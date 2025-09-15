Média se radují, že Trump označil Rusko za agresora a nová aliance Ruska s USA, Tureckem a Maďarskem se rodí v Bělorusku

15. 9. 2025 / Boris Cvek

Média se radují, že Trump označil Rusko za agresora! Konečně! Politico asi slaví Vánoce a pouštějí si tam v redakci jingle bells – a na iRozhlase můžeme najít titulek, že Trump „přitvrdil“. Co vlastně řekl? Zdálo by se, že vystoupil před veřejností a řekl: Rusko je agresor, mýlil jsem se, všechno už budu dělat jinak! Ne, to se bohužel nestalo. Co se stalo? Cituji Politico, překlad je od DeepL:

„V souvislosti s oběťmi mezi ukrajinskými a ruskými vojáky Trump v neděli novinářům řekl: „Tento týden zemřelo 8 000 vojáků z obou zemí. Z Ruska jich bylo o něco více, ale když jste agresorem, ztráty jsou větší.“

Upřímně řečeno, vypadá to spíše tak, že se přeřekl, že se zapomněl kontrolovat. Ale už jsou z toho mediální titulky! Na Ukrajinu mezitím dopadají další ruské rakety a drony a američtí vojenští představitelé – jsou spolu s maďarskými a tureckými (ano, to jsou ty země, které berou ruskou ropu a plyn!) na pozorování v Bělorusku, kde Putin s Lukašenkem dělají masivní vojenské cvičení.

Asi se Trump, Orbán a Erdogan chtějí přidat k nové alianci. Vztahy Spojených států a Běloruska se výrazně zlepšují. Jakého lepšího spojence by asi tak Trump mohl v Evropě mít? Cituji Baltic News Network (překlad opět od DeepL):

„Běloruské ministerstvo obrany označilo příjezd Američanů za překvapení. Spolu s představiteli americké armády cvičení Zapad sleduje dalších 23 zemí, včetně členských zemí NATO Turecka a Maďarska. Ministerstvo zveřejnilo video, na kterém dva uniformovaní američtí důstojníci podávají ruku Khreninovi (BC: běloruský ministr obrany). Odmítli však hovořit s novináři.“


Odkaz na Politico:

https://www.politico.eu/article/donald-trump-calls-russia-an-aggressor-in-war-against-ukraine/

Odkaz na Baltic News Network:

https://bnn-news.com/us-military-officials-arrive-in-belarus-to-observe-military-exercises-271997

