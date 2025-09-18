Trump se účastnil palácového banketu, kde zavzpomínal se svým starým přítelem princem Andrewem na Epsteinův ostrov
18. 9. 2025
V dojemném příběhu americký pedofil číslo jedna Donald Trump odletěl do Velké Británie, aby se setkal s britským pedofilem číslo jedna, princem Andrewem. Oba s nadšením vzpomínali na dobré časy, které strávili na Epsteinově ostrově, a smáli se ženám, které zneužili. Kluci budou vždycky kluci.
Oba se setkali v jednom z nejluxusnějších radničních domů ve Velké Británii, ve Windsorském zámku. Potěší vás, že daňoví poplatníci nešetřili náklady, aby těmto mužům zajistili maximální luxus. Trump však byl zklamaný, že jsme neměli na odiv žádné spoře oděné dospívající dívky, protože na takové věci existují tady zákony. Můžete si představit jeho frustraci, vzhledem k tomu, že královna Melania trvá na oddělených ložnicích.
Oslavy zahrnovaly 120 koní a 1 300 vojáků, ale ne z důvodu okázalosti. Potřebovali jsme někoho, kdo by chránil prezidenta před všemi demonstranty, kteří se shromáždili venku. Naštěstí britská vláda plánuje zakázat koalici Stop Trump, protože protestovat proti pedofilii je stejně nepřijatelné jako protestovat proti genocidě.
Trumpův rozhovor s princem Andrewem byl rozumně držen mimo kamery, protože levicový dav si myslí, že oblíbená zábava této dvojice je špatná, i když ji provozují bohatí lidé. Chudí lidé by se nesměli přiblížit na 500 metrů ke škole, pokud by se chovali jako tito dva, ale zákony se vztahují pouze na chudé lidi.
Don a Andy mají mnoho společného: jsou naprosto bez talentu, narodili se do nadměrného bohatství a žijí groteskním životem plným požitků, přičemž si namlouvají, že jsou lepší než všichni ostatní. Bohužel oba trpí zdravotními problémy – Andrew se nedokáže potit a Trump nedávno přežil mozkovou mrtvici, ale oba statečně bojují dál, k velkému zklamání všech.
Tradičně se americkým prezidentům během jejich druhého funkčního období nenabízí oficiální státní návštěva. Obvykle jsou během svého druhého funkčního období pozváni na čaj s panovníkem, ale Charles se k tomu nechtěl snižovat a Trump chtěl předčit Obamu.
William a Kate byli zděšeni, když zjistili, že se od nich očekává, že budou Trumpa bavit, ale neochotně souhlasili pod podmínkou, že se děti k němu nebudou ani přibližovat. K večeři se k nim připojili ti nejmilejší lidé, jako Sam Altman a Larry Fink, kteří velkoryse diskutovali o tom, jak si nejlépe rozdělit britský majetek.
Bylo tam spousta britských vlajek, takže není jasné, zda Tommy Robinson a jeho kamarádi to tam zdobili, aby všem připomněli, v jaké zemi se nacházíme, ale tak či onak, byl to hezký nápad. Miluji anglickou vlajku, vy ne?
Čtyři ohleduplní lidé promítli na Windsor Castle obraz Trumpa a Epsteina, aby připomněli tuto událost, ale byli z nevysvětlitelných důvodů zatčeni za „zlovolnou komunikaci”. Ani já to nedokážu vysvětlit. Kdyby nakreslili červené kříže na kruhové objezdy a močili do zahrad lidí, dostali by medaile.
Trumpovi byl představen někomu se jménem „Keir Starmer” a muselo mu být řečeno, že je to britský premiér. Abychom byli k prezidentovi spravedliví, většina Britů také neví, kdo Starmer je.
V opravdu vzrušujícím okamžiku Starmer zmínil svého hrdinu, bývalého premiéra konzervativní strany Winstona Churchilla, a prosil Trumpa, aby zahájil třetí světovou válku s Ruskem. Jediný problém je, že Rusko má ty Epsteinovy nahrávky, takže to nepřipadá v úvahu.
Trump pozvání zdvořile odmítl a rozhodl se být pro změnu překvapivě milý k Velké Británii. Jedním z Trumpových oblíbených koníčků je všem vyprávět, jaká je Londýn díra, protože má hnědého muslimského starostu. Tentokrát však zvolil uctivější tón, pravděpodobně proto, že Starmer mu ustoupil v otázce cel.
Trump se slzami v očích oslavoval Spojené království jako „velmi zvláštní místo“, protože má ve Skotsku krásné golfové hřiště, kde ho duch nedávno zemřelé skotské satiričky Janey Godleyové stále nazývá kreténem. Bůh dej její duši pokoj.
Diskuse