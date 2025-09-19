Rusko je podezřelé, že pomáhá Severokorejcům se stavbou jaderných ponorek
19. 9. 2025
V první polovině roku Moskva údajně dodala KLDR dva nebo tři moduly, včetně jaderných reaktorů, turbín a chladicích systémů vyjmutých z vyřazených ruských ponorek, uvedly jihokorejské noviny JoongAng Ilbo, které citovaly vládní představitele. Analytici se domnívají, že takový krok je vysoce pravděpodobný, vzhledem k sílícím vojenským vazbám mezi Moskvou a Pchjongjangem. Pro Kima by to mohlo znamenat průlom v jeho desetiletí trvajícím úsilí o vybudování námořnictva s jaderným pohonem.
"Je možné, že Severní Korea vytrvale žádala Rusko o pomoc s ponorkovou technologií, včetně jaderného pohonu, a Moskva nakonec těmto požadavkům ustoupila," řekl Hong Min, vedoucí výzkumný pracovník Korejského institutu pro národní sjednocení (KINU). Schopnost Severní Koreje stavět raketové nosiče s jaderným pohonem je extrémně omezená. V roce 2023 představila takzvanou první taktickou jadernou útočnou ponorku, která byla ve skutečnosti přestavěna z ruského dieselu, ale od té doby se neobjevily žádné známky jejího nasazení na moři ani úspěšného odpálení raket z ní, řekl Hon.
Wi Sung-lak, hlavní bezpečnostní poradce jihokorejského prezidenta Li Če-mjunga, řekl novinářům, že vláda nemůže potvrdit existenci zpravodajských informací o ruském transferu jaderných motorů.
Severní Korea nemá technické kapacity k tomu, aby v dohledné době postavila provozuschopnou jadernou ponorku, a to jak z hlediska technologie, tak z hlediska materiálů, řekl Ri Il Woo, výzkumník z Korea Defense Network. To by se však mohlo změnit, pokud by jí byly předány ruské technologie výměnou za 14 000 vojáků, které Kim poslal na pomoc Putinovi. Podle Lee Il Woo by Rusko mohlo Pchjongjangu poskytnout buď reaktorové moduly, nebo dokonce jednu ze svých zastaralých ponorek.
Korejští specialisté mohou ruský reaktor rozebrat, aby pochopili, jak se vyrábí, a otestovat ho, aby získali příslušné know-how, věří Hong.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse