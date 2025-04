Parlamentní listy lze hodnotit jako dezinformační zdroj, připustil slovenský soud

3. 4. 2025 / Bohumil Kartous

Parlamentní listy jsou z hlediska šíření informačních manipulací v Česku emblematickou entitou. S nástupem imigrační krize v roce 2015 začaly sbírat popularitu na šíření strach vyvolávajících bludů a posilování rasově, etnicky a nábožensky motivované nenávisti. Dlouhodobě kopírují trendy na dezinformační scéně a slouží jako důležitý nástroj ovlivňování politických názorů ve prospěch populistů. Jejich status "šiřitele dezinformací a ruské žumpy" připustil v roce 2019 Městský soud v Praze. Městský soud v Bratislavě tentokrát připustil, že i na Slovensku lze Parlamentní listy hodnotit jako dezinformační zdroj.

Jakkoliv šlo jen o předběžné opatření, které je nyní verdiktem městského soudu v Bratislavě zrušeno, Parlamentní listy neváhaly používat tento stav ke své obhajobě (stejně jako třeba používaly známku přijatelnosti ze strany Nadačního fondu pro nezávislou žurnalistiku, jenž už naštěstí nesmyslné hodnocení změnil a Parlamentní listy přesunul ve svém ratingu do kategorie nevyhovujících zcela nebo převážně žurnalistickým principů (problematičnost ratingu ukazuje, že jsou hodnoceny malé projekty společně s velkými redakčními aparáty, že rating hodnotí některá kritéria zkresleně a že třeba takový ideologický shluk, jakým je Echo, je hodnocen značkou A).



Takže si to zrekapitulujme: Parlamentní listy u českých soudů prohrály spor o to, zda je možné nazývat je ruskou žumpou. Dle pravomocného rozhodnutí soudu lze. Na Slovensku prohrály Parlamentní listy spor o to, zda je možné označovat je za dezinformační zdroj. Lze.



, jenž je podle názoru této osoby “stejně prohnilý, jako ten Husákův”. Dovolil bych si ještě přidat jeden další důležitý atribut: jde o nástroj snah o antisystémovou změnu. Tento atribut potvrzuje nedávný výrok jednoho ze spolumajitelů vydavatelství Naše media (vydavatel Parlamentních listů, Echa apod.), pana Španěla, že si přeje změnu režimu , jenž je podle názoru této osoby “stejně prohnilý, jako ten Husákův”.



Ani v nejmenším nemám ambici omezovat svobodu slova těchto šiřitelů proruské propagandy, dezinformací a autoritářských postojů. Osobuju si ale svobodu a právo na to poukazovat na skutečnost, že Parlamentní listy jsou šiřiteli ruské propagandy, dezinformací a sympatií k autoritářským režimům a že vlastní činností, stejně jako postoji majitele, představují ohrožení stávající demokracie v Česku. Tvrdím to dlouhodobě a pevně doufám, že s přibývajícími důkazy se z toho stane common sense.





