V Rusku začali masivně prodávat prošlé výrobky
19. 9. 2025
Zavedení digitálního značení produktů, které by mělo upozornit na datum spotřeby zboží u pokladny, přitom problém neřeší. V tomto ohledu Rospotrebnadzor navrhl pokutovat prodejce nekvalitních výrobků v automatickém režimu, analogicky s "automatickými pokutami" za dopravní přestupky, píší Izvěstije s odkazem na návrh zákona vypracovaný ministerstvem.
Pokuty za takový přestupek jsou přitom již stanoveny na úrovni technických předpisů celní unie. Pro jednotlivé podnikatele jsou tedy stanoveny sankce od 30 do 40 tisíc rublů, s konfiskací prošlého zboží, a pro právnické osoby od 300 do 600 tisíc. Návrh zákona také navrhuje zavést pokutu ve výši 50 tisíc rublů pro prodejce, kteří se nezaregistrovali do systému označování. Podle Rospotrebnadzoru bylo v průběhu roku - od srpna 2024 do srpna 2025 - v Rusku zaznamenáno 179,5 milionu prodejů zboží, které nebyly realizovány prostřednictvím systému. V průběhu roku se toto číslo zvýšilo o 56 milionů.
K prodeji prošlého zboží dochází především kvůli moratoriu na kontroly podniků, které využívají absence plnohodnotných sankcí, a i když je odhalena skutečnost prodeje prošlého zboží, porušovatel často nenese odpovědnost, říká Oleg Pavlov, předseda Veřejné rady pod Rospotrebnadzorem. Podle něj je možné pomocí systému označování spolehlivě zaznamenat skutečnost prodeje prošlého zboží a přítomnost nevyhnutelnosti trestu bude "dobrým preventivním opatřením" pro ty, kteří prodávají nekvalitní výrobky.
Iniciativu podpořil místopředseda výboru Státní dumy pro ochranu hospodářské soutěže Sergej Lisovskij. "Není náhodou, že v zemi zavádíme digitalizaci proto, abychom urychlili, usnadnili a zlevnili řadu procesů, včetně udělování pokut," uvedl náměstek. Šéf veřejné organizace "Podpora Ruska" Alexandr Kalinin zároveň řekl, že byznys je kategoricky proti "pokutám za auta". Pokuty je podle něj velmi obtížné napadnout, a pokud budou udělovány automaticky, zhorší to situaci podnikatelů, kteří již nyní procházejí těžkými časy.
Pavel Šapkin, předseda Národního svazu pro ochranu práv spotřebitelů, poznamenal, že jediným účinným opatřením proti prodeji prošlých výrobků může být jejich zablokování u pokladen. Ani vysoké pokuty podle něj bezohledné prodejce nezastaví a jakákoli kontrola ze strany Rospotrebnadzoru vyžaduje koordinaci s Nejvyšším státním zastupitelstvím. Zároveň v drtivé většině případů takové kontroly končí varováním, uzavřel Šapkin.
Zdroj v ruštině: ZDE
