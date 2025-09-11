Berechtigte Kritik an Israels Massenkriegsverbrechen ist kein Antisemitismus. Jeder weiß es, außer dem Daily Telegraph

11. 9. 2025 / Jan Čulík

Kritik an Kriegsverbrechen durch die Netanjahu-Regierung und den Staat Israel ist kein Antisemitismus



Karel Dolejší erstellt eine interessante Zusammenfassung einer Meinungsumfrage über die Meinung jvor allem unger Briten zu den Kriegsverbrechen, die der Staat Israel an den Palästinensern begangen hat. Auf verwirrende Weise nennt der Artikel das jedoch Antisemitismus. In diesem Zusammenhang muss betont werden, dass Kritik an den Verbrechen des israelischen Staates kein Antisemitismus ist - rechtsextremen Täter des Völkermords in der israelischen Regierung bezeichnen Kritik an ihren Verbrechen bewusst als Antisemitismus. Das ist Demagogie.

Übersetzt aus dem Tschechischen von Uwe Ladwig





Die Umfrage, die von der aktivistischen pro-israelischen Campaign Against Anti-Semitism in Auftrag gegeben wurde, ergab, dass 45 Prozent der britischen Öffentlichkeit davon überzeugt sind, dass Israel die Palästinenser genauso behandelt wie die Nazis die Juden. Davon waren im vergangenen Jahr nur 33 Prozent der Briten überzeugt. Warum ist der Prozentsatz wohl so stark gestiegen?

Nun, weil die Briten jeden Tag in der Presse und im Fernsehen sehen, wie Israel die Palästinenser genauso behandelt, wie die Nazis die Juden. Dies bestätigten mehrfach höchste Vertreter der israelischen Regierung, wenn sie von den Palästinensern wie über Tiere sprechen, die alle ermordet werden müssen. Diese Aussagen israelischer Staatsbeamter führten 85 Prozent der von Akademikern, die sich mit Völkermord befassen, festzustellen, dass Israel laut ihrer Studie tatsächlich Völkermord an den Palästinensern begeht.



Es ist völlig offensichtlich, dass die Briten nichts gegen einzelne Israelis haben, falls sie nicht öffentlich und lautstark die Kriegsverbrechen der israelischen Regierung unterstützen. In ähnlicher Weise würden sich die Tschechen mit Abscheu von den Russen abwenden, die Putins Morde in der Ukraine begeistert unterstützen würden. Eine solche Haltung kann nicht als antisemitisch, nicht als antirussisch bezeichnet werden. Es ist eine völlig gerechtfertigte Verurteilung von Kriegsverbrechern. Wer vorgibt, es nicht zu sehen, sollte sich schämen.

Bei dem zitierten Artikel handelt es sich um schamlose, kriminelle pro-israelische Propaganda, was sich daran zeigt, dass er den Angriff der Hamas auf Israelis am 7. Oktober 2023 wiederholt, bei dem 1200 Israelis umkamen. Dieser Propagandatrick ignoriert die höchst problematische Tatsache, dass die israelische Armee nicht gegen diesen Angriff der Hamas eingegriffen hat, obwohl sie davon wusste – einige Analysten argumentieren, dass sie ihn möglicherweise absichtlich durchgelassen haben und die Israelis ließen (einige tötete die israelische Armee selbst!), um dies als Vorwand zu nutzen, die Palästinenser zu ermorden und Gaza dem Erdboden gleichzumachen. Was auch immer der Fall sein mag (am Ende wird alles ans Licht kommen). Wenn bei dem Angriff am 7. Oktober 1200 Israelis getötet wurden (die Geschichte begann übrigens nicht am 7. Oktober 2023), ist es dann normal, dass Israel als Reaktion auf diesen Angriff SECHZIGMAL MEHR Menschen, hauptsächlich Zivilisten einschließlich 20.000 Kinder ermordet? Es ist nicht verwunderlich, dass die Welt (mit Ausnahme der Tschechischen Republik) Israel als Täter schwerer Kriegsverbrechen betrachtet. Auf diese Verbrechen machen auch zahlreiche Israelis aufmerksam. Sind sie auch Antisemiten?

Der Artikel ist rein propagandistisch, was sich aus der oben analysierten bewussten Verwirrung der Kritik an der kriminellen israelischen Regierung mit Antisemitismus ergibt. Es ist nicht möglich, wie es die problematische Aktivistengruppe Campaign Against Anti-Semitism in ihrer Erklärung erkennbar tut, das aktuelle genozidale Massenmord an den Palästinensern in Israel durch ständiges Hinweisen darauf zu verteidigen, dass "Juden Opfer des Holocausts waren". Das war natürlich entsetzlich, aber es gibt der derzeitigen israelischen Regierung nicht das Recht, 65.000 Menschen, davon 20.000 Kinder, zu ermorden.



Das Lamento der Kampagne gegen den Antisemitismus über den angeblich verrückten Zustand Großbritanniens ist heuchlerisch. Was erwarteten diese Kämpfer gegen Antisemitismus, wenn die Briten jeden Tag die Ermordung kleiner Kinder durch Israel im Fernsehen sehen?



Übrigens, trotz der Gräueltaten, die Israel täglich gegen die Palästinenser verübt, zeigt diese Umfrage unbeabsichtigt, dass Großbritannien nicht vom Antisemitismus betroffen ist. Siehe Zitat aus dem Artikel:



Wie viele Briten unterstützen diese Aussagen?



"Juden kann man genauso vertrauen wie jedem anderen Briten." 75 Prozent der Briten unterstützen diese Aussage.



"Sie sind Großbritannien gegenüber genauso loyal wie andere Briten." 59 Prozent der Briten unterstützen das.



„Ich bin genauso offen dafür, mit Juden befreundet zu sein wie mit jedem anderen Briten." 84 Prozent der Briten unterstützen das.



Mit anderen Worten, so wie es infolge der Morde Putins in der Ukraine heute nicht sehr einfach ist, Russe zu sein, ist es infolge Netanjahus Massenmord in Gaza und der Terrorisierung der Palästinenser im Westjordanland, nicht gerade einfach, in der Gegenwart ein Israeli zu sein. Übrigens ist es im Moment nicht gerade angenehm, Tscheche zu sein, in Anbetracht dessen, dass tschechische Politiker, tschechische Medien und ein großer Teil der tschechischen Gesellschaft israelische Kriegsverbrechen unterstützen. Die Tschechen sind sich vielleicht nicht bewusst, in welchem Ausmaß ihr Land aufgrund dieser Haltung ihrer Politiker international diskreditiert ist.



Aber das Gejammer pro-israelischer Aktivistenorganisationen, die berechtigte Kritik an den schrecklichen Verbrechen der israelischen Regierung sei "Antisemitismus", ist eine unglaubliche Dreistigkeit. Viele Israelis tun das übrigens nicht. Viele Israelis kritisieren Israels Kriegsverbrechen scharf. Jeden Tag finden Demonstrationen statt. Selbst einige Mitglieder der israelischen Regierung weisen bei ihren Beratungen darauf hin, dass Israels Kriegsverbrechen Israels Ansehen in der Welt langfristig brutal beschädigen und offenbar auch seine langfristige Existenz bedrohen.

PS. Ich darauf hinweisen, dass der Daily Telegraph zu einer der problematischsten britischen Tageszeitungen veränderte, er veröffentlicht völligen Unsinn unter der Führung seines oligarchischen Besitzers, der außerhalb Großbritanniens lebt (um keine Steuern zahlen zu müssen). Der Niedergang des Daily Telegraph hängt wohl mit dem Zerfall der britischen Konservativen Partei zusammen, für die der Daily Telegraph immer eine Parteizeitung war (das ist ein Relikt aus der fernen Vergangenheit, keine politische Partei hat in Britannien hat und im Grunde nirgendwo mehr eine eigene Zeitung). Der Zerfall des Daily Telegraph geht Hand in Hand mit dem Zerfall der Konservativen Partei, die die britischen Parlamentswahlen im vergangenen Juli brutal verloren hat und sich seitdem nicht mehr vereinen konnte.

