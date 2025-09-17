Komise OSN tvrdí, že Izrael páchá genocidu jenom proto, že on úmyslně zabíjí civilisty a krade jim půdu
Nezávislá mezinárodní vyšetřovací komise OSN vyvolala pobouření zveřejněním zprávy, ve které uvádí: „Je zřejmé, že existuje záměr zničit Palestince v Gaze prostřednictvím činů, které splňují kritéria stanovená v Úmluvě o genocidě.“
Komise OSN dospěla k tomuto absurdnímu závěru poté, co poukázala na to, že Izrael provádí systematické činy, jako jsou zabíjení, ubližování a vytváření podmínek ničících životy. Komise odmítla tvrzení Izraele, že události ze 7. října ospravedlňují veškeré toto krveprolití a ještě více. Neuznala ani 40 popravených dětí. Nechť odpočívají v pokoji.
Znepokojivé je, že zpráva BBC o této analýze nezanechala žádný manévrovací prostor. Nezcenzurovali to:
Izrael se dopustil genocidy v Gaze, konstatuje vyšetřovací komise OSN
Je to ještě horší. Propaganda BBC oslabila natolik, že když se zmínila o „ministerstvu zdravotnictví řízeném Hamasem“, dodala, že „jeho údaje jsou OSN považovány za spolehlivé“. Ironicky to Izraeli pomohlo, protože oficiální počet 64 964 obětí je výrazně podhodnocený.
Komisi OSN předsedala Navi Pillay, která zjevně nerozumí ničemu, co se týká genocidy, kolonialismu a apartheidu. Co to sakra znamená, že je to jihoafrická šéfka pro lidská práva, která pracovala v tribunálu pro genocidu ve Rwandě? To se nepočítá!
Komise ve své 72stránkové zprávě fňukala, že Izrael „záměrně vytváří životní podmínky, které mají za cíl zničit celou skupinu nebo její část prostřednictvím ničení staveb a pozemků nezbytných pro Palestince“. To byla urážka příběhu Amaleka, a tedy antisemitismus. Vysokoškolští studenti byli varováni, že pokud se o tom jen zmíní, hrozí jim vyloučení ze školy.
Zpráva uvádí, že „existují rozumné důvody k závěru, že od začátku války s Hamásem v roce 2023 byly spáchány čtyři z pěti genocidních činů definovaných mezinárodním právem: zabíjení členů skupiny, způsobování jim vážného tělesného a duševního utrpení, záměrné vytváření podmínek, které mají za cíl zničení skupiny, a bránění porodům“.
Zpráva přehlédla dva klíčové body: že Palestinci nejsou lidé a Izraelci jsou Boží vyvolený lid™. Přehlédla také brilantní argument, že se nemůže jednat o genocidu, protože Izrael mohl zabít ještě více lidí, kdyby chtěl. Místo toho se uchýlila k propagandě Hamásu, například citováním přesných slov izraelských politiků a ukázáním úmyslných činů izraelských vojáků. Dokonce vyzvala k sankcím a varovala, že ostatní země se mohou stát spoluviníky, pokud budou Izrael nadále podporovat.
Sir Keir Starmer uvedl, že je znepokojen těmito zjištěními a bude pouze pokračovat v zasílání Izraeli moderních zbraní, provádění sledovacích letů, výcviku jeho vojáků, povolování obchodu a setkávání se s Isaacem Herzogem, ale dál už nepůjde.
Izrael rozumně obvinil panel OSN, že „slouží zástupcům Hamásu“, stejně jako Mezinárodní trestní soud, Mezinárodní soudní dvůr a všechny ty otravné lidskoprávní organizace.
Izrael věří v mezinárodní právo natolik, že vyzval k zrušení komise, protože ta stále ještě nechápe, že Izrael stojí nad mezinárodním právem. Neupřesnil, zda má v úmyslu ji bombardovat.
