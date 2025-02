Washington Post: Mnoho Trumpových kroků je nepopulárních, zjistil průzkum Post-Ipsos

21. 2. 2025

Názory Američanů na Trumpovo druhé funkční období jsou smíšené až negativní a 57 % Američanů zastává názor, že Trump od svého nástupu do funkce překročil své pravomoci





Donald Trump zahájil své druhé funkční období přívalem opatření, která mají radikálně narušit a zmenšit federální byrokracii, ale hodnocení mnoha jeho konkrétních iniciativ ze strany Američanů je smíšené až negativní a 57 procent respondentů tvrdí, že od nástupu do funkce překročil své pravomoci, vyplývá z průzkumu společnosti Washington Post-Ipsos. Donald Trump zahájil své druhé funkční období přívalem opatření, která mají radikálně narušit a zmenšit federální byrokracii, ale hodnocení mnoha jeho konkrétních iniciativ ze strany Američanů je smíšené až negativní a 57 procent respondentů tvrdí, že od nástupu do funkce překročil své pravomoci, vyplývá z průzkumu společnosti Washington Post-Ipsos.



Celkově 43 procent Američanů říká, že podporuje to, co prezident během prvního měsíce ve funkci udělal, 48 procent je proti. Těch, kteří jsou rozhodně proti, je 37 procent proti 27 procentům.



Prezidentovi příznivci mu tleskají za deportaci nelegálních přistěhovalců a omezení vládního plýtvání. Ti, kteří nejsou spokojeni se směrem, kterým vede zemi, se obávají, že Trump umožňuje miliardáři Elonu Muskovi likvidovat kritické vládní programy.



Téměř 9 z 10 republikánů jeho kroky podporuje, zatímco 9 z 10 demokratů je proti. Mezi nezávislými asi každý třetí podporuje jeho kroky a polovina je proti. Zbytek si není jistý, zda podporuje, nebo je proti tomu, co se děje.



Trumpovy iniciativy vyvolaly četné žaloby, které se pokoušely zablokovat nebo zpomalit jeho postup, spolu s tvrzeními kritiků, že k mnoha věcem, které navrhl, nemá pravomoc. Většina Američanů sice souhlasí s názorem, že překročil své pravomoci, ale 40 % tvrdí, že má pravomoc dělat to, co dělá. Přibližně 2 ze 3 respondentů tvrdí, že Trump by měl mít povinnost získat souhlas Kongresu se zmrazením financování programů, které dříve schválil Kongres a minulí prezidenti.



Američané mají také jasno v tom, co by měl prezident dělat, pokud federální soud rozhodne, že udělal něco nezákonného. Více než 8 z 10 respondentů říká, že by se měl soudním rozhodnutím řídit. To zahrnuje více než 9 z 10 demokratů a zhruba 8 z 10 republikánů a nezávislých.



Většina Američanů se domnívá, že Nejvyšší soud se pokusí Trumpa zastavit, pokud překročí své pravomoci, ale na otázku, zda se ho v takovém případě republikáni v Kongresu pokusí zastavit, většina odpovídá, že republikánští zákonodárci budou pravděpodobně souhlasit s tím, co chce Trump udělat.



Celkově podle průzkumu Post-Ipsos 45 % dospělých schvaluje způsob, jakým Trump zvládá svou práci, zatímco 53 % s ním nesouhlasí. Toto čistě negativní hodnocení je horší než výsledky jiných průzkumů veřejného mínění. Průměr únorových průzkumů deníku Washington Post ukazuje, že 47 procent dotázaných ho schvaluje a 49 procent neschvaluje. Není jasné, zda tento rozdíl odráží běžné výkyvy v průzkumech veřejného mínění, nebo negativnější reakci na nedávné kroky.



Trumpův souhlas v průzkumu Post-Ipsos je výrazně lepší než v době, kdy v lednu 2021 opouštěl svůj úřad, kdy 38 procent respondentů uvedlo, že schvaluje jeho práci. Je také o něco lepší, než na jakém místě se nacházel na počátku svého prvního funkčního období.



Pokud jde o konkrétní oblasti odpovědnosti, většina nesouhlasí s tím, jak se mu daří řídit ekonomiku (53 procent oproti 45 procentům schvalujících), a podobná většina nesouhlasí s tím, jak řídí federální vládu (54 procent). V otázce imigrace jsou názory těsně rozděleny: 50 procent respondentů schvaluje jeho postup v této oblasti a 48 procent s ním nesouhlasí.



Pokud jde o dvě osobní vlastnosti, většina Američanů tvrdí, že Trump není „čestný a důvěryhodný“ (62 procent), zatímco v názoru na to, zda „má duševní bystrost potřebnou k efektivnímu výkonu funkce prezidenta“, jsou rozděleni - 47 procent tvrdí, že ano, a 50 procent, že ne.



Hodnocení Muska, miliardáře a podnikatele, který dohlíží na snahu o přetvoření výkonné moci, je negativnější než hodnocení prezidenta. Podle průzkumu 34 procent respondentů tvrdí, že způsob, jakým Musk zvládá svou práci, schvaluje, 49 procent ho neschvaluje a 14 procent si není jisto.



Američané v poměru 2:1 nesouhlasí s tím, že Musk ruší federální úřady, o kterých rozhodne, že jsou nepotřebné, a většina (63 procent) se obává, že jeho tým získává přístup k citlivým osobním údajům jednotlivců. Veřejnost je však těsně rozdělena v názoru na to, zda převážně omezuje nehospodárné výdaje, nebo škrtá potřebné programy, a to 37 procent proti 34 procentům, přičemž 26 procent uvedlo, že si nejsou jisti.



Nejpopulárnější je Trumpova iniciativa v oblasti imigrace, kde 51 procent lidí zpočátku říká, že podporuje myšlenku deportace zhruba 11 milionů přistěhovalců bez dokladů v zemi. Převažuje podpora deportace těch, kteří byli obviněni ze spáchání násilných trestných činů, a solidní většina podporuje deportaci těch, kteří byli obviněni ze spáchání nenásilných trestných činů.



Názory se však obracejí k záporným v otázkách týkajících se deportace přistěhovalců, kteří porušili pouze imigrační zákony, těch, kteří žijí v zemi déle než 10 let, přišli jako děti nebo jsou rodiči dětí, které jsou občany USA. Většinový nesouhlas vyvolává také Trumpův návrh na zrušení porodního občanství, který čelí vážné soudní zkoušce.



Prezidentovým nejméně populárním krokem je jeho rozhodnutí omilostnit všechny osoby odsouzené za trestné činy po útoku na americký Kapitol 6. ledna 2021. Více než 8 z 10 respondentů je proti omilostnění osob odsouzených za násilné trestné činy a 55 % je proti omilostnění osob odsouzených za nenásilné trestné činy.



Trumpův příkaz ukončit všechny programy rozmanitosti, rovnosti a inkluze ve federální vládě přitahuje o něco více negativních názorů než pozitivních, ale rozdíl je v rámci chyby. Celkově 46 % respondentů souhlasí s tím, co Trump nařídil v oblasti DEI, zatímco 49 % s tím nesouhlasí. Republikáni Trumpův postoj převážně podporují, zatímco demokraté jsou v drtivé většině proti. Podpora je větší mezi Američany staršími 50 let, zatímco odpor je silný mezi Američany jiné než bílé pleti a mezi lidmi s postgraduálním vzděláním.



Kromě toho jsou konkrétní prezidentovy kroky testované v průzkumu vnímány negativně.



Přibližně 6 z 10 respondentů je proti zrušení americké Agentury pro mezinárodní rozvoj, která poskytuje humanitární pomoc v zemích s nízkými příjmy. Agentura byla zřízena zákonem Kongresu a k jejímu zrušení by administrativa potřebovala souhlas Kongresu. Administrativa ji však již téměř zrušila, když zmrazila financování a snížila počet zaměstnanců.



V době, kdy každý den přicházejí zprávy o propouštění v jedné agentuře za druhou, téměř 6 z 10 Američanů říká, že jsou proti propouštění velkého počtu zaměstnanců federální vlády nebo proti usnadnění propouštění dlouholetých státních zaměstnanců. Více než 2 ze 3 jsou také proti tomu, aby federální zdravotnické agentury nemohly komunikovat s veřejností bez souhlasu Trumpova jmenování.

Trump přijal několik opatření týkajících se transgenderových osob, od snahy zakázat transgenderovým sportovcům účast v ženských a dívčích sportech až po zásah proti transgenderovým příslušníkům armády. Podle průzkumu Post-Ipsos je většina (53 %) proti zákazu transgenderových osob v armádě.



Průzkum Post-Ipsos se neptal na Trumpovu snahu zakázat transgender dívkám a ženám účast v dívčích a ženských sportech. Předchozí průzkumy však zjistily podporu takových zákazů.



Trumpovou dosavadní výraznou ekonomickou iniciativou je zavedení cel na výrobky ze zámoří. Průzkum se ptal na jeho výzvu k zavedení 25procentních cel na Mexiko a Kanadu (která byla prozatím pozastavena) a dalších 10procentních cel na zboží z Číny. Další navrhovaná cla nebyla testována.



Více než 6 z 10 Američanů je proti clům na kanadské zboží a téměř 6 z 10 je proti clům na mexické výrobky. Američané těsně podporují (50 % ku 45 %) cla na Čínu.



Američané také vidí negativní důsledky těchto opatření. Přibližně 7 z 10 respondentů tvrdí, že cla na výrobky z Mexika, Kanady a Číny zvýší ceny tohoto zboží. Mnozí také tvrdí, že cla poškodí americké pracovníky a americké výrobce.



Ekonomické otázky pomohly Trumpovi zvítězit ve volbách nad viceprezidentkou Kamalou Harrisovou. Na počátku jeho nového funkčního období zůstávají celkové dojmy z ekonomiky výrazně negativní: 73 % respondentů tvrdí, že ekonomika je buď „ne tak dobrá“, nebo je „špatná“, a jen 26 % ji hodnotí jako „dobrou“ nebo „vynikající“. Podíl těch, kteří ji hodnotí jako špatnou, klesl z 33 procent v srpnu a 42 procent v září 2023 na současných 21 procent.



Pesimismus převládá u konkrétních aspektů ekonomiky: více než 9 z 10 se negativně vyjadřuje o cenách potravin, přibližně 3 ze 4 mají negativní pocit z cen plynu a energií, více než 7 z 10 je skleslých ohledně příjmů průměrných Američanů a většina dokonce negativně hodnotí míru nezaměstnanosti, která se v posledních měsících drží stabilně kolem 4 %.



Jedním z ukazatelů toho, jak volby mění postoje, je stranický posun, k němuž došlo v souvislosti se stavem ekonomiky. Letos v létě hodnotilo ekonomiku jako špatnou 50 % republikánů. Dnes je to jen 11 procent. Mezi demokraty se podíl těch, kteří hodnotí ekonomiku jako špatnou, zvýšil z 11 procent loni v létě na 26 procent v novém průzkumu.





Průzkum společnosti Post-Ipsos byl proveden 13.-18. února online mezi 2 601 dospělými Američany. Vzorek byl vybrán prostřednictvím Ipsos KnowledgePanel, což je stálý panel amerických domácností rekrutovaný poštou pomocí metod náhodného výběru. Celkové výsledky mají chybu plus minus 2,1 bodu; otázky týkající se podpory některých politik byly položeny náhodnému polovičnímu vzorku a mají chybu tři body.





Zdroj v angličtině ZDE

