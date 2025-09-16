Trump zdvojnásobuje útoky proti údajným pašerákům v Karibiku
Právní experti tvrdí, že tyto útoky pravděpodobně porušují jak americké, tak mezinárodní právo. „Podle argumentace vlády nic nebrání americké vládě popravit údajné drogové překupníky bez řádného soudního řízení, bez ohledu na to, kde se nacházejí,“ řekl poradce Centra pro civilisty v konfliktech John Ramming Chappell pro Responsible Statecraft.
„Kongres nikdy neschválil použití vojenské síly proti drogovým kartelům a to, že prezident svévolně někoho označuje za teroristu, neznamená, že je může beztrestně zabíjet,“ dodal Ramming Chappell. „Úmyslné zabíjení mimo ozbrojený konflikt a bez řádného soudního řízení je vražda, a pokud prezident může zabíjet lidi, jak se mu zlíbí, nacházíme se v neuvěřitelně nebezpečné situaci.“
Zatím není jasné, zda Kongres podnikne kroky k omezení Trumpovy kampaně. Po počátečním mlčení ohledně první série útoků vydalo několik prominentních demokratických zákonodárců prohlášení, ve kterých útoky odsoudili a požadovali více informací o nasazení vojenském síly. Senátor Rand Paul (R-Ky.) je zatím jediným republikánem, který vydal vlastní odsudek.
Minulý týden představila poslankyně Ilhan Omar (D-Minn.) rezoluci, ve které potvrdila válečné pravomoci Kongresu a trvala na tom, aby Trump svou kampaň ukončil. Zůstává však nejasné, zda bude o rezoluci hlasováno, vzhledem k úsilí předsedy Sněmovny reprezentantů Johnsona (R-La.) vyhnout se kritice Donalda Trumpa.
Pentagon se brání jakýmkoli pokusům o dohled Kongresu. Podle serveru The Intercept Pentagon zabránil zaměstnancům několika prominentních zákonodárců zúčastnit se briefingu o leteckých úderech, aby zabránil únikům informací.
Následné úniky informací odhalují, proč mohlo být ministerstvo obrany znepokojeno, a naznačují, že Trumpův popis pondělních útoků nemusí odrážet celý kontext těchto úderů. Podle New York Times se loď zničená při první sérii leteckých útoků v okamžiku zásahu otáčela, což zpochybňuje tvrzení Pentagonu, že představovala bezprostřední hrozbu pro Spojené státy.
„Pokud někdo ustupuje, kde je pak ta ‚bezprostřední hrozba‘?“ řekl Timesům americký admirál ve výslužbě. „Kde je ta ‚sebeobrana‘? Pokud vůbec existovala, tak je pryč – a já si nemyslím, že existovala.“
Celý text v angličtině ZDE
