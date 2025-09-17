Kreml obviňuje NATO z války proti Rusku
17. 9. 2025Země NATO vedou válku proti Rusku, když poskytují Ukrajině vojenskou pomoc a podporu, řekl tiskový tajemník prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov.
"Realizace provokativního nápadu Kyjeva a dalších idiotů o vytvoření "bezletové zóny nad Ukrajinou" a schopnosti zemí NATO sestřelovat naše bezpilotní letouny bude znamenat jen jednu věc – válku mezi NATO a Ruskem," napsal. Medveděv tak komentoval nedělní prohlášení polského ministra zahraničí Radoslawa Sikorského, který v reakci na invazi ruských dronů do vzdušného prostoru zemí NATO vyzval k uzavření nebe nad Ukrajinou.
Podle Sikorského bude pro spojence NATO a EU výhodné, když je Kyjev požádá, aby sestřelili ruské bezpilotní letouny v jeho vzdušném prostoru. Členské země to mohou dělat společně, poznamenal ministr.
Medveděv také řekl, že Rusko bude stíhat evropské politiky, kteří obhajují zabavení ruských aktiv zmrazených v EU "až do konce času" a "všemi možnými prostředky". Zástupce předsedy Rady bezpečnosti navíc pohrozil pronásledováním, včetně "mimosoudního".
13. září ruský bezpilotní letoun napadl vzdušný prostor Rumunska, člena NATO. Podle prezidenta dron vstoupil na území Rumunska do hloubky asi 10 km a v jeho vzdušném prostoru byl asi 50 minut. Dvě stíhačky F-16 a dvě stíhačky Eurofighter vzlétly, aby zachytily vetřelce. Podle ministerstva obrany země letadla UAV nesestřelila, protože letěl na území Ukrajiny.
O několik dní dříve, během masivního ruského leteckého útoku na Ukrajinu, narušilo několik ruských bezpilotních letounů polský vzdušný prostor. Vojenská letadla sestřelila některé cíle. Později premiér republiky Donald Tusk uvedl, že byla zaznamenána invaze 19 vzdušných objektů a ty, které představovaly nebezpečí, byly sestřeleny.
