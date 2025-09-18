Přečetli jsme jinde
Řekni, kde ty sankce jsou: Vláda tiše toleruje šíření ruského vlivu v Česku
18. 9. 2025
„V naší zemi si agenty rejdit nenecháme. Česko ubráníme.“
„Bezpečnost není luxus, ale nutnost. Kdo kritizuje modernizaci armády, hraje do karet Kremlu.“
„Je čas na tvrdší sankce, větší podporu Ukrajině a spravedlnost pro oběti!“
Předvolební kampaň vládní koalice je plná odhodlaných výkřiků, že potřebujeme vzdorovat ruskému vlivu i ruským agentům a zajišťovat tváří v tvář agresivní politice Vladimira Putina obranyschopnost země.
V dalším díle investigativní série Voxpotu o šíření ruské propagandy a dezinformací v Česku jsme se zaměřili na odhodlání současné vlády přejít od ostrých slov ke skutečným činům.
Zajímalo nás, proč se i přes jasný zákonný rámec ze strany státu nic neděje – weby systematicky porušující evropské sankce dál beze změny fungují.Máme větší problémy
„Když se podíváme historicky na českou společnost, tak deset až dvacet procent populace tu vždy stálo na proruské straně a já nemám pocit, že by se ta skupina nějak zvětšovala,“ odpovídá mi poradce vlády pro národní bezpečnost Tomáš Pojar na otázku, proč je webům porušujícím zákon umožňováno v Česku dál působit.
Při jeho slovech přemýšlím nad tím, jestli jde o nejlepší argument, když si Rusko i s touto vlažnou podporou dokázalo v minulosti zařídit vládu nad Českem na celé dekády.
„Jsou na to sice různé názory a měření, ale myslím, že Česká republika má v tuto chvíli větší problémy, než je tento,“ vysvětluje Pojar svůj postoj k šíření propagandy a dezinformací s tím, že situace se má precizně analyzovat a nesmí se podcenit. A je podle něj otázkou, kolik by konkrétní zákrok přinesl reálně užitku a jestli by se vůbec nějak projevil.
