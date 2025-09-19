Rusko: Útoky na Chruščova otevírají cestu kriminalizaci těch, kdo podporovali konec SSSR

19. 9. 2025

Není žádné překvapení, že KSRF odsoudila Chruščova za tajný projev z roku 1956 útočící na Stalina, říká Alexandr Cipko. Komunisté to dělali už dříve. Mělo by se však jednat o záležitost téměř univerzálních obav, pokud Putinovi blízcí spojenci následují komunisty.

Útoky putinistů jsou motivovány vlastní snahou o restalinizaci, která však otevřela cestu ke kriminalizaci činů těch, kteří podporovali konec komunistické vlády v SSSR a rozpad této země.

Komunisté a nyní i Putinův režim naznačují, že jakýkoli útok na Stalina je útokem na sovětský stát, což je něco, co podle Kremlu znamená, že kritika je protisovětská a rusofobní, a proto by měla být považováno za zločin.

