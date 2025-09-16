Vyšetřovatelé OSN konstatují, že Izrael páchá v Gaze genocidu. Česká vláda ji podporuje, což je válečný zločin
16. 9. 2025
Vyšetřovatelé OSN dospěli k závěru, že Izrael páchá v Gaze od října 2023 genocidu s úmyslem zničit Palestince“ na tomto území.
„Dospěli jsme k závěru, že v Gaze dochází k genocidě, která stále pokračuje, a odpovědnost za ni nese Stát Izrael,“ řekla agentuře AFP Navi Pillayová, předsedkyně Nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise OSN pro situaci v oblasti lidských práv na okupovaných palestinských územích.
Vyšetřovatelé OSN uvedli příklady rozsahu izraelských zabíjení, blokování pomoci, nuceného vysídlování a zničení kliniky pro léčbu neplodnosti, aby podpořili své zjištění o genocidě.
Úmluva OSN o genocidě z roku 1948 definuje genocidu jako zločiny spáchané „s úmyslem zničit, zcela nebo zčásti, národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou“. Aby se jednalo o genocidu, musí dojít k alespoň jednomu z pěti činů.
Komise OSN zjistila, že Izrael se dopustil čtyř z nich: zabíjení; způsobení vážného tělesného nebo duševního ublížení; úmyslné vytváření životních podmínek, které mají za cíl zničit Palestince jako celek nebo jeho část; a zavádění opatření, která mají zabránit porodům.
Jako důkaz uvedla rozhovory s oběťmi, svědky, lékaři, ověřené dokumenty z otevřených zdrojů a analýzu satelitních snímků shromážděných od začátku války před dvěma lety.
Izrael se brání obviněním z genocidy v Gaze před nejvyšším světovým soudem, Mezinárodním soudním dvorem. Izrael tato obvinění popřel.
Izrael zahájil pozemní ofenzivu v Gaze a varoval obyvatele, aby se evakuovali
Mluvčí izraelské armády uvedl, že síly „začaly rozebírat teroristickou infrastrukturu Hamásu v Gaze“ a varoval obyvatele, že „zůstat na místě je pro vás nebezpečné“.
Izrael zahájil pozemní ofenzivu v Gaze, uvedli představitelé
Izrael zahájil pozemní ofenzivu v Gaze, uvedli představitelé, poté, co týdny intenzivního bombardování největšího městského centra na území zničily celé bytové domy a donutily mnoho Palestinců k útěku, přestože neměli kam jít.
Stovky tisíc obyvatel však zůstávají v Gaze, kde již byl vyhlášen hladomor způsobený izraelskými omezeními pomoci.
Izrael ospravedlňuje svůj útok tím, že město Gaza je prý jednou z posledních zbývajících bašt Hamásu.
Mluvčí armády poukázal na to, že IDF se již několik týdnů nachází na okraji města Gaza, ale noční operace znamenaly významný postup směrem k centru.
„Včera v noci jsme začali prohlubovat naše operace hlouběji do města Gaza. Je to postupný proces. Není to černobílé. Ale včerejšek byl velkým krokem vpřed v nasazení sil i v pozemních operacích,“ uvedl mluvčí.
Izraelské ministerstvo zahraničí odmítlo závěry vyšetřovací komise OSN o genocidě a označilo zprávu za „zkreslenou a nepravdivou“.
Mluvčí obvinil tři odborníky z komise, že jsou v podstatě „zástupci Hamásu“ a spoléhají se „výhradně na lži Hamásu, které byly vyprány a opakovány jinými“ a které „již byly důkladně vyvráceny“. Izrael obviňuje všechny, kdo poukazují na jeho válečné zločiny, že "jsou součástí Hamásu".
Netanjahu odsouzen zal tvrzení, že muslimská imigrace v Evropě přispívá k rostoucí izolaci Izraele na světové scéně
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu je v úterý v Izraeli široce kritizován za výroky, v nichž přiznal rostoucí izolaci Izraele, ale vinil z ní muslimskou imigraci v Evropě a vliv sociálních médií podporovaných Katarem a Čínou.
V projevu, který v pondělí vedl k poklesu na telavivské burze, Netanjahu varoval, že země se bude muset stát „super Spartou“ s „určitými známkami autarkie“, čímž vyvolal představu militarizované, soběstačné budoucnosti s menším obchodem se zbytkem světa.
Vyšetřovací komise OSN v úterý dospěla k závěru, že Izrael se dopustil genocidy v Gaze a že k těmto činům podněcovali nejvyšší izraelští představitelé, včetně premiéra Benjamina Netanjahua. Dosud bylo zabito více než 64 000 Palestinců, z nichž drtivá většina byli civilisté.
Netanjahuova vláda popřela obvinění z genocidy, které posuzuje také Mezinárodní soudní dvůr. Netanjahu konflikt dále eskaloval, když nařídil ofenzivu na město Gaza. Po noci intenzivního bombardování se v úterý objevily zprávy o pozemním útoku.
Netanjahu však za rostoucí diplomatickou izolaci Izraele vinil cizince, kterou označil za „obléhání organizované několika státy“.
„Jedním z nich je Čína a druhým Katar. Organizují útok na Izrael, jeho legitimitu, na sociálních médiích západního světa a Spojených států,“ řekl Netanjahu.
„Druhou věcí je něco, co mohou dělat výhradně v západní Evropě. Západní Evropa má velké islamistické menšiny. Jsou hlasité. Mnohé z nich jsou politicky motivované. Spojují se s Hamásem, spojují se s Íránem,“ řekl premiér.
„Vyvíjejí tlak na vlády západní Evropy, z nichž mnohé jsou k Izraeli nakloněny, ale vidí, že jsou ve skutečnosti převálcovány kampaněmi násilných protestů a neustálým zastrašováním.“
Jeho výroky se zdály být narážkou na Velkou Británii, Francii a Belgii, které se chystají uznat Palestinu na Valném shromáždění OSN a které jsou vůči Izraeli stále kritičtější kvůli válce v Gaze.
Netanjahuova rétorika o izolaci byla v úterý v izraelském tisku odsuzována jako potenciálně seberealizující se proroctví. V deníku Ma'ariv napsal zkušený komentátor Ben Caspit: „I na Netanjahuovy poměry, muže, který již řekl všechny nejbezohlednější věci, jaké si lze představit, bylo toto prohlášení výjimečné svou bezohledností, absurditou a šílenstvím.“
„Ten muž zcela ztratil kontrolu, rovnováhu a spojení s realitou,“ napsal Caspit.
Zdroj v angličtině ZDE
