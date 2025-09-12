Nejvyšší soud EU zrušil rozhodnutí schvalující rozšíření jaderné elektrárny v Maďarsku
12. 9. 2025
Ruský státní podnik Rosatom měl nainstalovat dva nové reaktory v elektrárně Paks jižně od Budapešti, jediném jaderném zařízení v Maďarsku, které pokrývá polovinu jeho spotřeby elektřiny.
Maďarsko uzavřelo v roce 2014 dohodu s Ruskem, která zahrnovala také ruskou půjčku ve výši 10 miliard eur (11,6 miliardy dolarů), ale práce byly zpožděny kvůli problémům s povolením a pandemii COVIDu-19.
Rakousko podalo v roce 2018 žalobu, kterou nakonec ve čtvrtek podpořil Evropský soudní dvůr (ESD).
Soud ve svém prohlášení uvedl, že ruší rozhodnutí komise schválit elektrárnu, protože výkonný orgán EU měl zjistit, zda zadání zakázky "ruskému podniku" bylo v souladu s pravidly EU pro zadávání veřejných zakázek.
Rozhodnutí komise nebylo "dostatečně odůvodněno", uvedl soud, protože nebylo jasné, proč Maďarsko přidělilo zakázku Rusku bez veřejné soutěže.
Původní čtyři reaktory elektrárny, postavené pomocí technologie sovětské éry v 80. letech, mají být postupně odstaveny od roku 2032.
Maďarský premiér Viktor Orbán, který má úzké vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, je skálopevně přesvědčen, že Budapešť musí pokračovat ve spolupráci s Kremlem na zajištění své energetické bezpečnosti, a to i tváří v tvář invazi Moskvy na Ukrajinu.
Maďarský parlament loni přijal legislativu, která umožňuje zvýšit smluvní cenu ve výši 12,5 miliardy eur, aby se zabránilo dalším zpožděním.
Maďarský ministr pro evropské záležitosti János Boka ve čtvrtek řekl, že rozhodnutí nejvyššího soudu "nezabránilo" Maďarsku v pokračování v rozšiřování.
"Vzhledem k tomu, že soud neshledal ani režim státní podpory, ani postup zadávání veřejných zakázek nezákonnými, neexistuje žádná právní překážka pro pokračování investic do Paksu podle stávajícího harmonogramu," řekl novinářům.
Zdroj v angličtině: ZDE
