Nejvíc se směju u billboardů "nižší daně"
16. 9. 2025 / Filip Pertold
Upřímně bych chtěl vidět toho voliče, který si myslí, že se to splní. Až takového potkáte, tak dejte vědět.
Projel jsem si čísla staťáku, kolik bude Čechů ve věkové skupině 60-65 let za 10 a 15 let, takže dost brzo. Tato skupina často vstupuje do dávek (třeba předčasný důchod, nezaměstnanost), zdravotního systému, nemění práci, novou hledá velmi obtížně.
Nenechám vás to hledat, nárůst počtu šedesátníků oproti dnešku bude 30 procent za deset let, o 44 procent za 15 let.
Takže pokud si chtějí užít dnešní padesátníci slibované nižší daně, tak ať si je užijí, ale bude to jejich poslední mejdan, protože pak už nebude na sociální a zdravotní služby a budou rádi za nějaký rozumný důchod.
Pozn. JČ: Jediným možným řešením je vlna imigrace. Anebo možná českou ekonomiku zachrání umělá inteligence? Pokud bude zaveden univerzální základní příjem.
