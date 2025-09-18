Amerika se rychle propadá do drsné diktatury
18. 9. 2025
Televizní pořad satirika Jimmyho Kimmela byl "pozastaven na dobu neurčitou" poté, co si Kimmel dovolil kritizovat pravici za její děsivé chování po vraždě Charlieho Kirka
ABC oznámila, že jeho večerní satirické show nebude v dohledné době vysílána poté, co Kimmel obvinil republikány, že „dělají vše, co mohou, aby získali politické body“ z vraždy Kirka.
Jimmy Kimmel Live! bude „na neurčito“ pozastaven po komentářích, které pronesl k vraždě Charlieho Kirka, oznámila ABC několik hodin poté, co předseda amerického regulačního úřadu pro vysílání jmenovaný Trumpem pohrozil vysílacím společnostem odebráním licencí, pokud nebudou přijata opatření proti moderátorovi této večerní televizní show.
Televizní stanice, kterou vlastní Disney, ve středu večer oznámila, že Kimmelovu show na dobu neurčitou vyřadí ze svého programu.
„Jimmy Kimmel Live! bude na dobu neurčitou nahrazen jiným pořadem,“ uvedl mluvčí ABC v prohlášení. Nahrazení znamená, že ABC bude v daném vysílacím čase vysílat jiný pořad.
Donald Trump později označil tento krok za „skvělou zprávu pro Ameriku“ a v příspěvku na sociálních sítích poblahopřál ABC k její „odvaze“. „To znamená, že Jimmy a Seth, dva totální ztroskotanci, zůstanou na Fake News NBC,“ dodal v zjevné hrozbě vůči nočním show moderátorů NBC Jimmyho Fallona a Setha Meyerse, a to dva měsíce po zrušení show Stephena Colberta.
Rozhodnutí ABC pozastavit vysílání Kimmelovy show přišlo jen několik minut poté, co jeden z největších vlastníků televizních stanic v USA, Nexstar Media, uvedl, že „důrazně nesouhlasí“ s jeho komentáři a že v „dohledné budoucnosti“ nahradí všechny epizody Jimmy Kimmel Live! vysílané na stanicích, které vlastní po celé zemi. Sinclair Broadcast Group, která vlastní více stanic ABC než jakýkoli jiný televizní konglomerát včetně Nexstar, oznámila, že v pátek během Kimmelova vysílacího času odvysílá poctu Kirkovi.
Než ABC stáhla Kimmela, předseda Federální komise pro komunikace Brendan Carr vyzval místní vysílatele, aby přestali vysílat tento pořad, a uvedl, že „riskují pokuty nebo odebrání licence od FCC“, jak řekl v podcastu pravicového komentátora Bennyho Johnsona.
Ve středu večer Carr poděkoval Nexstaru „za správné rozhodnutí“ v prohlášení na sociálních médiích.
„Místní vysílatelé mají povinnost sloužit veřejnému zájmu,“ napsal. „I když se může jednat o bezprecedentní rozhodnutí, je důležité, aby vysílatelé odmítli programy Disney, o kterých se domnívají, že nejsou v souladu s zájmy komunity.“
Během svého pondělního monologu, méně než týden poté, co Kirk byl zastřelen během přednáškového turné v Utahu, Kimmel řekl: „O víkendu jsme dosáhli nových hlubin, když se gang Maga snažil charakterizovat tohoto mladíka, který zabil Charlieho Kirka, jako někoho jiného než jednoho z nich a dělal vše pro to, aby z toho vytěžil politické body.“
Podezřelý Tyler Robinson byl obviněn z vraždy s přitěžujícími okolnostmi, trestného činu výstřelu ze střelné zbraně a ovlivňování svědků a hrozí mu trest smrti.
Během úvodního monologu v úterním večerním pořadu Kimmel řekl: „ Mnozí v Maga-landu se velmi snaží vytěžit z vraždy Charlieho Kirka.“ Obvinil amerického viceprezidenta JD Vance, že bez důkazů viní levici za Kirkovu smrt.
„I když i na naší straně politického spektra jsou samozřejmě blázni, je statistickým faktem, že většina šílenců v dnešní americké politice jsou hrdí členové krajní levice,“ řekl Vance při moderování epizody Kirkova podcastu z Bílého domu.
„A tím ‚statistickým faktem‘ myslí ‚naprostou blbost‘,“ řekl Kimmel za potlesku a citoval studii, která zjistila, že krajně pravicové skupiny jsou největším zdrojem domácího terorismu a extremistického násilí v USA. Ministerstvo spravedlnosti tuto studii ze svých webových stránek odstranilo.
„Tady je otázka, na kterou by JD Vance mohl odpovědět: kdo chtěl pověsit chlapa, který byl před vámi viceprezidentem? Byla to liberální levice? Nebo bezzubá armáda, která 6. ledna zaútočila na Kapitol?“ řekl.
Andrew Alford, prezident vysílací divize Nexstar, označil Kimmelovy komentáře za „urážlivé a necitlivé v kritickém okamžiku našeho národního politického diskurzu“.
„Pokračovat v poskytování vysílací platformy panu Kimmelovi v komunitách, kterým sloužíme, prostě není v současné době ve veřejném zájmu, a proto jsme učinili těžké rozhodnutí předběhnout jeho show ve snaze nechat převážit chladnější hlavy, zatímco se snažíme o obnovení respektujícího a konstruktivního dialogu,“ řekl Alford.
Kimmel se k této záležitosti dosud nevyjádřil.
