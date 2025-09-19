Spojené státy schválily první balíček vojenské pomoci Ukrajině od začátku Trumpova prezidentství
Rozhodnutí o dodávkách bylo schváleno náměstkem ministra obrany pro politické záležitosti Elbridgem Colbym v rámci iniciativy Priority Ukraine Requirements List (PURL). Tento mechanismus zajišťuje financování nákupu amerických zbraní pro Ukrajinu prostřednictvím příspěvků od amerických spojenců v NATO.
Program PURL umožňuje Ukrajině vytvořit seznam prioritních zbrojních potřeb, který je následně předán alianci. Partnerské země převádějí finanční prostředky na speciální účet, po kterém jsou zbraně nakupovány přímo od Spojených států. Jedná se o první vojenské dodávky na Ukrajinu schválené Trumpovou administrativou po jeho návratu do Bílého domu.
Podle amerického ministra financí Scotta Bessainta prodává Washington zbraně do Evropy pro Kyjev s 10 % přirážkou, která pokrývá náklady na letecké krytí v rámci budoucích bezpečnostních záruk pro Kyjev. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dříve uvedl, že v rámci programu PURL počítá s měsíčními příspěvky evropských zemí ve výši 1 miliardy dolarů.
K 15. září bylo podle Zelenského prostřednictvím tohoto programu získáno více než 2 miliardy dolarů, mezi účastníky iniciativy jsou Nizozemsko, Dánsko, Švédsko, Německo, Belgie a další země NATO.
Zdroj v angličtině: ZDE
