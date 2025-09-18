Smrt demokracie v Americe: Další televizní pořad zrušen, aby se podřídil Trumpově autokracii
18. 9. 2025 / Fabiano Golgo
Nejprve CBS tiše vyhodila Stephena Colberta, pozdně večerního satirika, který strávil celé desetiletí propichováním přefouknutého balónu americké politiky. Poté 60 Minutes, kdysi katedrála americké investigativní žurnalistiky, odvysílala v hlavním vysílacím čase ódu na Donalda Trumpa tak podlézavou, že by klidně mohla být doprovázena volebním popěvkem. A nyní stanice ABC „na neurčito“ stáhla z vysílání pořad Jimmy Kimmel Live!, poté co si komik ve svém monologu troufl říci, že vražda pravicového aktivisty Charlieho Kirka je cynicky zneužívána Trumpovým hnutím.
Žádná z těchto událostí by sama o sobě nepřekvapila. Ale dohromady vykreslují jediný, nezaměnitelný vzorec: téměř úplné podrobení americké televize vůli jediného muže.
Choreografie byla bolestně zřejmá. Během několika hodin po Kimmelových slovech předseda Federální komise pro komunikace – Trumpův nominant – naznačil, že vysílací licence by mohly být odebrány. Korporátní manažeři, s dlaněmi zpocenými kvůli čekajícím fúzím a obchodům se stanicemi, okamžitě skočili do pozoru. Nexstar a Sinclair, dvě mocné skupiny stanic usilující o regulační přízeň, vydaly moralizující prohlášení o „veřejném zájmu“ a „respektujícím dialogu“, jako by jim šlo o občanskou ctnost, a ne o holé přežití. Do večera ABC stáhla Kimmela z obrazovky.
Prezident se z ciziny pochlubil na sociálních sítích a pogratuloval stanici k její „odvaze“. Jeho vzkaz byl jasný: promluvíš a budeš potrestán; budeš lichotit a možná se ti povede.
Po desetiletí si Američané namlouvali, že jejich První dodatek je kouzelný štít – že vládní hrozby a korporátní zbabělost se navzájem zruší. Zapomněli ale, že První dodatek je silný jen tak, jak silní jsou muži a ženy, kteří se jej rozhodnou bránit. Papírová práva znamenají málo, když strážci veřejné debaty raději udrží stabilní cenu akcií, než aby udrželi veřejnost informovanou.
To, čeho jsme svědky, není pouhá kulturní válka. Je to tichá náhrada demokratických norem zvyky vlády silné ruky. Mechanismus je téměř elegantní ve své jednoduchosti. Stát nemusí vlastnit televizní sítě. Stačí je vyděsit. Regulační úřady naznačí „tvrdou cestu“. Manažeři si představí bolest z odložené fúze. A tak se vtipy zastaví. Satira se zastaví. Otázky se zastaví.
Světla pohasnou a ticho se šíří.
Historie nenabízí útěchu. Noční komedie se může zdát lehkovážná, ale autoritářské režimy vždy chápaly, že humor je kyslíkem svobodné společnosti. Když jsou šašci vyhnáni z náměstí, král vládne sám.
Američané kdysi vyváželi myšlenku, že demokracie se sama napravuje, že buřičský tisk vždy povstane na obranu pravdy. Místo toho jejich televizní manažeři učí temnější lekci: že tváří v tvář moci se i nejpyšnější instituce mohou složit jako levné deštníky.
Moderátoři nočních show nebudou poslední, kdo padne. Dnes je to Colbert a Kimmel. Zítra to budou reportéři, akademici, malé místní stanice, které se odváží zpochybnit oficiální příběh. A až budou obrazovky nakonec očištěny od nesouhlasu, bude příliš pozdě si vzpomenout, že ticho začalo několika zrušenými vtipy.
Svět by měl zbystřit. Konec demokracie nezačíná vždy v parlamentech nebo na bojištích. Někdy začíná v zákulisí, když smích utichne a kamery přepnou na reklamu.
