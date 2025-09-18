Channel 4 News: Brutální izraelské vraždění v Gaze pokračuje
18. 9. 2025
Kdy poskytne Česká republika v Praze lékařskou péči některým z 5000 Izraelem vážně zraněným dětem?
Moderátor, Channel 4 News. středa 17, září 2025, 19 hodin: Izrael zintenzivnil své úsilí o vyprázdnění města Gaza, zesílil letecké údery na výškové budovy a přerušil internetové a telefonní služby. Obyvatelé hromadně opouštějí město, zatímco tanky a vojáci postupují hlouběji do zdevastovaného města. Izrael na dva dny otevřel dočasnou trasu na jih. Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze počet zabitých lidí již přesáhl 65 000. Harry Fawcett podává zprávu.
(Křik a pláč) Reportér: 17:30 ve středu v Gaze, krátce po útoku poblíž nemocnice Al Shifa. Svědci uvádějí, že byla zasažena skupina civilistů, nejméně 13 lidí bylo zabito a více než 10 zraněno. Každý den se bombardování zintenzivňuje, přes noc bylo zasaženo 50 cílů. Internet a telefonní spojení ve městě byly přerušeny. Místo textových zpráv padají z nebe izraelské instrukce. Poslední letáky opakují, že město Gaza je nyní nebezpečnou bojovou zónou. Jeho obyvatelé musí v případě nutnosti odejít pěšky.
„Vysídlení je těžké. Proč nechceme odejít? Protože vysídlení je opravdu těžké. Smrt je lepší.“
Až do dnešního dne byli všichni, kdo se pokoušeli opustit město Gaza, nasměrováni na pobřežní silnici. Izraelská armáda se snaží urychlit vyklizení města, nyní, když je invaze v plném proudu, a na prvních 48 hodin otevřela další trasu do vnitrozemí. Humanitární organizace však hlásí, že tato trasa je z obavy před izraelskými silami využívána jen málo, pokud vůbec, a většina vysídlených osob se drží u pobřeží. Platí přemrštěné ceny za dopravu a ubytování, někteří nenacházejí žádné vhodné místo k bydlení a prostě se vrací do města Gaza.
Humanitární pracovnice: „Lidé se nevracejí do města Gaza, protože věří, že je to bezpečnější. Vracejí se, protože prostě nemají... nemají jinou možnost, kam jít, protože v centrální oblasti Al Bala nebo ve městě není místo. A také ten malý prostor, který je k dispozici, je možná prostě nedostupný. Cena pozemku nebo bytu prudce vzrostla a pro mnoho lidí je prostě nedostupná."
A ani tak není zaručena bezpečnost. Toto bylo Nuserat přes noc, jižně od linie, kam Izrael nařídil lidem uprchnout. Tento blok, na rozdíl od mnoha jiných v posledních dnech, nebyl proměněn v trosky, ale přesto zůstal neobyvatelný. Obyvatelé, kteří dostali předem výzvu k evakuaci, se dnes ráno vrátili, aby se podívali, co zbylo, a rozhodli se, co dělat a kam jít dál.
„Byt je úplně zničený. Jsme zdrcení. Naše doklady, naše průkazy totožnosti a všechno, co souvisí s naší existencí. Teď ani nemůžu dokázat, kdo jsem. Říkali, že polovina oblasti je bezpečná. Necítím se v bezpečí. Žiju na ulici. A jak můžu říct, že tahle oblast je bezpečná? To se nikdy nestane.“
Den poté, co komise OSN oznámila, že Izrael páchá v Gaze genocidu, se v Bruselu začalo jednat o sankcích proti izraelským ministrům z krajní pravice a o ukončení dohody o volném obchodu, která se vztahuje na asi třetinu izraelského vývozu do EU v hodnotě pěti miliard liber. To však závisí na tom, zda některé členské státy, především Německo, změní svůj postoj.
„Všechny členské státy se shodují, že situace v Gaze je neudržitelná. Válka musí skončit, utrpení musí přestat a všichni rukojmí musí být propuštěni. Musíme k dosažení tohoto cíle využít všechny prostředky, které máme k dispozici.“
To opět způsobilo pokles akcií v Tel Avivu, ale izraelské vojenské plány jsou již stanoveny a izraelský premiér připravuje svou zemi na další mezinárodní izolaci. Na severním okraji Gazy čeká třetí armádní divize na rozkaz k vstupu, aby se připojila k desítkám tisíc vojáků, kteří již tlačí na město Gaza.
Moderátor: Vláda potvrdila, že první skupina kriticky nemocných a zraněných dětí z Gazy dorazila do Velké Británie v doprovodu nejbližších příbuzných. Nyní dostávají urgentní lékařskou péči v britských nemocnicích a v příštích týdnech se očekává příjezd dalších. Více informací nám poskytne naše korespondentka pro zdravotnictví Aisha Tell.
Ano, jak můžete vidět na tomto obrázku za námi, jsou to některé z dětí, které byly evakuovány do různých zemí. Tento obrázek zveřejnil ředitel Světové zdravotnické organizace. Pokud vím, do Velké Británie v pondělí dorazilo 10 pacientů a 50 doprovodných osob. A to po posledním evakuovaném dítěti, Majidovi, který je mu 15 let. To bylo financováno ze soukromých zdrojů projektem Pure Hope. Natočili jsme ho s jeho rodinou v červenci, když přijeli. Byl zraněn při pokusu o získání pomoci. Měl opravdu rozsáhlé poškození čelisti. Ve skutečnosti stále nosí masku, protože si je velmi vědom svých zranění. Bylo mi řečeno, že příští týden podstoupí svou první operaci, což je skvělá zpráva.
Skvělá zpráva také pro tyto děti, které přijely do Velké Británie. Organizace, se kterými jsem mluvila, jako Project Pure Hope a Lékaři bez hranic, však projevují opatrný optimismus. Toto jsou údaje, které poskytla organizace Lékaři bez hranic, a to ještě před zprávami, které jsme dostali dnes, což je opravdu důležité zdůraznit.
Z Gazy bylo evakuováno přes 7 000 pacientů, včetně 5 000 dětí. Nyní 90 % z nich odešlo pouze do čtyř zemí. Jsou to Egypt, Spojené arabské emiráty, Katar a Turecko.
EU přijala pouze 3 % těchto lidí, kteří byli evakuováni z Gazy z lékařských důvodů. Velká Británie přijala 0,03 % pacientů, což jsou tři děti. To nezohledňuje nejnovější údaje, které máme k dispozici, ale humanitární organizace tvrdí, že je třeba tento počet zvýšit, aby se vyřešil rozsah problému, který v Gaze vidíme.
