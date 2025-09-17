Přivítání kriminálníka v Británii
17. 9. 2025
Vedeni osly<thanks@ledbydonkeys.org>
Vážení přátelé,
včera večer jsme byli na hradě Windsor, abychom přivítali Donalda Trumpa v Británii...
Před několika týdny, když bylo oznámeno místo jeho státní návštěvy, jsme si rezervovali hotelový pokoj naproti hradu. V pondělí jsme propašovali dovnitř náš 25 000 lumenový projektor, schovaný v kufru, a včera večer jsme promítali film na hrad. Jedná se o podrobné vyšetřování Trumpových vazeb na Jeffreyho Epsteina.
Čtyři z nás byli zatčeni – jeden zakladatel LBD a tři naši přátelé. V době psaní tohoto článku jsou stále zadržováni pro podezření z „rozšiřování škodlivých informací“. Cože?? Už jsme provedli desítky projekcí, často pod dohledem policie, ale tohle je poprvé, co nás za to zatkli. Asi není dovoleno ztrapňovat Donalda Trumpa.
Film můžete vidět na Instagramu a TikToku. A tady jsou klipy z včerejšího vysílání ITV News a CNN. (Pozn. red.: BBC tuto informaci nevysílala!)
Děkujeme, jako vždy, za vaši podporu.
LBDx
Anglický originál:
Dear friends,
We were at Windsor Castle last night to welcome Donald Trump to Britain…
A few weeks ago, when the location of his State Visit was announced, we booked a hotel room opposite the castle. On Monday we snuck in our 25,000 lumen projector, concealed in a suitcase, and last night we beamed a film onto the castle. It’s a detailed investigation into Trump’s links with Jeffrey Epstein.
Four of us were arrested - one LBD founder and three of our friends. At the time of writing they’re still being held on suspicion of ‘sending malicious communications’. What?? We’ve done dozens of projections before, often watched by the police, but this is the first time we’ve been arrested for it. Guess you’re not allowed to embarrass Donald Trump.
You can see the film on Instagram and TikTok. And here are clips from last night’s ITV News and CNN.
Thanks, as ever, for your support.
LBDx
