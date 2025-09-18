Sobota 20. září: Křest knihy Síla tváře Máša Pivovarová, Zdeněk Polách, Jiří David
18. 9. 2025
čas čtení 4 minuty
Zámecká jízdárna čp.144, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Czech Republic
Srdečně vás zveme do AJG na křest knihy a komentovanou prohlídku Síla tváře!
Kdy | 20. 9. 2025 | 15:00
Kde | Zámecká jízdárna, Hluboká nad Vltavou
Křest knihy Síla tváře & společná komentovaná prohlídka s autorem, kurátorkou a grafikem výstavy.
Tvář jako zrcadlo strachu – Síla tváře v obraze, slově i grafice.
Slavnostní křest knihy Síla tváře proběhne za účasti:
Autora Jiřího Davida
Kurátorky Máši Pivovarové
Grafického designéra Zdeňka Polácha
Píše Jiří David:
Posledni komentovana prohlídka:
O třech rozsáhlých výstavách( Mária Bartuszová, Miroslav Polách, Jiří David), které aktuálně probíhají v Alšově jihočeské galerii na Hluboké (Alšova jihočeská galerie), se v kulturních rubrikách – ať už třeba na Aktuálně.cz, či v Týdeník Respekt – nedočtete, pokud se nemýlím, ani řádku. Jako by vůbec neexistovaly. Přitom jsou pro veřejnost otevřené už od 8. června 2025 a potrvají do 12. října 2025.
A tak si Vás dovoluji takto osobněji pozvat na poslední komentovanou prohlídku jedné z nich, kterou povedu spolu s kurátorkou Máša Černá Pivovarová a grafickým designérem Zdeněk Polách. Prohlídka bude tentokrát výjimečně spojena také s křtem mé rozsáhlé knihy k výstavě. Uskuteční se tuto sobotu, 20. září 2025, od 15:00.
A to není vše – po více než dvaceti letech na této akci uvedu své 2–4 hudební skladby. Ta nejdelší, trvající 12 minut, zazněla poprvé a naposledy na Palachově náměstí při vernisáži neon objektu Trnové koruny nad Rudolfinem (2001) a následně díky Jeroným Janíček i na Radiu 1
Diky
JD
Následná komentovaná prohlídka nabídne výjimečný pohled na výstavu očima všech tří tvůrců – výtvarnou, kurátorskou i grafickou perspektivou.
Hudební bonus večera: Jiří David v letech 1999–2001 vytvořil sérii zhruba 10 experimentálních skladeb, založených převážně na samplování. Jedna z nich – devítiminutová kompozice – se nečekaně, ale kontextuálně propojuje se současnou výstavou Síla tváře. Právě při křtu knihy bude skladba vůbec poprvé uvedena veřejně.
SÍLA TVÁŘE / POWER OF FACE
ISBN 978-80-7641-156-2
352 stran | česko-anglická publikace | limitovaná edice 400 výtisků
352 stran | česko-anglická publikace | limitovaná edice 400 výtisků
Monografická publikace SÍLA TVÁŘE představuje výjimečný cyklus více než sta obrazů Jiřího Davida, které vznikly od roku 2023 jako intuitivní reakce na vnitřní napětí, kolektivní podvědomí a existenciální obavy.
Kniha obsahuje bohatou obrazovou dokumentaci doplněnou autorskými fotografiemi a texty předních osobností českého i mezinárodního myšlení: Máša Pivovarová, Miroslav Haľák, Jiří Přibáň, Petr Fischer, Tereza Matějčková, Miroslav Petříček, Viktor Pivovarov a Martin Škabraha.
Překlad do angličtiny připravil Stuart Hoskins.
Publikace vyšla za podpory AJG, Jihočeského kraje, Tiskárny Helbich a Jiřího Davida.
Knihu bude možné zakoupit na místě nebo online na našem e-shopu: https://eshop.ajg.cz/produkt/jiri-david-sila-tvare
Zapište si datum a přijďte s námi zažít Sílu tváře! Těšíme se na vás!
Rozhovor- MišMaš Art (Máša Pivovarová, Michaela Vrchotová) je podcast o současném umění, debaty s tvůrci a galeristy, pokud je mi známo, tak jich už proběhlo přes 80 a jsou k dispozici na Spotify, Youtube, ceskepodcasty a pod. Též rozhovor s Jiřím Davidem:
https://podcasts.apple.com/cz/podcast/ji%C5%99%C3%AD-david-tv%C3%A1%C5%99e-jsou-%C5%A1kr%C3%A1bance-z-m%C3%BD-lebky/id1714532134?i=1000715157160
https://open.spotify.com/episode/4DCBhcCPFGCmJEWqcpDEyx
https://ceskepodcasty.cz/epizoda/1042021
