Polsko oznámilo každodenní ruské hackerské útoky na kritickou infrastrukturu
19. 9. 2025
Polská vláda se rozhodla zvýšit rozpočet na kybernetickou bezpečnost na rekordní 1 miliardu eur v roce 2025 v souvislosti se zesílenými útoky ruských hackerů na polské nemocnice a vodovodní systém. Oznámil to náměstek ministra pro digitální záležitosti Dariusz Standerski v rozhovoru pro Financial Times.
Podle něj je nyní denně zaznamenáno 20 až 50 pokusů o kybernetické útoky na kritická zařízení, přičemž drtivé většině z nich lze zabránit. Několik hackerských útoků však bylo úspěšných: mluvíme hlavně o zdravotnických zařízeních, která byla nucena dočasně pozastavit práci. Kromě toho hackeři získali přístup k části lékařských údajů, poznamenal úředník.
Standerski také hovořil o velké operaci, kterou se Rusko pokusilo provést v srpnu: hackeři chtěli vyřadit vodovodní systém jednoho z deseti největších měst v zemi. Podle náměstka ministra se útočníkům podařilo proniknout do IT sítě zařízení, ale byli zastaveni dříve, než mohli obyvatelům odříznout vodu.
V září polská vláda vyčlenila dalších 80 milionů eur na ochranu vodohospodářských systémů. Tato opatření byla součástí rozsáhlého programu na posílení kybernetické obrany infrastruktury.
Návrh zákona o výdajích počítá s navýšením finančních prostředků na kybernetickou bezpečnost z 600 milionů eur v roce 2024 na 1 miliardu eur v roce 2025.
Místopředseda vlády a ministr pro digitální záležitosti Krzysztof Gawkowski v rozhovoru pro publikaci samostatně poznamenal, že rostoucí hrozba pochází také z Kaliningradské oblasti, kde se podle Varšavy nachází rušicí centrum GPS. Polské úřady zaznamenaly za poslední rok až 30 případů takového zasahování.
Západní zpravodajské služby také spojují Rusko s incidentem z března 2024, kdy byl rušen signál GPS letadla s tehdejším britským ministrem obrany Grantem Shappsem na palubě. Standerski vysvětlil, že nemluvíme o přesných útocích na jednotlivá letadla, ale o vytváření masivních selhání: "Vidíme, že někdy je to jen šum v signálu a někdy není vůbec žádný signál."
Napětí zvyšuje incident, ke kterému došlo v noci na 10. září: během masivního úderu na Ukrajinu překročilo polskou hranici nejméně 19 ruských dronů. Do jejich zachycení se nejprve zapojily stíhačky NATO a následně byly na území Polska nalezeny trosky 17 dronů.
