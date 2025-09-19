Channel 4 News: Gaza - realita pro vyčerpané, zbídačené a hladové lidi
19. 9. 2025
čas čtení 3 minuty
Moderátor, Channel 4 News, čtvrtek 18. září 2025, 19 hodin: Muž řídící nákladní vůz s humanitární pomocí zabil dvě osoby na izraelském hraničním přechodu mezi okupovaným Západním břehem a Jordánskem. Izrael také oznámil smrt čtyř vojáků v jižní části Gazy. Připravuje se na přesun svých tanků do centra města Gaza, kde jsou uvězněny statisíce civilistů v situaci, kterou OSN popsala jako katastrofální. Harry Fawcett podává zprávu.
Izraelské tanky na rozbitých ulicích města Gaza. Tyto záběry natočil jeden z desítek tisíc izraelských vojáků, kteří postupují z předměstí. Zveřejnil je přední izraelský novinář po schválení vojenskou cenzurou. Izraelská armáda také zveřejnila další své vlastní záběry.
Podle ní se jednalo o útok na sklad výbušnin Hamásu. Ničení je však rozsáhlé a neúprosné, noc co noc, den co den. Oblaka dýmu se stávají charakteristickým rysem zničené siluety města. Zranění a mrtví jsou nacpáni do sanitek, které přijíždějí do nemocnice Shifa.
Izraelská armáda nyní odhaduje, že z města uprchlo 450 000 lidí. Pokud je to pravda, stále by v něm zůstávaly statisíce lidí, zatímco se zintenzivňuje kombinovaný letecký a pozemní útok.
Jedna izraelská mediální zpráva dnes s odvoláním na bezpečnostní zdroj uvádí, že půl milionu vysídlených osob je Izraelem považováno za bod zlomu, kdy se nenávist a hněv vůči podmínkám, které musí snášet, obrátí rozhodujícím způsobem proti Hamásu.
Pokud je to strategie, pak je to realita pro vyčerpané, zbídačené a hladové lidi, kteří jsou nuceni putovat podél pobřežní silnice v Gaze, jak to pociťuje Zahar Kafarna, která podle svých slov šla čtyři dny pěšky, aby našla jen toto.
"Hodili na nás letáky a řekli nám, ať odejdeme. Není kde spát. Tady na ulici, spíme v chladu, v písku, v kanálech a špíně. Pro tyto dívky a pro mě není žádný přístřeší ani nic jiného."
Izraelská vláda tento týden reagovala na zprávu komise OSN, která její akce v Gaze definuje jako genocidu. Tvrdí, že zpráva je založena na lžích Hamásu a že masové vysídlení civilistů je dočasné a slouží k jejich vlastní ochraně.
Krajně pravicový ministr financí však včera nastínil něco poněkud jiného:
Bezalel Smotrich: "Toto se promění v realitní bonanzu. Nedělám si legraci. Vyplatí se to. Zahájil jsem jednání s Američany. Neříkám to teď z legrace, protože jsme za tuto válku zaplatili spoustu peněz. Musíme se tedy dohodnout, jak si rozdělíme procenta z pozdějšího prodeje pozemků v Gaze. A teď, bez legrace, jsme dokončili fázi demolice, která je vždy první fází obnovy města."
Násilí se opět rozšířilo za hranice Gazy. Na hlavním přechodu mezi Jordánskem a okupovaným Západním břehem jordánský řidič nákladního vozu s humanitární pomocí směřujícího do Gazy pobodal a zabil dva izraelské vojáky, než byl zastřelen.
A Izrael zaútočil na řadu míst v jižním Libanonu poté, co vydal evakuační rozkazy, s tím, že jeho cílem je infrastruktura Hizballáhu.
Uvnitř Gazy se cíle neomezují pouze na město Gaza.
Toto je následek leteckého úderu, který zabil 4 členy jedné rodiny v uprchlickém táboře Bourej, jižně od linie, za kterou Izrael nařídil obyvatelům města Gaza uprchnout kvůli jejich bezpečnosti.
