Republikáni vytýkají Trumpovi jeho postoj k Ukrajině - jemně

21. 2. 2025

Při první velké zahraničněpolitické zkoušce poslušnosti Republikánské strany vůči Trumpovi se někteří zákonodárci od Trumpa nepřímo distancují, píše Washignton Post





Republikánští zákonodárci se pozoruhodně zdráhají říci cokoli kritického na adresu prezidenta Donalda Trumpa. Ale jestli v minulosti v nějaké otázce prokázali určitou nezávislost na něm, pak to bylo v zahraniční politice.



Proto se jejich reakce na Trumpova nepravdivá tvrzení útočící na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského stala klíčovou ranou zkouškou toho, jak je strana - zejména její členové, kteří zastávají jestřábí postoj vůči Rusku - schopna a ochotna zvládat Trumpovy podněty.



Vyjádřilo se jich více, než kolik jich to udělalo díky řadě jiných prvních kontroverzí, včetně propouštění federálních zaměstnanců Trumpem a Elonem Muskem a zastavení klíčových vládních aktivit včetně těch týkajících se zahraniční pomoci, stejně jako normalizačních a v některých případech nezákonných právních kroků administrativy.



Obecně však k Trumpovi přistupovali poněkud mírně.



Prezident Donald Trump 18. února naznačil, že Ukrajina nese vinu za ruskou invazi, a tvrdil, že Kyjev mohl válku zastavit jednáním.



Řada republikánských poslanců se jasně ohradila proti Trumpovu nepravdivému tvrzení, že válku na Ukrajině začal Zelenskyj.



„Nenechte se mýlit: Za tu invazi byl zodpovědný jeden člověk na této planetě. Byl to Vladimir Putin,“ řekl senátor Thom Tillis (R-Severní Karolína) s odkazem na ruského prezidenta. Tillis rovněž uvedl, že mezi Putinem a Zelenským neexistuje „rovnítko“.



„Rusko je agresor, o tom není pochyb,“ řekl vůdce senátní většiny John Thune (R-Jižní Dakota). „[Trump] může mluvit sám za sebe, ale podle mého názoru není pochyb o tom, kdo válku začal.“



„Pokud jde o vinu za ruskou invazi na Ukrajinu, viním především Putina,“ napsal senátor Lindsey Graham (R-Jižní Karolína) na Twitteru.



Graham to však proložil obviněním demokratů a tito republikáni většinou odmítli Trumpa přímo pokárat - místo toho pouze vyjádřili svůj vlastní názor.



Asi jediný, kdo se k Trumpovi vyjádřil přímo, byl senátor John Neely Kennedy (R-Louisiana).



„Tady s Bílým domem nesouhlasím,“ řekl Kennedy a dodal: „Myslím, že válku začal Vladimir Putin. Na základě trpkých zkušeností se také domnívám, že Vladimir Putin je gangster. Je to gangster s černým srdcem. Jeffrey Dahmer vedle něj vypadá jako Matka Tereza. Má Stalinovu chuť na krev.“



Řada dalších republikánů se ohradila proti Trumpovu tvrzení, že Zelenskyj je „diktátor“, protože během ruské invaze nekandidoval ve volbách. (Ve skutečnosti jsou volby na Ukrajině pozastaveny, když platí válečný stav.)



Senátorka Lisa Murkowski (R-Alaska) uvedla: „Rozhodně bych o prezidentu Zelenském nikdy nemluvila jako o diktátorovi.“ Zároveň uvedla, že nezná kontext Trumpových výroků.



Senátor Mike Rounds (R-Jižní Dakota) označil Zelenského za „řádně zvoleného“ prezidenta Ukrajiny.



Senátorka Susan Collinsová (R-Maine) uvedla, že s Trumpovou charakteristikou nesouhlasí.



Zase se jednou zdálo, že senátní republikáni chtějí vyjádřit svůj vlastní názor, ale neříkají, že Trumpova verze událostí je špatná nebo nesprávná. Ale přinejmenším jeden to udělal ... a zároveň naznačil, že jde o nějaký vyjednávací trik.



„Myslím, že se v těchto bodech fakticky mýlí,“ řekl senátor Kevin Cramer (R-Severní Dakota) a dodal, že Trump může mít k této dezinformaci určité motivy. „Jako vyjednavač vždy zaujímá pozici a v těchto dnech má vyjednávací náladu.“



Snad nejdůraznější výtka přišla od člena Sněmovny reprezentantů Dona Bacona (R-Nebraska), který v příspěvku na Twitteru odškrtával Trumpova tvrzení a rozebíral je jedno po druhém.



„Putin začal tuto válku,“ napsall Bacon. „Putin se dopustil válečných zločinů. Putin je diktátor, který vraždí své odpůrce. Státy EU přispěly na Ukrajinu více. Zelenskyj má v průzkumech přes 50 %. Ukrajina chce být součástí Západu, Putin Západ nenávidí. Neuznávám dvojí orwellovské myšlení.“



Ale zatím je to silnější, než byli mnozí ochotni jít. A aby bylo jasno, to, co Trump říká, je nejen v mnoha případech nepravdivé, ale také je to nepřijatelné pro zahraničněpolitický světonázor těchto senátorů - v otázce, kterou mnozí z nich považují za nesmírně důležitou.





Skutečnost, že se zatím nezmohli na víc než na tato opatrná prohlášení o svých vlastních zásadách, jako by ukazovala na to, jak bezmocní se cítí, aby ho zvládli - nebo jak marná by podle nich byla snaha o to.



Zdroj v angličtině Zdroj v angličtině ZDE

