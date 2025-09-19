Petr Fiala bez tváře, premiér bez morálky, vláda bez svědomí
19. 9. 2025 / Petr Haraším
Vše je jinak. Zlá, dezolátská Orlová plná lůzy, premiérskou kotrbu totiž nehezky zamalovala. Proč? Proč vylepšit tvář čestnému, pravdomluvnému státníkovi, politikovi a profesorovi, jenž se rodí jednou za sto let? Na nic jsem nemohl připadnout. Na Orlovou je jeho moudrost prostě přespříliš velká. My hloupí jeho velikost nemůžeme uchopit. Jeho vzdělanost. Jeho statečnost. Jeho ekonomický přehled. Jeho boj za lidská práva. Jsme nehodni jeho velikosti – proto jsme premiérskou makovici zle omalovali. Ale jinak premiéra, jenž přinesl spokojenost, blahobyt a světová ekonomická prvenství mají všude rádi, tak moc, až na něj hulákají, na severu, jihu, východě i zemi západu, táhni zde.
I hledal jsem jiná vysvětlení onoho nelichotivého jevu projevu orlovských spoluobčanů. Našel, našel. Kde jinde, než u novinářské modly Pavla Šafra na Fórum 24. Pravda odhalena, věc vyjasněna. Líheň voličů antisystémových stran a populistů je tam, kde naši předci vyhnali německé obyvatelstvo a provedli sociální destrukci, destabilizaci, demoralizaci. Pokud bychom vyloučili nevábné kraje z volebních kalkulů, dařilo by se nám. Čili zrušit volební právo pro Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj a Česko budiž zachráněno zde.
Babiš je odporný, odporný koumák, zvolil si za kolbiště těžce poškozený kraj s těžce zdevastovanými voliči, jež jsou velmi, velmi poškození. Oni v kraji „razovitem“ a Orlové zvlášť jsou ochotni spolknout Babišovo lhaní, nesmysly a manipulace i s chlupy. O jaké lži, manipulace a nesmysly, případně jaké chlupy, se Šafr nezmínil. Pro jistotu. Ale my jsme tady za ně dětinsky vděční, napsal Pavel, mající s fakty a daty mnohdy, většinou, obzvlášť velký problém. Nesedí mu do počtů.
Demokraté nerozumí lidem v krajích, jež jsou postiženy sociální destrukcí a krachem industrializace. Babiš sází na tamní oddané voliče, kteří se sami o sebe neumějí postarat. Severní Morava a česká část Slezska je náš Donbas, píše náš fialový Kojzar, náš Pavel Šafr. Zažili tam ekonomický kolaps, sociální problémy a zklamání ze změn po nastolení klient-korupčního systému. Kdysi i tam lidé chtěli prudkou změnu, ale představovali si ji jinak než velcí kluci z ODS. Touha po jistotách a frustrace sama ze sebe se spojují s nedůvěrou k institucím, nenávistí ke kosmopolitní Praze, liberálním elitám a dobře zabezpečeným lidem.
Ovšem smutným problémem je, že si tamní špinavý lid chybně definuje vlastní situaci, a tudíž, jak řešení, tak řešitele. Rozdávání a státní zaopatřování změny nepřinesou. Tragédií severu jsou negativní emoce, nikoli reálná fakticita opravdové chudoby, krásná slova, věru ano. Hrubý produkt pražský dosahuje cca 2 biliony korun, pracovití, pravicoví, poctiví, chválí, kdežto Hrubý produkt moravskoslezský sotva cca 700 mld, lenoši, nemakačenka, mentální nároková spodina, kárá.
Dramatický rozdíl v produkci bohatství na jedné straně a v produkci chudoby na druhé symbolizuje i odlišnost v životě, krásní, krásní lidé v Praze, špinaví, špinaví ve škaredých, zdevastovaných krajích. To ale nemá být předmětem nenávisti. Přesně té, jakou ve svém textu na nesprávně volící občany chrlí Šafr. Denně.
Otevřenost Evropě a světu je cestou k bohatství, ne uzavřenost a strach. Tzv vyloučeným krajům by pomohl prudký rozvoj podnikání, a nikoli rozhazování peněz na dávkách. Peníze, které Babiš bezuzdným rozdáváním pošle, budou znehodnoceny. Vytvoří ale kýžený dojem starání o voliče. Ve skutečnosti populistické strany potřebují, aby vyloučené a odstrčené zůstalo odstrčené a vyloučené, protože správně volí. Potřebují voliče závislé na státu, za což může jistě hnutí ANO, které donutilo koaliční vládu k násobnému nárůstu potřeby sociálních dávek pro pracující občany a tím potápí celý stát. Dobře ty, Šafr, dobře ty.
Nedivíme se lidem (přechází do my, my a my), že lidé v těchto krajích, vyloučení a odstrčení, jsou frustrovaní, ale souhlasit s jejich většinovými postoji nelze, nelze a nelze. Ti hloupí totiž škodí sami sobě. Protože kdyby, kdyby a kdyby, tak by, by a by.
Je tragédií, že jsme za 36 let nepřišli na to, co s tím udělat, aby zde došlo k prudkému rozvoji, nádhernému obratu a zastavila se radikalizace, pátrá, radí a běduje povýšeně arogantní Šafr. A druhou tragédií je, že ti špinaví fuj lidé neudělali nic, vítězoslavně ryčí Šafr. A nyní se oddávají bláhové představě o návratu Spasitele, končí s fuj kraji a fuj lidmi nadobro fialový kňoural.
Máme společnou zodpovědnost (kdo přesně?) a Česku by bylo mnohem lépe bez Moravskoslezského a Ústeckého kraje, bouchá fašistickým kladívkem do stolu přísný verdikt.
Nelze však tvořit budoucnost, aniž bychom se vyhýbali zodpovědnosti a solidaritě s tamtím odpudivým lidem. I když nás tam nesnášejí a chystají se nám všem zatopit. Ale oni zatopí nejen nám, ale i vám, vám i vám. I sobě zatopí. Zatopí všem po celé zemi, celé Evropě i po celém světě. I když nemají čím, neboť jsme jim veškeré černé zlato ukradli a vykradli, aniž bychom zaplatili a region pozvedli.
Když budou hodní, mohou zajet k nám do Prahy, podívat se, jak strmí, z jejich dřiny, paláce české oligarchie a přijít se pokochat do, za vyrabované uhlí postavené, oligarchické knihovny Vašíka Havlů zde. Tam se smí začíst do děl a svazků, kterak s poctivostí zdechneš hlady u popelnic ve slotě.
Již týden na sociální síti X sleduji ohromný nárůst provládních příspěvků. Desetinásobný, stonásobný. Téma stejné. Fiala vyřešil krize, porazil inflaci a zajistil ohromný růst ekonomiky, zatímco Babiš chce zemi zadlužit, zplundrovat a republiku věnovat Rusku.
Jediné, co tato marketingová strategie vládních marketérů a článků, jaké dokáže vyfabulovat prorežimní aktivista Šafr i s dalšími esy české pokleslé žurnalistiky sdružené na projektu ODS sobě alias Fórum 24, zajistí pěknou volební výhru. Hnutí ANO.
Pozadu ovšem nemohl zůstat ani náš velice nadějný prezident s pokleslou minulostí. I on si všiml, pokolikáté už, že se v zaostalých krajích nevede, přijel, uronil kroupu, nasedl na kozí dech a na rok, dva, tři odfrčel za jiným dobrodružstvím zde.
ODS za čtyři vládní roky ukázala, že se od Devadesátek nezměnila, k lepšímu rozhodně nikoli, za což zaplatíme všichni – hodně a moc. Jakési zhodnocení vládních slibů, ač všichni přece víme, že již loni ODS splnila, co slíbila, a to na 100 % (skoro a málem zde), je sepsáno přehledně a jasně, ostudné lhaní premiéra Fialy opět odhaleno, potvrzeno a na pravou míru uvedeno zde.
Tady ukázka, jak na Fórum ODS 24 nepokrytě demagogicky píší ve prospěch vlády a lžou jako ruští trollové z Petrohradu. Text ohledně cen v Německu a Česku. Zcela vylhaný, nemající nic společného s realitou, jako naprostá většina textů tamtéž zde.
Komentář nevidomého z pohledu na vymazanou, milou tvář českého stabilního génia premiéra Petra Fialy
