Je to vážné. Lipavský a Fiala proměňují ČR v darebácký stát
17. 9. 2025
Jan Čulík
Pod tímto šokujícím prohlášení Lipavského je množství ostře kritických reakcí české veřejnosti. Právem. Lipavský a Fiala zatahují ČR do situace, kdy ji celý svět bude považovat za darebácký stát
Po vydání této
zprávy se Izrael znovu stal terčem obrovské mezinárodní kritiky.
Napřiklad nová britská ministryně zahraničí Yvette Cooper ostře
zkritizovala pokračující izraelské vyvražďování civilistů a srovnávání
města Gaza se zemí bombardováním.
Jediní, kdo
tuto závažnou zprávu vyšetřovací komise odmítl, byl, nepřekvapivě,
Izrael a Spojené státy, vedené kriminálníkem Donaldem Trumpem.
Ä
co udělají v situaci, kdy je Izrael v důsledku svých pokračujících
závažných válečných zločinů oprávněně terčem mezinárodní ostrakizace,
Jan Lipavský a Petr Fiala? Lipavský telefonuje do Izraele a vyjadřuje
jeho kriminální vládě podporu. Pozor, podpora válečných zločinů je
trestný čin. Fiala také nekriticky podporuje Izrael.
V Česku se dnes dějí i jiné neuvěřitelné věci, jako je Dukova zádušní mše v Týnském chrámu (!!) za ultrapravicového amerického provokatéra Kirka, i rosotucí podpora pro Babiše, který může vládnout s SPD odmítající NATO a Evropskou unii. Uprostřed všech těch znepokojujících okolností však mohou lidé pominout tu vážnou věc, že mezinárodní pověst ČR vážně poškozuje svou podporou pro izraelské válečné zločiny i Fialova vláda. Fialu už odmítil přijmout kvůli tomu v Africe.
Upozorňujeme,
že se tím Česko vyčleňuje ze společenství civilizovaných států
dodržujících mezinárodní právo, Je to vážně. Stává se darebáckým státem a
bude to mít dlouhodobě vážné ekonomické a politické důsledky. Kam se
podělo lidskoprávní dědictví Václava Havla?
OSN dnes vydala obsáhlou zprávu kde říká, že Izrael páchá v Gaze genocidu, načež vy jste zavolal do Izraele a ujistil je, že má naši podporu? WTF?!
Těmito výstupy trollíte, nebo co to má znamenat? Ujistil jste genocidní vládu, že bude mít naší podporu, jen by tedy měli vraždit o trošku míň lidí a občas hodit toho chleba trochu víc. Kdo má ty zvěrstva pořád bránit, že?
§ 405
Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia
Izrael páchá v Gaze genocidu, uvedla podle AFP nezávislá vyšetřovací komise OSN. Dodala, že premiér Benjamin Netanjahu a další představitelé ke genocidě podněcovali.
Já vlastně nevím jestli trollíte, nebo jste tak hloupý.
Protože napsat sem toto v den kdy komise OSN řekne že má za to že Izrael páchá genocidu, je vrchol politické idiocie.
Plus jste samozřejmě bezpáteřní krysa, ale to je jasné.
Pokud jde o Ukrajinu, extremne silna prohlaseni a tady - deklarujete podporu? Fakt je mi z tohoto spatne. Podivejte se na Gazu, co se tam deje! Divejte se, jak Izrael utoci napr. na cile v Kataru. To Vam nevadi? Priste rovnou volejte Lavrovovi - je to uplne jedno
Jste naprosto skandální politik.
Pamatuji se, že jste byl proti stěhování České ambasády do Jeruzaléma...
A teď - nepřinesl jste žádnou vizi do zahraniční politiky ČR . A jste jen hlásnou troubou a té příšerné postavy současnosti Pojara .
669
