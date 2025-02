Chytrá Horákyně Petr Fiala

25. 2. 2025 / Milan Čech

Petr Fiala se rozhodl využít aktuální situace, kdy liberální evropskou demokracii ohrožuje nejen ruský fašismus 1.0, ale nově i americký tech-fašismus 2.0, a přednést projev, v němž se prezentoval jako ten, kdo dokáže vést v nové situaci jako nejlepší lodivod. Na některé jeho vystoupení tak mohlo působit, ale vzhledem k historii mnohaletých narativů ODS, která by se k oligarchickému Trumpovu modelu ráda přidala, to postrádalo logiku i smysl. Na estrádního trumpistického umělce Sašu Vondru totiž nelze ze dne na den zapomenout, stejně jako na Jiřinu Švorcovou, která bojovala za jiný autokratický režim. Petr Fiala se rozhodl využít aktuální situace, kdy liberální evropskou demokracii ohrožuje nejen ruský fašismus 1.0, ale nově i americký tech-fašismus 2.0, a přednést projev, v němž se prezentoval jako ten, kdo dokáže vést v nové situaci jako nejlepší lodivod. Na některé jeho vystoupení tak mohlo působit, ale vzhledem k historii mnohaletých narativů ODS, která by se k oligarchickému Trumpovu modelu ráda přidala, to postrádalo logiku i smysl. Na estrádního trumpistického umělce Sašu Vondru totiž nelze ze dne na den zapomenout, stejně jako na Jiřinu Švorcovou, která bojovala za jiný autokratický režim.

Podle Fialy jsme s USA i nadále spojenci a jejich nový tech-fašismus máme přijmout jako realitu, bez snahy se vůči němu jakkoliv vymezit. Nic na tom dle Fialy nemění fakt, že pro Trumpa a jeho kohortu je liberální demokracie větším nepřítelem než jiné autokratické režimy. Nevadí mu ani hlasování USA po boku Ruska a dalšího Fialova oblíbence, Izraele, v OSN. Ostatně, vzhledem k tomu, jak Trumpa mnozí členové ODS vzývali a uctívali, by bylo nedůstojné a trapné přiznat vlastní vizionářskou impotenci, která nedokázala rozpoznat protofašisty, konspirační šílence a závislé na ketaminu a nesmyslně jim pochlebovala a fandila. Chytrá Horákyně ke svým obojakým vlastnostem přidává další – je nejen oblečená i neoblečená, ale zároveň uznává nebezpečný odklon USA od evropského liberálního modelu demokracie a zároveň jej adoruje.





Je pro Fialu těžké se chtít odlišit od Babiše a jeho aktivních proruských loutek, které po „podepsání“ smlouvy, v níž vyměnil ruskou předvolební pomoc na sociálních sítích za nedůstojné papouškování ruských narativů (Vondráček a jeho špinění Zelenského v televizi), začaly přímo podporovat autokratického kolegu Trumpa, a současně být tím, kdo k Trumpovu světu také míří.





Druhou Fialovou absurditou je proměna Evropy v samostatně protiruskou tak, že začne dělat přesně to, co Rusko chce – v oblasti energetiky. Chytrá Horákyně v převleku úctyhodného pana profesora navrhla, abychom vyzbrojování financovali zavržením Green Dealu, tedy abychom se přiklonili k fosilním zdrojům energie. Což je přesně to, co si Rusko přeje – vyšší poptávka zvedá ceny toho jediného, co dokáže – drancování vlastní země. Právě z těchto peněz financuje své zbrojení. Dle Chytré Horákyně porazíme Rusko tím, že mu dáme víc peněz. (Je zcela irelevantní, jestli kupujeme přímo od něj.) Chytrá Horákyně chce být evidentně zároveň i Hloupá. ODS lze v tomto pochválit za kontinuitu, neboť vždy byla zastáncem nejen místní fosilní oligarchie, ale i libertariánských průmyslových kruhů, které chtěly být k planetě pro své zisky bezohledné. To je také jediné, co je na tomto postoji ODS logické či chvályhodné. ODS v tomto zároveň opět papouškuje i Trumpovy postoje – i on vidí spásu v návratu k fosilním palivům. Patrně se domnívají, že než civilizace skončí v důsledku brutálních klimatických změn, je třeba toho spálit co nejvíc a proměnit to na zbraně. Umírat jako vétězové je prý daleko lepší. Chytrá Horákyně tak chce být živá i mrtvá zároveň a páchat sebevraždu.





Je pochopitelné, že Fiala bude využívat každé příležitosti, aby ukázal, že jeho mentální pakt s americkým fašismem 2.0 je „lepší“ než Babišovo přímé paktování s ruským fašismem 1.0, o jehož výhodnosti ho poučili Orbán a Fico. Čeští voliči by však měli pochopit, že jim bude lépe bez obou fašismů, byť ten druhý zdaleka ještě neukázal, čeho je schopen. Neznamená to ale, že nakonec nepřinese ještě větší utrpení.

