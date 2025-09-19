Polsko oznámilo záměr s pomocí Francie hostit jaderné zbraně
19. 9. 2025
Zároveň neodpověděl na otázku, zda republika plánuje pořídit si vlastní jaderné zbraně. Podle něj je "příliš brzy" o tom mluvit. Nawrocki však zdůraznil, že Polsko by rádo získalo bezpečnostní záruky, které jako člen NATO potřebuje. To bude možné i díky smlouvě s Francií z Nancy o hluboké spolupráci v oblasti obrany a dalších oblastech, uzavřel.
Nawrockiho předchůdce Andrzej Duda řekl, že Polsko by mělo hledat ochranu před ruskou hrozbou s pomocí francouzského "jaderného deštníku" a usilovat o přístup k americkým jaderným zbraním v rámci programu sdílení jaderných zbraní. Nyní jsou americké jaderné zbraně rozmístěny v Belgii, Německu, Itálii, Nizozemsku a Turecku. Mluvíme o asi 100 bombách B61.
Francouzský prezident Emmanuel Macron 5. března v projevu k národu řekl, že Rusko se stalo hrozbou pro celou Evropu. V této souvislosti vyzval k diskusi o použití francouzských jaderných zbraní k obraně EU, vzhledem k tomu, že Spojené státy změnily postoj k Ukrajině a odklonily se od své vedoucí role v NATO. Kromě Polska vyjádřily připravenost diskutovat o této otázce také Německo, Dánsko a Litva.
Francie nedávno poslala do Polska tři stíhačky Rafale ze speciální jednotky vybavené k použití jaderných zbraní. Stalo se tak po invazi ruských dronů do vzdušného prostoru země. Francouzský generální štáb upřesnil, že letouny budou zapojeny do operace NATO Eastern Sentry, která byla zahájena na východním křídle aliance s cílem "eliminovat specifické hrozby spojené s používáním dronů".
