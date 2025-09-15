Média se radují, že Trump označil Rusko za agresora a nová aliance Ruska s USA, Tureckem a Maďarskem se rodí v Bělorusku
15. 9. 2025 / Boris Cvek
„V souvislosti s oběťmi mezi ukrajinskými a ruskými vojáky Trump v neděli novinářům řekl: „Tento týden zemřelo 8 000 vojáků z obou zemí. Z Ruska jich bylo o něco více, ale když jste agresorem, ztráty jsou větší.“
Upřímně řečeno, vypadá to spíše tak, že se přeřekl, že se zapomněl kontrolovat. Ale už jsou z toho mediální titulky! Na Ukrajinu mezitím dopadají další ruské rakety a drony a američtí vojenští představitelé – jsou spolu s maďarskými a tureckými (ano, to jsou ty země, které berou ruskou ropu a plyn!) na pozorování v Bělorusku, kde Putin s Lukašenkem dělají masivní vojenské cvičení.
Asi se Trump, Orbán a Erdogan chtějí přidat k nové alianci. Vztahy Spojených států a Běloruska se výrazně zlepšují. Jakého lepšího spojence by asi tak Trump mohl v Evropě mít? Cituji Baltic News Network (překlad opět od DeepL):
„Běloruské ministerstvo obrany označilo příjezd Američanů za překvapení. Spolu s představiteli americké armády cvičení Zapad sleduje dalších 23 zemí, včetně členských zemí NATO Turecka a Maďarska. Ministerstvo zveřejnilo video, na kterém dva uniformovaní američtí důstojníci podávají ruku Khreninovi (BC: běloruský ministr obrany). Odmítli však hovořit s novináři.“
Odkaz na Politico:
https://www.politico.eu/article/donald-trump-calls-russia-an-aggressor-in-war-against-ukraine/
Odkaz na Baltic News Network:
https://bnn-news.com/us-military-officials-arrive-in-belarus-to-observe-military-exercises-271997
