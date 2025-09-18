Udivilo mě, že vůbec nějaké takové projekty existují, protože pan Foltýn, šéf strategické komunikace státu, řekl nedávno v Českém rozhlase, že vláda proti ruským dezinformacím neudělala z politických důvodů prakticky nic. Foltýn ale připustil, že by rád pracoval na tomto boji i pod vedením nového premiéra z ANO, pokud by ANO vyhrálo volby a sestavilo vládu. Možná jej potěší, že vlivný poslanec za ANO Vondráček právě prohlásil, že by se v ČR mělo odblokovat vysílání ruské televize.
Půdu pro tento boj za ovládnutí České republiky ruským režimem usilovně kypřila už Fialova vláda. Lidé musejí mít přece nějaký motiv, proč nenávisti naslouchat. Ideální prostředek, osvědčený v dějinách už mnohokrát, je poslat jich co nejvíce do chudoby a frustrace. Fialova vláda k tomu s úspěchem – jak jinak než s úspěchem! – použila mnoho nástrojů. V aktuálním dílu pořadu Peníze a vliv Jany Klímové na ČRo Plus jsem se třeba dozvěděl, že z nižší sazby DPH tyjí především bohatí. Přitom nižší sazba DPH má smysl jen jako úleva pro chudé. Například luxusní dovolená ve Špindlerově mlýně je ve stejné sazbě jako základní potraviny. No není to dokonale promyšlené? Někdo to přece musel zcela záměrně takto nastavit.
Zdroj: https://www.novinky.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-vondracek-ano-zrusi-anti-dezinfo-projekty-a-odblokuje-ruskou-televizi-40539298
