EU Kaja Kallasová.
Kallasová napsala v příspěvku na Twitteru:
Ruská válka eskaluje, nekončí.
Musíme zvýšit náklady pro Moskvu, posílit podporu Ukrajině a investovat do obrany Evropy. EU hraje významnou roli a my budeme podporovat iniciativy, jako je obranná linie východní hranice.
Ruský útok, při kterém drony vstoupily do polského vzdušného prostoru, popsala jako „nejzávažnější porušení evropského vzdušného prostoru Ruskem od začátku války“.
Kallasová dodala, že je v kontaktu s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem a polským vicepremiérem Radosławem Sikorským. „EU plně solidarizuje s Polskem,“ uvedla Kallasová.
Polsko je připraveno reagovat na útoky a „provokace“, říká premiér Tusk
Polsko je připraveno reagovat na jakékoli útoky nebo provokace, řekl polský premiér poté, co země sestřelila ruské drony, které vletěly do jejího vzdušného prostoru během rozsáhlého ruského útoku na západní Ukrajině.
Podle agentury Reuters Donald Tusk řekl:
Jedná se o rozsáhlou provokaci … Jsme připraveni takové provokace odrazit. Situace je vážná a nikdo nepochybuje o tom, že se musíme připravit na různé scénáře.
NATO úzce spolupracuje s Polskem poté, co země sestřelila drony, které vletěly do jejího vzdušného prostoru během ruského útoku na západní Ukrajině, napsal mluvčí NATO v příspěvku na sociální síti X.
