Rusko: Útoky na Chruščova otevírají cestu kriminalizaci těch, kdo podporovali konec SSSR
19. 9. 2025
Útoky putinistů jsou motivovány vlastní snahou o restalinizaci, která však otevřela cestu ke kriminalizaci činů těch, kteří podporovali konec komunistické vlády v SSSR a rozpad této země.
Komunisté a nyní i Putinův režim naznačují, že jakýkoli útok na Stalina je útokem na sovětský stát, což je něco, co podle Kremlu znamená, že kritika je protisovětská a rusofobní, a proto by měla být považováno za zločin.
Podrobnosti v ruštině: ZDE
