Sklizeň žita v Rusku klesla na historické minimum
19. 9. 2025
Podle generálního ředitele centra Alexeje Plugova se toto číslo snížilo o více než 30 % oproti roku 2023, kdy se sklizeň žita propadla již o 21,4 %. Prognóza na rok 2025 je ještě pesimističtější – očekává se sklizeň asi 1 milion tun, což znamená další pokles o 16 %, odhaduje Plugov. Analytické centrum RUSEED dává o něco optimističtější odhad 1,16-1,17 milionu tun.
V roce 1990 činila sklizeň žita 16,4 milionu tun a od té doby se sklizeň desetinásobně snížila. Plocha osetá touto plodinou v zemi se v roce 2025 snížila o dalších 28,7 % a situace uvedla ceny do pohybu v řetězci "obilí-mouka-chléb", poznamenává Plugov.
Velkoobchodní ceny žita se podle Rosstatu za červenec zvýšily meziročně o 64,6 % a za dva roky o 80,6 % na 12 303 rublů za tunu bez DPH. Náklady na žitnou mouku vzrostly za dva roky o 41,8 %. A žitný chléb začal stát 96,2 rublů za kg, což během roku přidalo 15 % na ceně, říká Dmitrij Leonov, místopředseda představenstva asociace Rusprodsojuz.
"Jak ve velkoobchodě, tak v maloobchodě vzrostly ceny žitného chleba výrazně nad celostátní průměrnou míru inflace," poznamenává.
Za posledních 10 let se produkce žitné mouky v zemi snížila o 29,4 %, říká Plugov. V lednu až červenci 2025 bylo vyrobeno 250,6 tisíce tun, což je o 13 % méně než ve stejném období o rok dříve. I když nedojde ke snížení úrody srovnatelnému se zmenšením ploch, cena chleba se v příštím roce zvýší o 10-15 %, předpovídá Plugov.
"Přímý dopad ceny žita na cenu chleba je asi 7 %," řekl Forbesu Oleg Abelev, vedoucí analytického oddělení investiční společnosti Rikom-Trust. "Ovlivňuje to však velký sortiment chleba a pečiva, protože žitná mouka se přidává do mnoha druhů výrobků, dokonce i do pšeničného chleba, aby se zlepšila jeho struktura."
Zdroj v ruštině: ZDE
