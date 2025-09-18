Slavná britská básnířka napsala báseň o Trumpově státní návštěvě v Británii a o bombardování
STÁTNÍ/BANKET
Jak to třpytí a září, Velká služba,
mezi kameny a troskami,
jídlo rozložené na podkovovitém stole z tvárnic,
šest křišťálových sklenic na každé místo.
Osmi služebníkům trvalo tři týdny, než je vyleštili –
stříbro pokryté tenkou vrstvou zlata –
dokonce i betonový prach ve vzduchu vypadá okouzlující
a ruiny jsou ozdobeny povznášejícími vlajkami
demokracie.
Na začátek filet z mořského jazyka plněný lososovou pěnou,
podávaný na lůžku z pórku s omáčkou z bílého vína.
Následuje pošírovaná zvěřina ze Sandringhamu s lanýži,
pak Key Lime Pie a mezi víny
Chateau Pichon-Longueville Comtesse de Lalande, 1990.
Mňam mňam. Nechť znějí trumpety na tomto místě bombardování
zatímco slavní a mocní si razí cestu těmi pokrmy
a hladové dítě nahlíží skrz díru po kulce ve zdi.
Slavná britská básnířka Carol Ann Duffy napsala báseň o Trumpově státní návštěvě Velké Británie, a o bombardování
Carol Ann Duffy napsala báseň o státní návštěvě Donalda Trumpa v Británii, která jako by představovala slavnostní banket konající se na bombardovaném místě.
Duffy, která byla britskou básnířkou laureátkou v letech 2009 až 2019, píše o „kamenech a troskách“ v verších, které čtenáře nutí porovnávat diamanty „slavných a mocných“ s ruinami zanechanými válkou.
Americký prezident a jeho manželka Melania přiletěli ve středu ráno do Windsoru, kde je přivítali princ a princezna z Walesu, kteří je doprovodili ke králi a královně.
Britský monarcha pořádal ve středu večer ve St George's Hall ve Windsorském zámku státní banket pro 160 hostů, na kterém Trump a Charles pronesli projevy.
Trump během své prezidentské volební kampaně slíbil, že hned první den svého druhého funkčního období v Bílém domě přinese mír na Ukrajinu, ale válka vedená Ruskem pokračuje.
Izrael ve středu oznámil „dočasnou“ novou trasu pro obyvatele, kteří prchají z města Gaza, a zahájil velkou pozemní ofenzivu po intenzivním bombardování hlavního městského území palestinského území.
Podle údajů z utajované databáze izraelské vojenské rozvědky bylo každých pět z šesti Palestinců zabitých izraelskými silami v Gaze od útoku Hamásu 7. října civilisty. Celkem Izrael vyvraždil více než 65 000 lidí, ale mnoho tisíc dalších mrtvých zůstává pod troskami.
Trump je prvním americkým prezidentem, kterému byla udělena čest druhé státní návštěvy ve Velké Británii. Ti, kteří jsou ve svém druhém funkčním období v Bílém domě, jsou obvykle pozváni na čaj nebo oběd s panovníkem.
Duffyová, která byla první ženou v roli básnířky laureátky, poskytla v roce 2018, ke konci svého funkčního období, rozhovor, ve kterém hovořila o tom, jak ji demoralizují světové události.
