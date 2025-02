Zelenskyj: Trump „žije v dezinformačním prostoru“, v němž Rusko záměrně vyvolává neshody

19. 2. 2025

Zelenskyj řekl, že „nikdy nekomentuje hodnocení popularity, zejména své vlastní nebo jiných vůdců.“, ale poukazuje na to, že podle posledního průzkumu mu důvěřuje 58 % Ukrajinců.



„Takže pokud mě teď někdo chce nahradit, tak to nepůjde,“ říká.



Zároveň upozorňuje na „spoustu dezinformací, které přicházejí z Ruska“, a Američané je sdílejí.



„Bohužel prezident Trump, při vší úctě k němu jako k vůdci národa, kterého si velmi vážíme... žije v tomto dezinformačním prostoru,“ říká.



Zelenskyj říká, že se bude zabývat shromažďováním dalších údajů o důvěře v klíčové světové lídry, aby mohl čelit ruským dezinformacím, zatímco varujee před „dezinformačním kruhem kolem prezidenta Trumpa“, do kterého podle něj patří i představitelé spojení s maďarskou a slovenskou vládou.



„To vše je znepokojující. Všechno, co dělají, má za cíl zajistit, aby Ukrajina byla slabá,“ říká.

Rozhovory s EU o financování ukrajinské armády pokračují, říká Zelenskyj



Zelenskyj také říká, že jedná s evropskými spojenci o financování ukrajinské armády.



Říká, že si myslí, že EU je na tyto rozhovory připravena, ale dodává, že bude muset „pracovat i na alternativách“.



Říká také, že Ukrajina by byla připravena nakupovat zbraně od USA, protože ty podle něj „umožňují, aby od nich nakupoval zbraně Blízký východ“.



NATO zůstává nejsilnější zárukou pro Ukrajinu, říká Zelenskyj



Zelenskyj dostává otázku, co by pro Ukrajinu představovalo nejlepší bezpečnostní záruky, a říká, že „NATO je nejsilnější zárukou“.



Říká, že nutně nepotřebuje americké vojáky se systémy protivzdušné obrany, protože Ukrajina „má vlastní lidi, kteří tyto systémy obsluhují“.



„Ale můžeme získat licence na výrobu raket nebo výrobu dílů pro systémy Patriot?“, ptá se.



Říká, že nejmenované město má v současné době problémy s protivzdušnou obranou, protože mu došly rakety.



„To je špatně,“ říká.



Odpovědnost Ruska za válku nelze odstranit, říká Zelenskyj



V komentáři, který se opírá o Trumpovy odkazy na průzkumy veřejného mínění, Zelenskyj říká, že učinění ústupků Rusku podporuje pouhé jedno procento ukrajinského obyvatelstva.



„To odpovídá na všechny otázky,“ říká.



Rusko podle něj zůstává „viníkem“ a nelze je „prát jako peníze“ a odstranit jeho odpovědnost za válku.



„Možná si myslíte, že vše vyřešíte dohodami. To je nemožné. Nikdo na Ukrajině Putinovi nevěří. Potřebujeme jasné bezpečnostní záruky,“ říká.



Pokračuje:



„Kellogg to dnes uvidí... ať se projde po Kyjevě a dalších městech. Chybí 20, 30 % hlavního města, protože bylo zničeno,“ říká.



Vyzývá Kellogga, aby šel ven a promluvil si s Ukrajinci a zeptal se jich, co si myslí o Trumpových výrocích:



Ať si promluví s lidmi. Věří svému prezidentovi, nebo Putinovi? Ať se zeptá na Trumpa, co si lidé myslí o Trumpovi po jeho výrocích.



Je důležité prostě jít a mluvit s lidmi. Ať si vybere, kam půjde. Má tady svého velvyslance. Je důležité, aby se sám přesvědčil, co se děje. A pak jsem připraven jít s ním do první linie. Pojedeme tam, ať si promluví s armádou.



Je to válka Ruska proti nám, ne „konflikt“, říká Zelenskyj



Zelenskyj vyzývá USA a americké představitele v Rijádu, aby ruskou nezákonnou invazi na Ukrajinu označili za „konflikt“, a ne „prostě za válku Putina proti nám“.



„Tím se to změkčuje,“ říká.



Říká, že podobný rozhovor vedl i s předchozí americkou administrativou, když „bojoval“ proti oficiálnímu dokumentu, který válku popisoval „jako konflikt“.





„Došlo k pokusu o posun v politice, aby se změkčily termíny popisující to, co Putin dělá proti nám, a my zde hájíme práva Ukrajiny. Není to nic hrozného, ale musíme uznat, co se děje,“ říká.









Jsme silnější než na začátku války, říká Zelenskyj



Zelenskyj konstatuje, že Ukrajina je „mnohem silnější než na začátku invaze“, a odmítá narativy o tom, že Ukrajinci „nedokázali klást odpor a že Rusové obsadili [všechno] a jsou silnou armádou“.



Ukrajina je podle něj nyní „mnohem odolnější“ a „to nám zaručuje schopnost mluvit důstojně, jako rovný s rovným, s partnery, se spojenci nebo ne“.



Říká také, že Ukrajina je soběstačnější a vyrábí „30 % všeho, co potřebujeme“.



Zelenskyj říká, že teoretické diskuse o bezpečnostních zárukách mimo NATO jsou obtížné, protože „nemáme mnoho formátů bezpečnostních záruk a [času] vybudovat něco nového“.



„Chceme bezpečnostní záruky letos, chceme ukončit válku letos,“ říká, a proto je NATO přirozeným garantem jakékoli dohody.



„Chápu, že pokaždé, když řeknu NATO, nechtějí, abychom toto slovo vůbec zmiňovali, ale tohle je situace,“ říká.



Dodává, že Ukrajinci „nehrají žádné hry, ... žádné zákulisní dohody, říkáme, co si myslíme, ať už nás Rusové poslouchají, nebo ne“.



Říká, že případné bezpečnostní záruky lze zajistit buď prostřednictvím NATO, nebo posílením ukrajinské armády, a to financováním, zbraněmi a protivzdušnou obranou.



'Ukrajinu nemohu prodat,' říká Zelenskyj k americkému návrhu dohody o nerostných surovinách



Zelenskyj zpochybňuje Trumpovo lživé tvrzení, že USA daly Ukrajině 500 miliard dolarů, a staví se proti myšlence „vracet v nerostných surovinách“ prostřednictvím dohody o těžbě nerostných surovin s tím, že „to není seriózní rozhovor“.



Je však prý připraven pracovat „na seriózním dokumentu“, pokud bude obsahovat „bezpečnostní záruky“.



„Dobrá, pojďme uzavřít dohodu. Podělme se [o ni] v závislosti na investicích ... ale potřebujeme bezpečnostní záruky,“ říká.



Říká, že je připraven návrh USA zveřejnit, i když poznamenává, že „si nemyslím, že to pomůže našim vztahům“.



„Tento dokument není připraven. Je to mimo mé pravomoci, mimo ústavu a zákony Ukrajiny, něco [o jurisdikci] podle newyorského práva,“ říká.



Co je však zásadní, „není v něm ani slovo o bezpečnostních zárukách“.



Podívejte, všichni chceme vítězství a chceme, aby Trump vyhrál, a chceme, aby Ukrajina vyhrála, abychom všichni uspěli.



Ale já chráním Ukrajinu. Já ji nemůžu prodat. Nemůžu prodat náš stát.





Kreml dnes ráno uvedl, že případná schůzka Putin-Trump si vyžádá čas na přípravu, ale mohla by se uskutečnit do konce měsíce





V Paříži se dnes mají sejít další evropští spojenci po protestech proti jejich vyloučení z ručně vybrané skupiny pozvané na pondělní první kolo jednání. Mezi pozvanými jsou údajně Norsko, Kanada, pobaltské státy, Česká republika, Řecko, Finsko, Rumunsko, Švédsko a Belgie.











Zdroj v angličtině ZDE



Zelenskyj říká, že USA „pomohly Putinovi vyjít z izolace", která podle něj byla „zcela spravedlivá kvůli jejich invazi v plném rozsahu" na Ukrajinu.Vyčítá také Trumpovy výroky, že většina podpory Ukrajiny pochází z USA.„Pravda je někde jinde," říká, ale dodává, že zůstává ‚vděčný za podporu' a chce, aby ‚Trumpův tým měl pravdivá fakta'.Dále hovoří o jednáních:„Pro Ukrajinu to není pozitivní. USA vyvádějí Putina z izolace, a Rusové jsou rádi, protože se diskuse zaměřuje na ně," říká.Dodává, že Rusko se zřejmě prezentuje „jako oběť, a to je něco nového".Říká, že na setkáních s evropskými lídry v minulých dnech zazněl „silný vzkaz pro Evropu" z Ukrajiny a další setkání, včetně setkání ve Velké Británii, se chystají „v příštích několika týdnech".Rozhovor se podle něj soustředí na to, „co je Evropa připravena udělat, aby pomohla Ukrajině, pokud dojde ke snížení pomoci ze strany USA nebo k něčemu jinému", neboť zdůrazňuje, že „musíme počítat se spojeneckou pozicí v Evropě".Říká, že se plánuje hybridní schůzka k výročí plné invaze 24. února, a komentuje své rozhovory se Spojenými arabskými emiráty a Tureckem, přičemž vyslovuje domněnku, že Ankara by mohla potenciálně poskytnout Ukrajině bezpečnostní záruky.V úterý večer Trump ve svém projevu nepravdivě tvrdil, že Zelenského podpora na Ukrajině je „4 %", a označil Ukrajinu za zemi „rozmetanou na kusy".Zatímco Zelenského popularita v posledních měsících klesala, čerstvý únorový průzkum Kyjevského mezinárodního sociologického institutu (KIIS) zjistil, že prezidentovi důvěřuje 57 % Ukrajinců, zatímco o měsíc dříve to bylo 52 %.Pjotr Tolstoj, vysoce postavený člen ruské Státní dumy, označil Trumpovy výroky za „významné" a naznačil, že budou „velmi zajímat ty, kteří si v Kyjevě říkají politici".Rusko počítá s tím, že Trumpovy výroky zasejí neshody mezi kyjevské politické elity a společnost jako celek a potenciálně oslabí schopnost Ukrajiny vzdorovat ruským silám.Putin již dříve odmítl jednání se Zelenským a prohlásil, že jeho prezidentství je „nelegitimní".Lavrov říká, že v roce 2025 si připomínáme 80 let od konce druhé světové války, kritizuje „projevy neonacismu" ve světě a hází falešná obvinění na Ukrajinu, Pobaltí a Kanadu.V návaznosti na tuto agresivní linii tvrdí, že „neexistuje alternativa k odstranění hlavních příčin ukrajinské krize", když opakovaně obviňuje Ukrajinu z kampaně proti ruské kultuře.Žádné známky zmírnění jeho vyjadřování po včerejším jednání s USA..Lavrov hovoří o významu skupiny zemí BRICS s tím, že Rusko a tento blok „brání Západu ve vnucování ukrajinské agendy".BRICS tvoří Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jihoafrická republika, Egypt, Etiopie, Indonésie, Írán a Spojené arabské emiráty.Dále pak hovoří o významu diplomacie a kulturní diplomacie, neboť podle něj mnoho ruských skupin „prožívá těžké časy kvůli rusofobii rozpoutané Západem".Lavrov rovněž hovoří o spojenectví Ruska s Běloruskem, Severní Koreou, Čínou a Íránem a zeměmi v Africe.„Komplexní partnerství s Čínou" je podle něj ‚na bezprecedentní úrovni a přesahuje všechna předchozí spojenectví klasického typu', přičemž oba lídři se vzájemně účastní významných výročí ve svých zemích.Chválí rovněž vztahy Ruska s Indií.Hovoří také o ruských plánech „nahradit euroatlantický model, který zkrachoval", novou iniciativou „otevřenou všem spojenectvím na kontinentu, včetně evropské části velké Eurasie".Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov hovoří v ruském parlamentu v Moskvě.Říká, že ruská diplomacie „plní úkoly stanovené prezidentem, který o tom podrobně hovořil na své výroční tiskové konferenci a v mnoha rozhovorech"."Řeknu vám něco, co je pro nás v této fázi mezinárodního vývoje klíčové, a to je směřování k multipolárnímu světu. Je to historický proces, který souvisí se subjektivním trendem, kdy se na mapě světa objevují nová mocenská centra."Pokračuje:"Naši partneři na globálním Jihu a na Východě jsou jedinečnými civilizacemi a náboženstvími a jsou členy různých integračních sdružení, ale všechny je spojuje touha po rozvoji, progresivním rozvoji bez vnějšího tlaku...."Poté přechází k útokům na Západ a zábavně se snaží vykreslit Rusko jako vůdce „pokrokového lidstva", které se bouří proti dominanci Západu v globální politice.Přitom je třeba konstatovat, že kolektivní Západ sice verbálně souhlasí a přijímá multipolární realitu, ve skutečnosti však stále chce zachovat svou dosavadní dominanci na Západě.Kolektivní Západ se nedokáže sjednotit a nedokáže se zříci sobeckých návyků, kterými se řídil v posledních pěti stoletích, kdy vládl světu.Opakuje také své slovní útoky na Ukrajinu.Schválení balíčku má mimořádnou váhu vzhledem k obavám Bruselu, že Donald Trump bude v rámci své snahy o uzavření mírové dohody usilovat o zrušení amerických sankcí vůči Rusku.Nový balíček, šestnáctý od plnohodnotné invaze v roce 2022, zahrnuje zákaz dovozu ruského hliníku do EU, který podle představitelů EU přináší Rusku značné příjmy. Dalších 73 plavidel, o nichž se předpokládá, že obcházejí omezení cen ropy, bude mít zákaz vplouvat do přístavů EU, ačkoli to nezahrnuje všechny stárnoucí tankery, o nichž se předpokládá, že pomáhají Rusku obcházet sankce.Celkem 48 osobám a 35 subjektům hrozí zmrazení majetku a zákaz cestování, jejich jména však nebyla zveřejněna. EU rovněž odebírá vysílací licence 8 ruským médiím a vylučuje 13 bank z mezinárodního platebního systému Swift.V dřívějším návrhu EU plánovala zastavit prodej herních konzolí a joysticků do Ruska, o nichž se předpokládá, že jsou znovu použity pro válku s drony. Diplomatické zdroje bezprostředně nepotvrdily, zda se tyto položky dostaly na konečný seznam před očekávaným zveřejněním sankcí příští týden.To znepokojí evropské spojence poté, co Trump v noci na dnešek na otázku, zda by se mohl s Putinem setkat v únoru, odpověděl: „Pravděpodobně."Britský premiér Keir Starmer je prvním evropským lídrem, který by se měl s Trumpem osobně setkat někdy příští týden, a evropští spojenci budou doufat, že se tak stane dříve, než se americký prezident setká s Putinem.V rozhovoru s novináři na vlakovém nádraží uvedl, že americká administrativa naslouchá ukrajinským argumentům, a zdůraznil, že americká administrativa chápe potřebu bezpečnostních záruk.„Mým úkolem je sedět, naslouchat a říct, jaké jsou vaše obavy, ... pak se vrátit do USA, promluvit si s prezidentem Trumpem, ministrem Rubiem a zbytkem týmu a prostě zajistit, abychom to udělali správně," říká.Na otázku, nakolik si je jistý, že se podaří najít dobré řešení, odpovídá, že si je vždy jistý vším.Kellogg byl včera v Bruselu a Varšavě, kde se setkal s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, předsedou Evropské rady Antóniem Costou a polským prezidentem Andrzejem Dudou.Je tam -7 stupňů Celsia.