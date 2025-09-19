Lodě NATO provedly speciální operaci kvůli podezřelému ruskému plavidlu u pobřeží Švédska
19. 9. 2025
Incident se odehrál minulou sobotu. Mechanik Stěpanov, 50 metrů dlouhá rybářská loď spuštěná na vodu teprve v září 2025, která se nacházela ve švédských teritoriálních vodách, začala kvůli problémům s motorem unášet směrem k Dánsku. Ve stejnou dobu vypadl proud na palubě lodi. Dánské námořnictvo řeklo TV2, že ruská loď byla doprovázena válečnými loděmi Královského námořnictva a britského námořnictva, ale armáda nesdělila podrobnosti.
Mechanik Stěpanov, který zakotvil 13. září, pokračoval v neděli v pohybu na sever. Zpočátku opustil Petrohrad a nyní míří do přístavu Malokurilskoje. Ve švédských vodách ho následovala loď pobřežní stráže. Podle nepotvrzených zpráv loď požádala o povolení ke vstupu do švédského přístavu, ale byla odmítnuta.
Dne 5. září Korabel.ru oznámil, že byla dokončena stavba Mechanika Stěpanova, který byl definován jako lovce krabů, v loděnici Otradnoje. Ruský námořní rejstřík vydal pro plavidlo dokumenty. Před spuštěním prošla loď nezbytnými testy, během nichž "všechny systémy a mechanismy fungovaly normálně". Za oblast působení byl označen Dálný východ.
Již dříve vyšlo najevo, že dánské ozbrojené síly nasadily plovoucí bezpilotní prostředky v Baltském moři, aby chránily podvodní infrastrukturu a posílily dohled na pozadí rostoucí hrozby hybridních útoků z Ruské federace. Drony vyvinuté americkou společností Saildrone a schopné být v autonomní navigaci déle než rok, umožní sledovat tankery "stínové flotily", kterými se vyváží ruská ropa.
Zdroj v estonštině: ZDE
